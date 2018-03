La integración OFI – AUF no tiene intercambio de información, porque ya se vio lo que pasó con el sancionado golero juvenil minuano

POR EL INTERIOR DE LA OFI. Desde Paysandú, Santiago Balbis para Diario Uruguay.

Aún quedan muchos temas para definir para la disputa del torneo de integración que jugarán los cuatro mejores seleccionados Sub 17 de OFI con equipos de la AUF.

Paysandú (campeón), Florida (vice), Canelones y Maldonado por el Interior, y Peñarol y Defensor Sporting (A), y Sud América y Cerrito (B) por la AUF, serán los participantes de esta competencia.

Lo que sí está claro es que aquellos jugadores que terminen sus respectivos torneos en OFI y AUF, y que tengan penas pendientes por expulsiones, no podrán hacerlo en este integración hasta tanto cumplan con las sanciones impuestas.

Esta noticia fue adelantada por el consejero de OFI Ruben Sosa en la final Sub 17 en Florida, a raíz de lo sucedido con el campeonato de integración de Sub 15 que se disputó en Minas, ocasión en la que el golero de Lavalleja había jugado con una sanción, que originalmente era de un año.

Paysandú presentó el reclamo en su momento, que todavía está en trámite en OFI.

Sosa expresó que OFI no tenía conocimiento de la sanción de ese jugador, e indicó que “yo tampoco lo sabía”. También dijo que no hubo intercambio de información entre OFI y AUF sobre este tema.

Consultado si el consejero de Minas Alcides Larrosa (vicepresidente de la OFI), no estaba enterado sobre la situación del arquero de Lavalleja, expresó que no lo estaba. En fin, fue un grave error de OFI, porque es sorprendente que no se conociera la situación irregular de este jugador ya que, además, esta sanción fue publicada en el boletín de OFI del 26 de octubre de 2017, en el que se informaba de la sanción de 12 meses de dicho futbolista. Se establecía: “De toda actividad a partir de la fecha con descuentos de la preventiva”. Y seguramente se debió tomar nota por parte de la Liga minuana, quien también incurrió en un grave error al dejar que el futbolista pudiera disputar esta competencia de integración.