La Dra. Andrea Valiente, no desmiente terminantemente su renuncia a la OFI

POR EL INTERIOR DE LA OFI. Desde Montevideo/Entrevista/Eduardo Mérica para Diario Uruguay.

Fue un rayo. De derecha a izquierda, a la velocidad de la luz. Cuando en plena charla con el presidente de la Organización del Fútbol del Interior, nos venimos a enterar de que la asesora jurídica del organismo chacarero, la Dra. Andrea Valiente, dio la sorpresa al enviar una nota sin conocimiento del principal dirigente. El dato enseguida que fue publicado por Diario Uruguay empezó a viajar por la supercarretera de internet, y como devolución, a las 24 horas, ya estaba el rumor de que la Valiente abandonaría la OFI, en el peor momento de negociación con la AUF, y cuando se está en pleno proceso de readaptación política con el gobierno de Mario Cheppi. Ahora teniendo en cuenta la posibilidad latente de que la profesional se vaya, ella en esta entrevista prefiere no desmentir terminantemente el rumor…

-La llamamos para saber si es cierto, que usted va a renunciar a su cargo en la OFI.

-Ese tema puntual, por un respeto a las autoridades y hasta para la propia OFI, lo voy a manejar en el ámbito interno. Y todo lo que tenga que decir, lo voy a manejar en el ámbito interno que es el lugar natural, que es donde corresponde. Más este tema tan dedicado y tan importante para la OFI.

-¿Usted escuchó los audios en Diario Uruguay?

-Sí, los escuché… Y ya lo hablé con el presidente, pero, todo lo que tenga que decir sobre este tema, lo voy a manejar como ha sido siempre mi estilo. Usted me conoce bien…

– Lo que pasa que siempre quisimos escuchar las dos campanas, pero siempre nos fue imposible, porque una de las campanas casi nunca quiere hablar.

-No es mi caso…

– Ya lo sabemos. Pero usted nos dice que escuchó los audios, y podrá ver que nosotros no preguntamos sobre lo que sucedió con usted, surgió naturalmente de la conversación con el presidente de OFI, y ahí nos enteramos…

-¿Yo, alguna vez lo cuestioné a usted?…

-No. En abosoluto.

– Puntualmente. Y eso usted sabe muy bien también, que yo lo que tenga que decir lo digo, no tengo ningún incoveniente… Y siempre lo que he expresado es porque he tenido un respaldo atrás, documental o de actuación… No hablo de situaciones que no me consta. En este tema, yo creo que es un tema muy sensible. Está en un proceso que me parece que es crucial, y entonces, por respeto a la institucionalidad, y por el respeto que me merece la OFI y todas sus autoridades… Entonces, este tema, si hay algo que aclarar, a lo que a mi respecta, va a hacer en la interna de la OFI.

Nos llegó a Diario Uruguay la versión de que usted envió una nota a la AUF, dirigida al expresidente Bares con copia al gerente de la OFI. ¿Fue así su proceder?

Le reitero: Este tema si hay que tratarlo, es en la interna de la OFI.