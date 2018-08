Un repaso de todo lo que sucede en la AUF, para la llegada a Montevideo, de los tres interventores: Monserrat Jimenez, Fátima González y Jair Bertoni

FUTBOL URUGUAYO INTERVENIDO: Desde Redacción/Eduardo Mérica y Santiago Balbis para Diario Uruguay.

Los 3 interventores de la AUF, llegaron a Montevideo y ahora están alojados en el Sheraton Hotel de Punta Carretas. Se negaron a brindar declaraciones a la prensa, una vez llegados a Uruguay. Miembros de la FIFA y la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) ya están en Montevideo, y se preparan para este lunes para arrancar con las entrevistas con miras a nombrar el Comité de Regularización de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Fátima González, es una abogada paraguaya y miembro de la División Jurídica de la Conmebol. También arribaron a Montevideo Jair Bertoni y Montserrat Jiménez. Bertoni, hijo del exfutbolista argentino Daniel Bertoni, campeón del mundo en 1978, es director de Federaciones Miembro para América de la FIFA. Jiménez, que también es paraguaya y abogada como González, es secretaria adjunta y directora jurídica de la Conmebol. También es la abogada personal de Alejandro Domínguez, el presidente de la Conmebol. Los tres que están en la portada de Diario Uruguay, llegaron a Montevideo para ocuparse de la intervención de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF).

Intervencion en @AUFOficial , Eduardo Ache sugirio el nombre del Senador Pedro Bordaberry, ex Ministro de Deportes, para la la Comision Interventora. Es otro nombre que aparece en la agenda. — Daniel Bianchi (@Daniel_Bianchi_) 27 de agosto de 2018

La ministro de Educación y Cultura, María Julia Muñoz, dijo ayer que FIFA no tiene derecho de intervenir a la AUF, lo que abre la posibilidad de que el diferendo pueda agravarse si es que el gobierno toma cartas en el asunto.

“Para el país no puede haber un organismo internacional que intervenga asociaciones nacionales”, tiró la ministro, que agregó que “los cambios de estatuto y demás de una asociación civil dentro del Uruguay, es competencia del Uruguay, no de los organismos fuera del país”.



Muñoz afirmó que “por ahora el Ministerio está observando las negociaciones que está haciendo la AUF con FIFA, diciendo que en realidad no se violaron estatutos. Esperamos que se resuelva de esa manera, porque no es posible que intervenga un organismo internacional a decir en el país cómo se modifican lo estatutos de una asociación civil radicada en el Uruguay”.



Pero está claro que son dos cosas diferentes. FIFA tiene sus reglas, y a ellas deben someterse quienes deseen integrarlas.

¿Qué dice el estatuto de FIFA al respecto? En el artículo 14 indica que las federaciones miembros se verán obligadas a “observar en todo momento los Estatutos, los reglamentos, las disposiciones y las decisiones de los órganos de la FIFA, así como las decisiones del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAD)”.

Y en el artículo 8 deja en claro que “en circunstancias excepcionales y tras consultarlo con la confederación correspondiente, el Consejo podrá retirar de su función a los órganos ejecutivos de federaciones miembro y reemplazarlos por un comité de regularización durante un período determinado”. Lo cierto es que nada puede hacer el Ministerio de Educación y Cultura ante la situación. Aunque si el gobierno decidiera hincarle el diente, todo podría derivar en la desafiliación de la AUF de FIFA.

En el artículo 14, inciso i, el estatuto de FIFA señala que las federaciones miembro deben “administrar sus asuntos de forma independiente y procurar que no se produzca ninguna injerencia por parte de terceros en sus asuntos internos”.

Y remarca en la violación de ese apartado “podría conllevar sanciones, incluso si la injerencia de un tercero no pudiera imputarse a la federación miembro. Ante la FIFA, las federaciones miembro serán responsables de todos y cada uno de los actos que los integrantes de sus órganos puedan causar por negligencia o conducta dolosa”.

Se confirma mañana el 3er integrante de la Comision de Ordenamiento (Interventora) de FIFA: se trata del ex zaguero de la seleccion uruguaya Andres Scotti. Se suma a los ya mencionados Eduardo Ache y Fernando Goldie. https://t.co/F57bqdnQN5 — Daniel Bianchi (@Daniel_Bianchi_) 26 de agosto de 2018

El Ejecutivo de OFI convocó el pasado martes a quienes serán el futuro tesorero y el secretario de la organización, a los efectos de interiorizarlos e informarlos sobre todos los aspectos que tienen que ver a la vida diaria del organismo, y cómo lo recibirán las futuras autoridades, que serán lideradas por el younguense Mario Cheppi, a finales del próximo mes.

Los dirigentes catalogaron la situación de inédita, ya que entienden que hasta el momento no se ha planteado nunca una transición.

A los dos futuros integrantes de OFI se les explicó pormenorizada mente cuál es el funcionamiento en ambas áreas de la organización, así como también se adelantó la cifra final que dará el balance económico.

Manuel Román, de Cerro Chato, será el futuro tesorero. Y el actual presidente de la Liga de San José, Jorge Ortiz, será el secretario de la administración Cheppi.

“La verdad es que nos llevamos una sorpresa”, dijo Román al ser consultado por EL TELEGRAFO. “No podemos decir que OFI está totalmente saneada, pero está como para arrancar sin inconvenientes. No dando plata como en otros años, porque es imposible ya que hoy en día no se cuenta con sponsor que colaboren. Todos sabemos que el fútbol del Interior no es un producto vendible”, remarcó.

Quien ya supiera estar en el cargo de tesorero de OFI en la administración del salteño Gabriel Rodríguez, remarcó que “me pareció muy bueno el hecho de que nos convocaran, porque no es algo normal. Cuando terminás un período la gente está cansada, pero esto me sorprendió porque no vamos a arrancar desprevenidos”.



Roman remarcó que “este Ejecutivo intentó que el secretario y el tesorero estuvieran al tanto de todo”, y confesó que “llevé un cuestionario y no hubo problemas en que nos dijeran todo”.

El actual presidente de @AUFOficial Edgar Welker mañana al mediodia presenta su nota de renuncia, entrega su carnet y se despide de los funcionarios. Mientras tanto, un documento que “ronda en la AUF” complicaria a Wilmar Valdez en su denuncia al empresario Walter Alcantara. — Daniel Bianchi (@Daniel_Bianchi_) 26 de agosto de 2018

El dirigente no salía de su asombro por la actitud de la actual dirigencia. “Creo que este Ejecutivo anduvo muy bien”, aseguró. Y remarcó que “a veces se trata de maquillar algunos números para cerrar el período, pero está todo muy bien por el momento. Hasta tuvimos la posibilidad de hablar con la contadora”.

Eso sí: ya dejó en claro que “a veces uno como club –porque también he estado del otro lado– pretende que se den cosas imposibles” en cuanto a dinero. “Y el año que viene va a ser difícil porque es año electoral, y dejan de ingresar un montón de recursos”.

Para el próximo martes el Ejecutivo que lidera el Gustavo Bares ha convocado al futuro presidente de OFI, Mario Cheppi, así como a los presidentes de las cuatro Confederaciones.

La idea es que los dirigentes se interioricen del aspecto económico, y además ponerlos al tanto sobre el futuro estatuto de AUF que incluirá a OFI, así como de lo sucedido en los últimos días. Además, se le entregará una copia a cada parte de todo lo actuado por las autoridades de la organización hasta el momento en ese aspecto.

Confirmado su adelanto de la vispera. Monserat Jimenez siguiendo las ordenes de Alejandro Dominguez se comunico con Eduardo Ache y Fernando Goldie quienes ya aceptaron ser los interventores de la AUF. https://t.co/wn037G7zPB — Daniel Bianchi (@Daniel_Bianchi_) 26 de agosto de 2018

El presidente de la AUF, Edgar Welker, se bajó del avión que lo trajo de vuelta a Montevideo desde Asunción, y se fue a casa.

Ni siquiera pasó por la Asociación, donde a lo largo de la tarde se reunieron representantes de los clubes para intercambiar posiciones luego de la decisión de FIFA de intervenir la AUF.

Welker solo se limitó a decir en el Aeropuerto de Carrasco, que hay una sola chance de poder sobrellevar y dejar atrás la situación, y que hoy se las planteará a los clubes a partir de la hora 17.

El presidente de la AUF viajó a Asunción para hablar con el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, y plantar la bandera de la disconformidad ante el informe realizado por la Confederación sobre la AUF, que fue enviado a FIFA y en base a la cual ésta decidió la intervención.

En Paraguay, Welker se encontró con la noticia de que hay una salida. Eso sí: la bala es una sola.El presidente de la AUF no dio pistas. Solo dijo que había retornado con una fórmula para que FIFA levantara la sanción, lo que en definitiva dependerá de lo que digan esta tarde los clubes cuando se reúnan en la AUF con el Ejecutivo.

¿Cuál sería esa bala? Aprobar el próximo 18 de setiembre, cuando se retome la Asamblea que entró en cuarto intermedio en abril para tratar este tema.

Lo que quedó en claro en todo este diferendo, es que el gran tema es el estatuto. FIFA viene exigiendo la aprobación del nuevo documento, pero desde hace años los clubes patean la instancia para adelante con excusas insólitas.

Ayer, el subdirector de la Secretaría Nacional del Deporte, Alfredo Etchandy, le erró: señaló que en todo este tiempo no se habían encontrado los votos para darle el visto bueno al estatuto, cuando la realidad es que nunca fue puesto a votación. Nunca se votó por afirmativo o negativo.

Y si bien había dado un último plazo hasta el 2 de diciembre, con todo lo sucedido alrededor de las elecciones de AUF, FIFA se hartó y adelantó la intervención.

Ahora, ante esta situación, todo hace indicar que la única salida será aprobarlo de apuro. Pero ahí hay otro punto, y es que hay más actores que quieren ser tenidos en cuenta, lo que alargaría la discusión.

Mientras, por si acaso, jugadores de la selección recibieron llamados instando a una posible negociación.

Hoy, los clubes tendrán la palabra. Y, parece, esta vez sintieron que tienen la soga apretando duro en el cuello.

Esta es la famosa nota de la @CONMEBOL a la @FIFAcom por la que se desata la acción de FIFA de intervenir la @AUFOficial. Según dicen los directivos uruguayos la Conmebol no está bien informada y miente… pic.twitter.com/LdnH117eel — Alfonso Irrazabal (@alfoirrazabal) 22 de agosto de 2018

La Mutual de Futbolistas Profesionales aspira a que los jugadores estén contemplados en el nuevo estatuto de AUF exigido por FIFA, y lo mismo solicitarán los árbitros y seguramente los entrenadores.

Si bien la FIFA los incluye en su propio estatuto como “Grupos de Interés del Fútbol”, no son contemplados en la última versión del estatuto en el que trabajaron AUF y OFI.

Michael Etulain, presidente de la Mutual, comentó a EL TELEGRAFO que la medida de la FIFA de haber intervenido la AUF “no es linda, no estamos contentos, pero es lo mejor que podía pasar”.

El arquero repasó que “nosotros no pedimos la intervención porque no llegamos a tiempo”, ya que “lo íbamos a tratar y salió antes”.

Etulain y otros compañeros de directiva se reunieron el miércoles a la noche con la gremial de árbitros, Diego Lugano en representación de los jugadores de la selección, y el presidente de OFI, Gustavo Bares.

“El objetivo de la reunión fue ponernos al tanto de lo que pide FIFA”, dijo, y confirmó que “si bien sabía quién es, nunca había visto al presidente de OFI”. La presencia de Bares fue clave, según se explicó, en virtud de que OFI “ya tiene experiencia en el tema del estatuto, y nosotros nunca tuvimos acceso a eso. Por eso era fundamental esta reunión”.



Lo que se decidió es “estar en contacto permanente, y ver cuándo nos podemos reunir, lo antes posible”.

Lo que Etulain dejó claro, es que los jugadores quieren estar contemplados en el estatuto y así poder levantar la mano a la hora de que se tomen decisiones en la AUF.

“Nosotros no estamos contemplados en el estatuto que quieren aprobar. Si bien en el de FIFA nos reconocen pero no determina la función, en el de acá nos borran de todos lados”, explicó. Y confirmó que “lo que queremos es tener presencia en los Congresos. Eso es lo que vamos a buscar”.