(Audios) El señor de los pasillos del Sur, que puso a Bares en la presidencia de la OFI, ahora lo reduce a la nada

POR EL INTERIOR DE LA OFI. Desde Colonia del Sacramento, Entrevista/Eduardo Mérica para Diario Uruguay.

“LO QUE NO DEFIENDO, DE NINGUNA MANERA, DE QUE EL PRESIDENTE DE OFI SE HAYA TOMADO LAS ATRIBUCIONES QUE SE TOMÓ. ¿USTED SABE LO QUE ES UNA INTERVENCIÓN?… ES LA VERGUENZA DEL MUNDO. SOMOS EN ESTOS MOMENTOS…”

La FIFA anunció la intervención de la Asociación Uruguaya de Fútbol, y entre los dirigentes que se sacaban chispas por un pedazo de la torta apareció de la nada el presidente de la Organización del Fútbol del Interior, Gustavo Bares, que firmó y dio paso a que el fútbol uruguayo esté pasando la mayor verguenza de su historia.

PALABRAS DEL PRESIDENTE DE LA LIGA DE FUTBOL DE COLONIA

“Yo le explico para que tenga claro como es el tema. Yo soy hombre siempre de mayorías. Yo presento todas las cosas en los vestuarios. Como yo digo: los vestuarios son las Asambleas. La Asamblea es la historia de libertad, y ahí presento mis argumentos” “El presidente de la OFI Gustavo Bares, el cual lo pusimos nosotros:la Confederación del Sur, se lo dije muy claro, lo llamé a él y le digo:”En ningún momento estoy de acuerdo con lo que hiciste. Primero, porque no consultaste. Eso es una cosa básica. Primero tenés que consultarlo en el Ejecutivo, después con las Confederaciones y las Confederaciones llamarán a Congreso cada una…” “Yo lo que estoy hablando es lo que es la integración. Yo soy un fanático de la integración. Yo jugué la integración, jugué la Copa Artigas siendo un niño, cuando salió campeón Defensor. Es decir, que esa integración siempre existió y la defiendo a muerte la integración” “HACER UNA INTERVENCIÓN, DE NINGUNA MANERA, PODRÁ TENER LAS POTESTADES QUE QUIERA TENER, COMO A MI ME LO DIJERON… NO ME INTERESAN LAS POTESTADES. ACA ERA UNA COSA MUY GRAVE. Y ENTONCES, TENDRÍA QUE INMEDIATAMENTE HABER LLAMADO A UN CONGRESO URGENTE. QUE LO LLAMA EN 48 HORAS O EN 24. NO TIENE NINGUN PROBLEMA Y AHI DISCUTIAMOS SI APOYABAMOS LA INTERVENCION Y MAS LA REUNION…” “Cuando yo lo llamé (a Bares) él estaba por llegar a la reunión con los jugadores, con los entrenadores, con los jueces y nosotros la OFI. Entonces, yo, de ninguna manera comparto en absoluto que nosotros hayamos apoyado la intervención”

Allí Bares se quiso llevar las palmas en historias sólo inventadas por él, como cuando dijo:“se deben elegir las nuevas autoridades con el nuevo estatuto aprobado y valoro que a este proceso que encabezó OFI se ha sumado el 100% de los jugadores de la selección uruguaya, los jugadores que representa la Mutual y los jueces, o sea todos los actores del fútbol. Yo estoy desde el año 2013 en esta pelea, estamos reclamando que se elija el presidente de la AUF con el nuevo sistema y que definitivamente se integre todo el fútbol uruguayo”. Finalmente afirmaba que “hay mucha tela para cortar en cuanto a reclamos”…

El principal hombre de la OFI ya se creía que tenía en sus manos el destino del fútbol, y lo mejor que se le ocurrió fue haber firmado la intervención de la propia AUF, sin consultar a nadie de la dirigencia de las existentes Confederaciones y Ligas que tiene afiliada la OFI, y menos que menos hizo un llamado a Congreso Extraordinario. No importa, Bares hizo su juego a espaldas de casi todos. A partir de ahí, aprovechó los micrófonos para presionar, incluso se puso eufórico y dijo que se sentía muy feliz. Y lo peor de todo: ya muchos empezaban a creerle… Para colmo, enseguida llegaron las notas de las 4 Confederaciones y allí Bares pensó que tenía el control absoluto de todo el interior. Pero faltaba la otra pata de la mesa del Sur…

El olfato de Ruben Bertin (por algo es de Colonia) es indiscutible. Pero con Bares se equivocó. Aunque a muchos les parecía un dirigente sin luces, a él le alcanzó con verlo y proponerlo para la OFI, a pesar de algunas críticas. Ahora se da cuenta de que es un grandioso engañador. Porque no todo es ser primero en la vida. Vale ponerse objetivos, romperse el alma por alcanzarlos, intentar llegar a lo más alto… pero no hacer lo que se le antoje a uno para poder llegar a ser primero.

Curiosa es la vida futbolera del interior de nuestro país. Se me ocurre, mientras busco imágenes, que nunca en la historia de la OFI, vimos a un dirigente hacer lo que ha hecho en sólo 4 años Gustavo Bares al frente del organismo más grande de todos los deportes del Uruguay. Mucho más tras la conversación que hemos mantenido con uno de los principales dirigentes chacareros del Sur, como es Ruben Bertín, el mismo que calza y viste. Su imagen -aunque no se lo crea- es muy fuerte. Siempre se lo nombra y tiene algo así como un orgullo especial por haber sido jugador y hoy dirigente. Tenemos hace tiempo con él línea directa, pero esta es la primera vez que conversamos y lo grabamos. Quiera o no con Bertín, supimos formar una amistad que aún continúa. Ahora en este difícil momento Bertín dejó en claro su posición: