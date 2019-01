El famoso reportaje de Ramón Mérica a Fernando Morena, está en el libro: El equipo soñado: 20 goles de perfil

Colectiva redonda

Notorios de un lado y del otro, rescates de un lado y del otro, promesas de un lado y del otro: así se distribuye el juego en El equipo soñado: 20 goles de perfil, una compilación de perfiles de futbolistas pergeñada por el periodista y poeta Roberto López Belloso. Únicas reglas del match: la pluma debe ser uruguaya (o residente en Uruguay) y el texto debe ser de alta calidad literaria.

“Aparece por fin, Él. Sin altar: un felino no muy musculoso que me convida con un durazno. ‘Los nuestros son más chicos’, dice, ‘y no salta el jugo así’. Tiene cara de sueño, todavía, la voz tomada por el resfrío; habla poco, en un español correcto, y sonríe, con cierta melancolía. ‘Mozart del fútbol’, lo llamaron los europeos, deslumbrados por su estilo rítmico y elegante en las canchas; en Río de Janeiro las entradas se venden con meses de anticipación cuando le toca jugar, y los diarios de todo el Brasil se ocupan de su persona en las páginas editoriales; las trompetas anuncian Su paso por las capitales del mundo. Pero Él no parece darse cuenta: ni encandilado ni abrumado por la gloria: soportándola, simplemente, porque así son las cosas”.

Es Eduardo Galeano el que escribe sobre Pelé para Marcha; es 1964, tiene 23 años. Y es uno de los varios puntos altos de esta mirada transversal al fútbol y la literatura que Roberto López Belloso promueve también desde su Ediciones Olímpica. El famoso reportaje de Ramón Mérica a Fernando Morena, el perfil de Obdulio Varela que hizo Mario Delgado también están allí, además de nuestros compañeros Rómulo Martínez Chenlo (perfila a Luis Suárez), Agustín Acevedo Kanopa (a Julio Ribas) y Patricia Pujol (a Sarita Figueras). Una constelación no sólo de estrellas, sino también de esforzados defensas y pacientes mediocampistas que componen, más que una posible historia del deporte, una del periodismo local.