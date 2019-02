¿Qué acuerdo hizo el presidente de la OFI, que no conocemos, para que él viajara a Rusia y Uruguay pudiera participar del Mundial

FUTBOL URUGUAYO INTERVENIDO. Desde Paysandú, Santiago Balbis para Diario Uruguay.

Alejandro Balbi, secretario general de la AUF, dijo el día después de que FIFA anunciara la intervención de la Asociación que la situación podría haberse evitado si se hubiera votado el estatuto exigido, que entre otras cosas unifica políticamente al fútbol uruguayo.

“Un mes antes de empezar el Mundial de Rusia, este tema estaba arriba de la mesa. El tema del estatuto, que lo seguíamos estirando, y la FIFA no tiene contemplaciones. Después hubo un montón de cosas que llevaron a que Uruguay jugara el Mundial y a que se postergara la decisión.

El dirigente confió además una situación que era ignorada por los dirigentes clubistas que menospreciaron el pedido de FIFA de manera permanente, y desafiaron en todo momento al organismo rector del fútbol mundial: Uruguay estuvo a nada de no jugar el Mundial de Rusia.

Balbi le tiró el fardo a los clubes, que tiraron de la cuerda mucho más de lo debido pese a las advertencias.

“Hemos bregado hace mucho tiempo por el cambio de estatuto. Si el nuevo estatuto se hubiera votado como este ejecutivo quiso, en tiempo y forma, no hubiéramos tenido este problema. Ahí sí están previstos un calendario y un tribunal electoral. Incluso para los exámenes de idoneidad no hubiera tenido que venir ningún extranjero a tomárselo a los candidatos a presidente. En el nuevo estatuto está previsto que sea un tribunal uruguayo el que haga esos exámenes. Algunos clubes minimizaron esa situación y hoy tenemos esta situación”, dijo en Sport 890.

Y fue más allá, confiando que “Uruguay estuvo a punto de no jugar el Mundial”. Y explicó: “Un mes antes de empezar el Mundial de Rusia, este tema estaba arriba de la mesa. El tema del estatuto, que lo seguíamos estirando, y la FIFA no tiene contemplaciones. Después hubo un montón de cosas que llevaron a que Uruguay jugara el Mundial y a que se postergara la decisión. Tuvimos suerte de que después había un Mundial femenino Sub 17 acá y se estiró la fecha para aprobar el estatuto hasta el 2 de diciembre, pero la suspensión inmediata era para el 2 de setiembre”, reveló.

Se tiró demasiado de la cuerda y hasta se destrató a los enviados de FIFA a Uruguay. Tanto, que en su momento se mocionó, con los enviados en sala, que se retiraran de la Asamblea.

Y en otra de las convocatorias, también con EL TELEGRAFO presente en sala, se llegó a decir (en este caso por parte de la representante de Racing, la Dra. Rossana Tarullo) ante los recién llegados: “Pedimos que las cosas se hagan con independencia, y que FIFA y Conmebol hagan lo que tengan que hacer, porque sentirnos presionados no le hace bien a la Asamblea, y va en contra de la soberanía y en contra de que la AUF encuentre su propio destino”.

En definitiva, a los clubes (que son los que se benefician con la participación celeste en el Mundial) los terminó salvando el fútbol femenino.

Las cosas de la vida: el mismo fútbol femenino al que no quieren, y menos integrando el Ejecutivo y con derecho a voto.

Diego Lugano en representación de los jugadores de la selección uruguaya, el presidente de OFI, el del gremio de lo árbitros y varios integrantes de la Mutual, se reunieron en la sede de la Asociación Uruguaya de Árbitros de Fútbol ubicada en el Estadio Centenario, a los efectos de iniciar las reuniones entre quienes pidieron la intervención de FIFA ante la AUF.

Los jugadores del medio se integraron a la reunión, y las partes dejaron en claro su conformidad con la medida, y comenzaron a trazar una serie de líneas de trabajo.

“Tuvimos una reunión informativa, interiorizándonos en los planteos de cada una de las partes, que se irán realizando cuando se designe a la comisión normalizadora”, dijo el presidente de OFI, Gustavo Bares, tras la reunión.

“Sí se coincidió en que hay que potenciar al fútbol todo, que todos los actores deben ser reconocidos para tomar decisiones”, agregó. Los participantes de la reunión anunciaron que estarán a la orden de la comisión que sea designada por FIFA, entendiendo que OFI deberá estar muy cercana a ella teniendo en cuenta que es la parte que más ha trabajado y conoce el estatuto que deberá aprobarse, el que seguramente tendrá algún cambio propuesto por las partes, que van a continuar reuniéndose.

“Se buscaron alternativas, pero no quedó otra que pedir esto a FIFA porque los clubes no aprobaban el estatuto. El objetivo no fue buscar cabezas culpables”, agregó Bares, quien concurrió a la reunión acompañado por otro integrante del Ejecutivo de OFI.