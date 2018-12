(Audio) ¡Cuidado! El sol quema de Rocha, cuando está al habla Jorge Méndez:”No nos chupamos el dedo, no somos tan incautos, por más que seamos ciudadanos de segunda en el interior”

CONTACTO DEPORTIVO CON JORGE MÉNDEZ. Desde Rocha/VIVO/para Diario Uruguay.

“Cuando el señor Bares hace buenas migas con Lugano, detrás había otros tipos de intereses que estaban determinando que el nombre de Diego Lugano tuviera que aparecer…”

La radio tiene esas cosas. Palabras que vuelan y que estamos acostumbrados a atraparlas para toda la vida. Porque internet nos permite hacerlo como lo hace un Club de Caza.

Es una variante distinta de las movidas que hacemos cuando escribimos y que tanta repercusión tiene AHORA en todo el interior deportivo del Uruguay.

Es tan maravilloso lo que puede hacer uno haciendo radio, que apelamos SIEMPRE al número uno del Este, nuestro comentarista: Jorge Méndez, que desde Rocha, sigue produciendo situaciones mágicas que ahora queremos mantenerlas por mucho tiempo, porque ya no existen esos espacios donde en una charla uno se dará cuenta de que para la gente del interior no hay privilegiados. Y que los que tienen que pagar deben pagar: “Quien no sabe de abuelo, no sabe de bueno”. ¿Capisci?

Ese debe ser el juego de la vida: pero hoy lo que es útil para uno es molesto para el otro.

No importa. Jorge Méndez, como periodista, afirma que nunca buscó la trascendencia, sino que casi todo ocurre por la importancia que tiene el fútbol en nuestro país.

Ahora en la otra vereda se encuentran quienes están muy molestos por la repercusión que tiene la noticia y que se refleja en los comentarios que nos llegan a diario.

Queremos que lo sepan… Lo único que nos interesa: es asegurarnos estar al día con nuestras convicciones. Sabiendo también que los molestos se manejan en serias faltas con la educación. Porque es sabido:“Un hombre educado es el que tiene los amores y los odios juntos”. ¿Capisci?

“Yo ahora lo que deseo, que realmente el señor Cheppi se afirme en el gobierno y que el Ejecutivo funcione, como tiene que funcionar. Que se elija a los dirigentes que van a ocupar los puestos en la AUF, en defensa del interior, de acuerdo a su nivel de capacidad y no a su nivel de acomodo o de vinculación…”

“Creo que no digo ninguna cosa rara. Simplemente expreso lo que mi mente, mi corazón siente. Y trato de ser positivo… Tampoco me creo el dueño de la verdad”

CONOCÉ MÁS A JORGE MÉNDEZ