El ya conocido “timbrazo” de Verónica Alonso sonó en Barros Blancos. “Los uruguayos “están tirando la toalla” ante la impotencia que se siente por la situación que genera la inseguridad dentro de la sociedad”

LA POLITICA DE ONDA. Desde Canelones/Nivia Gazzaneo para DIARIO URUGUAY.

“URUGUAY TIENE LA VENTAJA, DE QUE PARA LOS PROBLEMAS QUE TIENE, HAY SOLUCION”

“…los presos tienen que trabajar porque no tienen ninguna chance de que salgan rehabilitados, saldrán nuevamente a delinquir” “No podemos esperar a un plebiscito para que se apruebe la salida de los militares a la calle. Necesitamos soluciones ahora…”

Entre citas de Churchill y demandas de los vecinos la Senadora nacionalista, Verónica Alonso precandidata a la presidencia de la República disertó en Barros Blancos, Canelones, exponiendo su visión sobre varios temas, donde los puntos centrales fueron Seguridad y Educación. El ya conocido “timbrazo” de Alonso sonó en un club de fútbol de Barros Blancos, donde la esperaban vecinos y dirigentes de la zona junto a la anfitriona, la candidata a diputada por el Partido Nacional, Ruth Diverio.

La primer precisión de la Senadora en su exposición fue ponerse en el lugar de la gente y afirmar que los uruguayos “están tirando la toalla” ante la impotencia que se siente por la situación que genera la inseguridad dentro de la sociedad, y sabe que los uruguayos están convencidos de que a esta situación no lo cambia nada ni nadie, y también sabe que otros uruguayos están enojados y resignados. El otro grupo de uruguayos, pensamos que hay que cambiar, y es parte de lo que pretendemos hacer con nuestro equipo, con más uruguayos de a pie, sentenció la Senadora al abrir el diálogo.

Consideró que “La aprobación de la ley de la marihuana le hizo un daño importante al país, fumar marihuana acelera el consumo en jóvenes, quisimos transmitir otro mensaje, queremos combatir la droga para vivir en una sociedad sana, pero el presidente envía mensajes equivocados, el uruguayo está con miedo”, opinó y agregó que no quiere que emigre más gente por el tema de la inseguridad.

EL ROL DE LA POLICIA, LOS PRESOS Y LA CIUDADANIA



Alonso reconoció que la policía está ganando un sueldo más digno que otrora pero acotó que necesita recibir más herramientas, recalcó que le presentó al Ministro del Interior, Eduardo Bonomi, un proyecto que le permite a la policía un legítimo manejo de las armas propias con las que puedan defender a la gente de bien, también para atacar a los delincuentes, y sin tener que ser apresada por usar armas en la calle.

Los vecinos allí apostados interactuaron sobre la iniciativa del Senador Larrañaga y su campaña “Vivir sin miedo” . A tal punto que se hicieron oir:“No podemos esperar a un plebiscito para que se apruebe la salida de los militares a la calle”, dijo Alonso , “Necesitamos soluciones ahora. Tenemos una guardia republicana que hay que potenciar y que debe ser respetada”, a lo que manifestó enseguida “hoy la policía se siente regalada, siente que tiran balas de gomas”

Recordó su visita por los centros carcelarios del país y habló sobre su postura con respecto al problema que tienen los reclusos al terminar su condena. Según la Senadora “los presos tienen que trabajar porque no tienen ninguna chance de que salgan rehabilitados, saldrán nuevamente a delinquir” ,afirmó, más allá que haya presos trabajando dentro de las cárceles. “Hay que lograr que cuando éstos salgan, lo hagan con el hábito de trabajo y se puedan reinsertar en la sociedad, por eso existe la DINALI (Dirección Nacional del Liberado) que es un camino transitorio, a la salida de prisión el ex recluso se prepara para salir de nuevo a vivir entre la gente”, agregando:“La Dinale enseña una profesión entre la salida de la cárcel y la llegada a la sociedad. La gran mayoría de los que salen sin haber trabajado vuelven a su entorno donde delinquió porque no aprendieron más que a vivir en el diario sobrevivir en la ley del más fuerte que adoptaron durante el tiempo de reclutamiento”, concluyó.

“Defiendo la pena máxima sin libertades vigiladas, ni libertades condicionales, el cumplimiento efectivo de la pena es importante y que durante la condena, los presos tienen que trabajar en construcción, en carpintería para dignificarlos y para que puedan salir con otra mentalidad en el momento de su liberación”, recalcó la dirigente nacionalista.

COMO DIJO CHURCHILL: TENEMOS POLITICOS QUE PIENSAN EN LAS PROXIMAS ELECCIONES CUANDO OTROS PENSAMOS EN LAS PROXIMAS GENERACIONES.

Al hacer uso de la palabra en referencia a la educación, Alonso fue tajante en decir que “tuvimos varios políticos que han tomado malas decisiones, no han aprovechado el país que tenemos, hay que cambiar este sistema recuperando la educación de antes, donde la educación era un igualador social. El que vaya a una escuela pública o privada llegue a formarse profesionalmente de la misma manera. Necesitamos maestros y profesores en aquellos barrios donde están las escuelas más pobres del país. Esos maestros tienen que ponerle dedicación, hay que animarse a educar. Los políticos quieren atornillarse al lugar que están, sin pensar en el futuro de Uruguay; y como dijo Churchill:”tenemos políticos que piensan en las próximas elecciones cuando otros pensamos en las próximas generaciones”.

Diario Uruguay aprovechó la oportunidad para preguntarle sobre la salud de su hija luego que tuviese complicaciones de salud tras aplicarse la vacuna contra el papiloma humano y que trajo controversias en la opinión pública. “Está muy bien gracias a Dios”, nos respondió.