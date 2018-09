(Audio) La voz del Litoral Norte:”Estamos de acuerdo con la intervención de AUF, por eso dimos ese voto de apoyo a OFI, no a Bares”

ARCHIVOCES DEL INTERIOR. Desde Artigas/Entrevista/Eduardo Mérica para Diario Uruguay.

“Nosotros, prácticamente, como Liga de Fútbol de Artigas, no tuvimos mucho contacto c0n Gustavo Bares… Sé que no tiene muy buena relación con algunos clubes de Artigas. Por su anterior mandato en el fútbol de San José, y también en la OFI…”

La rutina diaria y primera del presidente de la Liga de Fútbol de Artigas, y a su vez también, de la Confederación Litoral Norte, nos referimos a Daniel Suárez, y que parece no tener un fin deportivo, es la de tesorero de la Intendencia artiguense. Es por eso que su labor no se detiene ni un instante. Acordamos llamarlo a su despacho comunal, suena el teléfono y atiende una telefonista que se identifica, de prisa nos pasa con el interno respectivo del hoy principal dirigente del fútbol de Artigas. Es la primera vez que conversaremos, vía teléfonica, tras varios intentos anteriores… Notamos en su voz que aumenta un poco la presión del momento porque está a punto de ser entrevistado por alguien que él no conoce, y que pretende detener el fútbol por un momento por los comentarios que rondan por estas horas en el Litoral Norte. Y en esa búsqueda de hacer mejor las cosas… Queremos ver si este hombre es capaz de actos casi insólitos. Por ejemplo, pedirle explicaciones concretas al presidente saliente de la OFI, durante el Congreso elector en Minas. Pocos dirigentes son capaces de tanto, claro está. Veremos qué nos dice: