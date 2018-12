El estatuto FIFA más manoseado del fútbol uruguayo

POR EL INTERIOR DE LA AUF. Desde Paysandú, Santiago Balbis para Diario Uruguay.

Es fácil. Se vota el nuevo estatuto de la AUF, es aprobado por el Ministerio de Educación y Cultura, y se realizan las elecciones. El camino para que se regularice la situación de la Asociación Uruguaya de Fútbol, y para que definitivamente se aleje la posibilidad de una desafiliación de FIFA, es tan claro como eso.

Es más: tan fácil es, que existe un estatuto en el que AUF y OFI estuvieron de acuerdo, y que tiene el visto bueno de la FIFA. Es el que debió ponerse a votación el pasado 6 de abril, pero los clubes se negaron. Es decir que tranquilamente se podría tomar ese estatuto, y agregarle dos o tres puntos como el ingreso de los grupos de interés (jugadores, árbitros y técnicos), y realizar alguna otra modificación que fue anunciada, como el hecho de que todo lo que AUF venda sea comprado por licitación.

Pero no: si hay algo a lo que en la AUF no se acostumbra es justamente a tomar el camino más fácil, el que está trazado, para evitar una situación más difícil. Entonces, la propuesta pasa por hacer más y más modificaciones. Por discutir lo que ya fue discutido, y mientras tanto seguir tirando un poquito más de la piolita.

Contrataron estudio jurídico

El lunes por la noche el Comité de Regularización que interviene la AUF envió a todos los clubes un par de archivos. En el primero figura un análisis sobre los diferentes artículos del estatuto, y en otro cuál será el estatuto con las reformas planteadas. El informe fue encargado por AUF a un estudio jurídico: González Mullin Kasprzyk & Asociados.

¿Qué dice el documento elaborado? Se divide en los artículos del estatuto que entiende están consensuados, los artículos no revisados pero que posiblemente sean consensuados, y luego habla de los artículos no consensuados, además de los artículos que se incorporarán.

Los consensuados son 17 artículos. Y el informe indica que algunos de ellos deberán adaptarse cuando se defina la cantidad definitiva de miembros de AUF y los respectivos votos.

Son 48 los artículos que supuestamente no fueron revisados por la comisión que trabajó hasta junio de este año, y que “posiblemente sean consensuados”. Y acá ya existe al menos un error, porque figura el artículo 40, que hace referencia al Consejo de Fútbol Amateur, que no solo resultó ser consensuado sino discutido, y aprobado tanto por OFI y AUF como también por FIFA. Y son 14 los artículos directamente no consensuados, según el informe.

Ahora bien, se realizaron innumerables variantes. Muchas, y sin consultar a todas las partes. Pero no se incorporó una de las cosas más importantes: cómo se integrará a los grupos de interés. Entonces, el informe señala que algunos artículos consensuados deberán luego adaptarse a la cantidad de miembros del Consejo y los respectivos votos.

Y sobre el final del informe se hace referencia a los artículos que deberán incorporarse, como por ejemplo sobre la transparencia y contratación pública o los conflictos de intereses.