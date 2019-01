(Audio) El Litoral unido buscará que el día 13 no sea más de mala suerte. Daniel Suárez:”Se dio la charla, porque queremos un Litoral fuerte en OFI”

POR EL INTERIOR DE LA OFI. EXCLUSIVO. Desde Artigas/Entrevista/Eduardo Mérica para Diario Uruguay.

“Nosotros lo que hicimos fue escuchar simplemente a través de un celular (a Armando Castaingdebat), y me llama la atención de que exija:”que sea fulano y fulano”, pero eso va a quedar en manos del presidente, él va a tener el apoyo total de la Confederación Litoral Norte. Y eso fue una comunicación vía celular, y creo que va a quedar ahí…”

“Nosotros escuchamos, pero tampoco tomamos ninguna posición, porque fue una charla a través de un celular, y creo que eso no es muy serio… Nosotros apostamos al nuevo presidente, que de aquí en adelante empiece a marcar el camino cómo se va a hacer y tiene todo el apoyo de todas las Ligas del Litoral Norte a Cheppi.

La Confederación de Fútbol del Litoral, debe exigir más respeto de las demás Confederaciones, y hasta de la propia OFI. Porque el Litoral nació en 1922, de la mano de un gran soñador de cosas lindas. Como por ejemplo, lo hizo en su vida: el Dr. Alberto Blas Langón. Ahora, 96 años después, el presidente de la Confederación Litoral Norte, el artiguense Daniel Suárez en diálogo con DIARIO URUGUAY, insinuó algunas señales como aquel día lleno de candor -después de pasar como en un loco remolino etapas muy fuertes, sufriendo turbulencias en su vida política y tocar casi fondo al ser víctima de dirigentes que no se quieren ni ellos- para encontrarse con quien sería su primer padre, el Litoral en Paysandú. Esperamos que esta vez los dos Litorales sean uno solo, y para que no sea un pasajero sin rumbo en la lejana sede de la OFI.

“La gente de los Sectores Interior del Litoral, esperaban este envión, de parte de la Confederación. Porque también vemos que si no volvemos al Litoral, vamos a seguir siempre dependiendo de otras cosas, que nos adjudiquen algún cargo… Cuando con un Litoral fuerte y con votos, ahí si, vamos a poder exigir… No ahora, como que estamos esperando que nos den algo…”

“No precisa estar en una Liga, para darse cuenta de que hoy el poder lo tiene el Sur, desde hace varios años… Creo que eso tenemos que llegar al momento de tener que decir: hasta ahí fue… Y la única manera es, que el Litoral Norte con el viejo Litoral unirse, y después puede haber alguna alianza con el Este… Y eso es un poco lo que molesta a las otras Confederaciones: No tener esa fuerza que hoy tiene el Sur. Y es por eso; que si no caminamos y no nos unimos vamos a seguir perdiendo pie y mirándola de afuera…”

“La esperanza la tenemos. Que sea así: que sea positivo. Los que salimos del Congreso de OFI, salimos muy ilusionados, tanto las Capitales como los Interiores, de que se va a llegar…”

“La cosa es mirar por un fortalecimiento de la Confederación Litoral, vieja, firme y poder lograr lo que teníamos anteriormente: la fuerza en la OFI, que hoy la perdimos…”