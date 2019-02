El ciclo de SOMOS URUGUAY invitó a Diario Uruguay a tener Desayunos Útiles con el Profesor Yamandú Orsi, para que “Canelones: tenga garantías y certezas para la inversión y el empleo”

ESTE SUR con NIVIA GAZZANEO desde Canelones, para Diario Uruguay.

Invertir cada vez más en infraestructura, soñar en grande y ser capaces de invertir más para fomentar fuentes laborales sumadas a la seguridad es lo que hay que fortalecer, según lo manifestado por el Intendente Canario Prof. Yamandú Orsi

En el marco del ciclo de SOMOS URUGUAY denominado Desayunos Útiles, el Intendente de Canelones, Yamandú Orsi, disertó sobre “Canelones: garantías y certezas para la inversión y el empleo”.

Dentro de los temas abordados y con respecto a la Vivienda, Orsi dijo que Canelones es un departamento fuertemente urbanizado desde sus orígenes. Aseguró que “para el año 2050 mantendrá el crecimiento poblacional que se asentará en la zona costera del departamento. En Canelones, entre 2015 y 2018 un 62 % de las inversiones fueron del rubro inmobiliario, un 16 % logístico, un 13 % comercial y un 9% industrial. La inversión en el rubro inmobiliario se incrementará en los próximos años en 6.000 viviendas aproximadamente”. Se está trabajando con el MVOTMA.y se espera que al final del periodo se llegara a 400 viviendas, de las 224 soluciones habitacionales que ya existen.

Orsi se refirió también a no dejar crecer la instalación de viviendas irregulares. “Hay familias que se instalan en predios privados. Si son públicos, actuamos lo más rápido posible. Canelones sigue teniendo lugares donde hemos ordenado el territorio, pero la realidad nos pasa por arriba, aunque planifiques, a veces te pasa por encima. Ya no podemos mirar para otro lado donde viven niños y la gente tiene derecho a una vivienda digna”- enfatizo.

Un departamento planificado y ordenado…

La mayor población rural del Uruguay está en nuestro departamento, con 48.219 personas” informó Orsi a lo que agrego que “Canelones es pionero a nivel nacional, regional e internacional en innovación de políticas públicas.

“Tomamos el plan desde el concepto de precaución y promoción. El Estado teniendo un rol de prevención de conflictos socio-ambientales. El uso del territorio rural como espacio multifuncional, producción, ocio y recreación, residencia y servicios. La soberanía alimentaria, la producción familiar y el agua para la vida y la producción como una de las dimensiones constitutivas del proyecto departamental de desarrollo”.

“Tenemos una zona rural que es multifuncional -apuntó Orsi- que, es un lugar para vivir, para disfrutar, y tiene un potencial enorme. Debemos proteger a nuestros productores, es nuestra responsabilidad. En algunos lugares no debemos permitir que algunas cosas pasen, debemos defender la soberanía alimentaria de nuestro departamento”

Candidaturas y Seguridad Publica.

Finalizado el desayuno y en una conferencia con la prensa apostada en el aeropuerto se le consultó sobre Candidaturas y Seguridad Pública

Al ser consultado sobre la seguridad en el departamento de Canelones, Orsi expresó su intención de ofrecer un espacio para la Dirección Nacional de Liberados (DINALI) donde los que salgan en libertad puedan articular, consultar técnicos, para la rehabilitación y la reinserción laboral de la que reconoce “en el presente es muy escasa”.

Según Orsi,” la inseguridad tiene un origen que es múltiple, hay quienes culpan al nuevo Código Penal pero hay que admitir que hay ciertos errores de los que se tienen que hacer cargo quienes los cometen “ a modo de ejemplo, señaló que “Las cárceles están con personas privadas de libertad y que no son sentenciados durante mucho tiempo y eso es algo imperdonable”, sentencio Orsi a lo que agregó que “ Hay falta de policías, habrán más según el ministro Bonomi, pero es difícil la incorporación de nuevos efectivos por las pruebas de ingreso, son miles los que se inscriben pero son pocos los que quedan seleccionados. Ahora -señaló Orsi- están mejor pagos, pero se necesitan más policías en todo el territorio nacional”.

Candidatura: O Martínez o quien proponga el FA

En otro orden de cosas y como es sabido el nombre de Yamandú Orsi habría sonado dentro de las filas frenteamplistas como uno de los precandidatos a la Presidencia de la República a lo que Orsi dijo que no se bajó ni se subió. “Estoy en otra cosa, no quiero distraer la atención en lo que estoy haciendo en Canelones, voy a apoyar lo que decida mi sector. Creo que el Ing. Daniel Martínez tiene un gran potencial para ser presidente, pero también hay otros nombres que son capaces de dirigir un país. Orsi manifestó que es bueno que haya competencia electoral interna y celebró que existan nombres a la candidatura danzando sobre la mesa, lo peor que nos puede pasar es que no tengamos nombres para proponer”, dijo. En lo personal siento “una especie de enamoramiento” por lo que hago que no quiero distraer mi atención para no perjudicar a Canelones en la gestión”