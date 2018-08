INTERVENCION DE OFI: Los nobles de Bares que pasaron a la historia como respaldos incondicionales de sus actuaciones ante la AUF

POR EL INTERIOR DE LA OFI. Desde Redacción digital/Eduardo Mérica para DIARIO URUGUAY.

Para entender mejor, el antes, el cómo y el después de la intervención de la Asociación Uruguaya de Fútbol -contra, la palabra tajante y exacta de la realidad de la interna de la OFI, del presidente de la Liga de Fútbol de Colonia, Ruben Bertín– es conveniente conocer ciertas particularidades de uno de los duelos más singulares de la historia del fútbol uruguayo. Y que se dieron: el martes 28 de agosto de 2018, en la sede de la Organización del Fútbol del Interior, donde fueron invitadas las 4 Confederaciones (Sur, Este, Litoral y Litoral Norte), sumado a la presencia del próximo presidente de la OFI, don Mario Cheppi, a una reunión de carácter informativo por parte del único orador: Gustavo Bares (presidente de la OFI), que terminó contando:“Mi Lucha”, honda, dramática, apasionada, donde sólo le importa ganar.

Tan deformante es esta imposición histórica, que a sus compañeros (consejeros) del Ejecutivo, él mismo los preparó y los entrenó para ello. Y bueno, en una de ésas, en todo caso se verá más adelante… Porque para ser Bares promovido en la historia debe superar el test de confiabilidad, ver si es ganador o perdedor contra los de enfrente. No importa, ganando, todo lo demás para Bares es cuento. Y en esto, justamente en esto, el gobierno de la OFI más politizado de todas las épocas, ha retrocedido a tal punto, que hoy el fútbol chacarero tiene que enfrentar esa verguenza de haber dado el empujón definitivo para que la Asociación Uruguaya de Fútbol sea intervenida por la FIFA. Ejemplo perfecto de que el presidente Bares nace a imagen y semejanza del dirigente político que es.

Es por eso, que este penúltimo movimiento de Bares, ante el peligro, refuerza su idea y se rodea de una guardia pretoriana de dirigentes de las 4 Confededaciones, que fueron elegidos por la cinta métrica y la balanza, cuanto más altos y pesados, mejor…

Quien no tenga esas habilidades poco cuenta para el presidente de la OFI. Por eso los cuatro dirigentes -de la fotografía de la portada- fueron declarados prescindibles por Bares en la OFI, queriendo demostrar: que ahora tiene otro entorno protegido por lo conquistado por él en sus 4 años en la presidencia, y se asiste a la rara conversión de un hombre en ese cargo. Ya que la OFI ante la AUF, durante toda la vida, y contado por sus antecesores: lo que fue paz para uno fue el infierno para el otro.

Es por ello que vamos a contar lo que fue la reunión, donde se tuvo el mal gusto de olvidar, sobre la mesa de sesiones de la OFI, una antigua tradición -que se niega a desaparecer- y que hace de la OFI ante la propia AUF una cuestión de honor. Extraño desafío, nacido de las memorias de la tensión que fue y la que vendrá. Algo que está visto que Bares y sus fieles desconocen rotundamente.

PARA ENCUADRAR Y NO OLVIDAR JAMÁS

Montevideo, 28 de Agosto de 2018.

En la sede de la Organización del Fútbol del Interior, y después de escuchar atentamente el informe del Sr. Presidente de OFI y la totalidad del Consejo Ejecutivo, las mesas de las cuatro confederaciones resuelven:

1) Respaldar en un todo las acciones tomadas por la OFI en las últimas instancias relativas a la crisis en las que está envuelta el Fútbol Uruguayo.

2) Reconocer el trabajo del equipo conformado por el Consejo Ejecutivo y los asesores legales de la organización.

3) Recordar que estas acciones están amparadas por lo resuelto en el Congreso de San José del año 2015.

4) Declarar como improcedentes las lamentables declaraciones que atentan contra la honorabilidad y la unidad de la OFI y sus representantes.

5) Remarcar la unidad de la Organización de las que son garantes las cuatro Confederaciones firmantes.

¿QUE PASO EN LA REUNIÓN DE BARES EN LA OFI?

Uno de los dirigentes que por ahora nos ha pedido reserva de identidad nos cuenta lo que pasó en el interior de la sede de la OFI, y así por fortuna podemos tener un recreo visual de lo sucedido, aunque nuestra fuente grabada no conseguía ocultar en absoluto sus impactantes comentarios:

“A esta altura ya es tristísimo el comunicado de la OFI.

Encima el Sur -la Confederación- pidió Congreso para el miércoles (5 setiembre) que viene, para tratar este tema.

Enseguida te das cuenta cómo accionan estos tipos. Con verlos accionar, ya te das cuenta… todas las burradas y toda la mezcla de política…

No dice que el Congreso, ése Extraordinario, fue el Este y el Sur que lo abortaron para que no fuera nadie. Y que en Rivera presentaron para hacer una Comisión que iba a modificar los plazos… todo por el lío aquel de Durazno. Cuando Bares decía que había dirigentes que eran delincuentes. Después terminó él haciendo lo mismo, modificando y suspendiendo un campeonato y no pasaba nada.

Lo del Congreso de San José, es mentira. En ese Congreso en las Resoluciones no dice absolutamente nada. Lo único que se modificó fue pasar de tres años a cuatro años.

Tenían que haber llamado a Congreso Extraordinario, pero dijeron que el Ejecutivo tiene facultad. Pero, facultad para qué?…

Lo que hay que recordar fue cuando Bares se abrazaba con Valdez y decía:”Mi presidente, mi presidente”…

Pero esto ahora no hay que dejarlo pasar, y no se olviden que en el Congreso de Rivera, Bares quiso perpetuarse en el poder e hizo que un consejero presentara la modificación de estatuto, para quedarse cuatro años más y romper el acuerdo que tenía…

Bares, se quería reelegir. Lo que pasa que hay dirigentes que no leen lo que presentan. ¿Qué es modificar el artículo tal de tal estatuto?… es darle que ellos sigan y darle un revólver al enemigo. Y así hacen todo y nadie lee y se preocupa…

Dicen: que lo de ayer fue algo… no se podía creer que todos los consejeros, era sólo él, él, él y él. Y nadie sabe y nadie conoce el estatuto. Todos opinando allí y nadie sabía nada.

Y a Cheppi le van a hacer la vida imposible y lo van a correr.

Bares, va a hacer lo imposible para ir a la AUF. Va a buscar mil y unas maneras que lo pongan en la AUF. Y si el día de mañana tiene que pasarse a funcionario de la AUF, pasa. Un día está en OFI y el otro día a la AUF, con tal de estar…

Vive diciendo lo mismo de siempre, que le habían dado potestades las Ligas.

Además pusieron en el comunicado, en el cuarto punto, es algo de que habla sobre la nota realizada por Diario Uruguay a Ruben Bertín.

El presidente de la Confederación del Sur le dijo a Bertín:”Eso es por lo del Norte, la nota, porque quieren desunir a la OFI”.

Bares se va, pero va andar ahí revoloteando…

La incapacidad en el Consejo Ejecutivo está clarísimo. Eso, todo el mundo se da cuenta.

Martín Mernies, que es el secretario, no firma ni una nota.

El 2 setiembre de 2108, iba a ver una reunión en Minas, de las Confederaciones, y ahora corrieron la fecha…

La verdad, es una verguenza todo”