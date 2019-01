El consejero de OFI, Sergio Gabito, no es la primera vez que censura a la prensa. La detesta dentro del organismo

ARCHIVOCES DE DIARIO URUGUAY. Desde Redacción digital de DIARIO URUGUAY.

Una vez más Diario Uruguay tiene que soportar la censura encubierta, la que impide hacer periodismo libremente. A pocos días de que un Consejo Ejecutivo de la Organización del Fútbol del Interior inicia un proceso distinto, nos venimos a enterar de que en la sesión semanal (del martes 23 de octubre de 2018), primero, el consejero de OFI Sergio Gabito pidió la salida de la prensa de la sala, citando Comisión General, y posteriormente, para que la misma no esté presente cuando tratan temas del organismo futbolero. Vemos que no hay salvedad con el anterior gobierno y que Gabito toma como un desafío heredado de que la OFI siga siendo un secreto de estado. Que siga por el mismo camino de hace 18 años…

No es la primera vez que apunta hacia Diario Uruguay, ya nos censuró durante el gobierno del expresidente Nelder Márquez, y ahora se vuelve a manifestar contrario a la labor de la prensa del interior.

Un solo dato basta para otorgarle dimensión de hecho trascendente y excepcional: ya que el dirigente de OFI Sergio Gabito es hermano del periodista Ricardo Gabito Acevedo (siendo que este último es miembro de la directiva de la Asociación de la Prensa Uruguaya, cuna de un gremio que dice defender: a) La defensa de las libertades de prensa expresión y pensamiento frente al control, las presiones o las influencias de todo tipo; la lucha por el derecho al libre acceso a las fuentes informativas y por el respeto al secreto profesional, así como por el fuero y el estatuto del periodista; la defensa del derecho de los periodistas a no ser obligados a opinar, en los medios de comunicación social donde trabajan, en contra de su propio pensamiento.

Como así también lo establecen los estatutos: c) Bregar por la vigencia del derecho del pueblo a ser oportuna y legítimamente informado y a participar en el proceso de comunicación; denunciar la manipulación de información; promover estudios e investigaciones que permitan un mejor conocimiento del fenómeno comunicacional; colaborar con las instituciones que trabajan con este propósito.

A continuación transcribimos las entrevistas que le hemos realizado en el pasado al actual consejero de la OFI, Sergio Gabito, esperando con atención lo que pueda suceder en los próximos días con la alarma que está prendida en Montevideo, en caso de que la prensa deportiva del interior no pueda desarrollar su trabajo con absoluta libertad.

Nos anuló Sergio Gabito, de la OFI y de su Facebook

Chuy – Rocha. Fútbol OFI. ENTREVISTA/ Eduardo Mérica para DiarioUruguay.

Sergio Gabito, ya quedó atrás. A pesar de que siempre sacó la cara por sus compañeros del Consejo Ejecutivo de la OFI, por el tema censura. Gabito se va con la cabeza apuntándole al piso, pateando alguna que otra piedrita en su camino. Todo terminó. El consejero Sergio Gabito como DiarioUruguay, seguirán sus rutas. Para él su poder debe seguir creciendo, para otros será un puñal que los atormentará hasta el día de las elecciones. Los sueños ya no existen, todo terminó de la peor manera para Gabito, que se fue con indiferencia, sin dejar nada. Se marcha sin pena ni gloria. Aunque cueste decirlo…

-¿Por qué resolvieron ir a San José a hacer la reunión con la gremial de los árbitros, contra la voluntad del presidente y el tesorero de la OFI? ¿Por qué votaron lo que votaron, con la ausencia de Márquez y García Bedat?

-¿Qué dices ?…

-Lo que estás leyendo, y lo que refleja el acta número 15 de la OFI, de lo que hicieron ese día en la sesión del Ejecutivo.

-No. Nada que ver, había quienes queremos negociar con los árbitros y otros que no…

-El acta 15 señala que hubo unas señas extrañas entre vos y el secretario de la OFI. ¿Qué hay de cierto en eso?

-Eso de las señas es una tontería.. Porque la OFI, funciona sin Márquez, sin García, sin Gabito…

-Hay dirigentes que no piensan eso, al contrario, les llama mucho la atención que ahora en la OFI no se les escape ni las señas de los dirigentes para estamparlas en las actas. Además, presidió esa sesión el vicepresidente. ¿Por qué lo hizo?

-Para algo está el vicepresidente… para sustituir al presidente y además, si sale algo por unanimidad, ¿qué duda puede generar?

-No gustó el procedimiento y menos lo que refleja el Acta 15 de la OFI. Por eso te lo pregunto…

-Pero, ese es tu pensamiento… Pero, si es el vicepresidente que actúa en ausencia del presidente…

-Me parece que está mal visto ¿No?

-No. Te anduvieron dando manija se ve, estás muy mal informado.

Todos me han dicho lo mismo. Hay que ver hoy dónde están y cuáles son las cosas que han cambiado.

-No me digas que después de todo lo que has escrito contra Julio García, ahora resolviste defenderlo. La verdad me sorprende leer lo que escribes…

-¿Qué te sorprende?

-Van varias oportunidades que me atacas, por este medio, creo que estás equivocando los procedimientos. Me sorprende lo que me estás diciendo, lo respeto, pero no vivo de lo que escribe Diario Uruguay.