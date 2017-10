Reunión entre presidentes de la AUF y la OFI, permite que se juegue las competencias de integración Sub 15 y Sub 16

INTEGRACION OFI – AUF. Desde Paysandú, Santiago Balbis para Diario Uruguay. Cuando estaban a punto de no disputarse las fases de integración de las competencias de formativas en Sub 15 masculino y Sub 16 femenino entre OFI y AUF, ayer una reunión entre los presidentes destrabó la situación y quedaron confirmadas las competencias. Se había previsto que una vez finalizadas ambas competencias, los mejores equipos del Interior se enfrentaran a los de la AUF.

En Sub 15, las ocho mejores selecciones se medirán ante los cuatro mejores de la capital, mientras que en Sub 16 femenino los dos mejores clubes del Interior se medirán ante los dos mejores de AUF.

Pero había surgido un inconveniente económico, que finalmente se pudo acordar, más allá de que la palabra final la tendrá Conmebol, que es la que en definitiva pone el dinero para que la actividad pueda desarrollarse.

Por eso ayer se reunieron el presidente de OFI, Gustavo Bares, con el de AUF, Wilmar Valdez, para intentar destrabar el asunto. Y hubo acuerdo.

“Conmebol pretendía que se pagara mediante un cheque directo de la AUF a las empresas (de transporte y demás), pero lo que resolvimos es enviar un documento a Conmebol para que AUF pague a OFI y nosotros a las empresas, y luego presentar toda la documentación. Yo no puedo pedirle a un club de Artigas que venga con una boleta a Montevideo para cobrar el pasaje”, dijo Bares al ser consultado por EL TELEGRAFO.

EL presidente de OFI informó además que “Wilmar tendrá una reunión en Asunción el jueves que viene, y explicará cómo vamos a hacer. OFI presentará los correspondientes gastos y AUF pagará”.

Mientras se aguarda por la votación para aprobar el nuevo estatuto de AUF, que dará una importancia más que interesante a OFI en lo político ya que su presidente integrará el Ejecutivo y el fútbol del Interior tendrá seis votos en los futuros Congresos, la idea es ir dando pasos para adelantar una integración deportiva en formativas. Sebastián Sosa, integrante del Ejecutivo de OFI, dijo que “en Sub 15 se correrá una o dos semanas la competencia integrada con AUF, dado que hubo un retraso en las competencias de la Asociación por el paro de los árbitros, así que se disputaría en la primera semana de diciembre”.



En cuanto al Sub 16 femenino, “nosotros ya estamos jugando la segunda rueda por lo que la etapa con los equipos de AUF iría los días 8, 9 y 10 de diciembre en San José”.

Para el próximo año se pretende darle mayor importancia a esta integración que, hoy por hoy, se reduce a una serie de partidos finales.

Por eso “el martes la Comisión de Calendario trabajará diagramando la temporada 2018 en Sub 15 y Sub 17, que serán integradas con AUF. La idea es que la competencia lleve unos seis meses, y que haya más partidos”.