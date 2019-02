El presidente de la OFI, Gustavo Bares, quedó huérfano en la AUF, tanto que el Ejecutivo de la OFI decidió no concurrir al acto electoral

POR EL INTERIOR DE LA OFI. Desde Paysandú, Santiago Balbis para Diario Uruguay.



El Ministerio de Educación y Cultura no dio a conocer todavía resolución alguna con respecto al pedido de OFI de conocer a ciencia cierta si podía o no votar en las elecciones de la AUF. Por lo tanto, la intención del Ejecutivo del organismo que rige los destinos del fútbol del Interior, presidido por Gustavo Bares, era acercarse a la AUF esta noche y, en caso de que no se le diera derecho a voto, labrar un acta con escribano público.

Con todo lo sucedido el fin de semana alrededor del acto eleccionario, OFI no tomó resolución en la víspera con respecto a los pasos que daría hoy. Por eso, no se descarta que finalmente acontezca lo que se anunció en su momento, o bien se concurra a la Asamblea para escuchar su desarrollo.

El hecho de que Wilmar Valdez se bajara de la posibilidad de ser reelecto de forma sorpresiva y misteriosa es un golpe importante para OFI.

Pero la pregunta que el futbolero se hace es por qué a OFI le interesa tener voto en la AUF. El fútbol del Interior fue clave en que ingresaran a la AUF (y por ende a los clubes) 20 millones de dólares más por la indumentaria de la selección.

Ese voto fue fundamental para que se tomara la decisión más importante dentro de la AUF en los últimos años, pero la realidad es que no influyó en nada al fútbol del Interior.

Pero sí resulta clave la elección del nuevo presidente de la Asociación, teniendo en cuenta que su Ejecutivo será el que tenga la responsabilidad de continuar trabajando en procura de la unificación deportiva del fútbol uruguayo.

Valdez iba por ese camino. El ahora expresidente luchó en todo momento en procura de que se cumpliera con la exigencia de FIFA de votar el nuevo estauto que permitiría a OFI tener un cupo en el Ejecutivo de AUF y contar con seis votos en Asamblea. Pero fueron los clubes los que han ido dilatando el tema, que tarde o temprano será aprobado.

Pero además, Valdez se acercó al fútbol del Interior en procura de trabajar en una integración deportiva, que comenzó a darse el pasado año con las fases finales de los torneos de formativas, y que se dará también este año.

Para el campeonato Sub 14 y Sub 15, Valdez y Bares consiguieron el apoyo del Congreso de Intendentes para darle mayor competencia a las formativas, pero también llegará dinero de FIFA y Conmebol para solventar la actividad. Y también aportarán los jugadores de la selección uruguaya.

Un hecho importante si se tiene en cuenta que el Interior vio pasar toda la vida el dinero a sus espaldas, y desde hace un tiempo a esta parte cuenta con el aporte de vestimenta, materiales y cursos. Seguramente no en la cantidad esperada, pero principio quieren las cosas.

Por eso, el alejamiento de Valdez genera una señal de alerta para el fútbol del Interior. Por el futuro, porque a partir de la exigencia de FIFA, OFI no puede bajarse (aunque lo pidió) de la integración política primero, y seguramente deportiva más tarde.

Los futuros dirigentes de OFI, que asumirán en poco más de un mes, deben estar más que atentos a la situación y empapados en la realidad y de los proyectos.

Porque el estatuto es solo una parte, un primer paso, tras el que se vendrá una pelea mucho más importante como la de los reglamentos.

Y, hasta ahora, Arturo Del Campo (el presidenciable que queda en carrera según Conmebol) no ha hecho referencia al relacionamiento que habrá con el Interior, más allá de la exigencia de FIFA en cuanto al estatuto.