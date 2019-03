El estatuto del fútbol uruguayo y la opinión de Pedro Bordaberry:”hay que votarlo, no queda otra”

POR EL INTERIOR DE LA AUF. Desde Paysandú, Santiago Balbis para Diario Uruguay.

Confía y espera la colaboración de todas las partes, pero sabe que no será fácil que se acuerde el nuevo estatuto de la AUF. “Pero hay que votarlo, no queda otra”, afirmó Pedro Bordaberry a EL TELEGRAFO, dejando en claro que en caso de que no se apruebe el fútbol uruguayo será desafiliado de FIFA.

El presidente del Comité Regularizador que se sumergió en AUF ante la intervención de FIFA, dejó en claro al asumir que había fundamentos suficientes para que se tomara esta decisión. Y si bien opinó que “han sucedido muchas cosas”, destaca que “lo principal fue el cansancio de esperar para aprobar el estatuto”, más allá de que “ocurrieron luego una cantidad de hechos que seguramente pesaron”.

“Lo veía de afuera como todos los uruguayos. Un proceso de selecciones exitoso y ordenado, pero por otro lado es público todos los líos que hubo en la elección. Los audios, las acusaciones cruzadas… eso lo veía de afuera con preocupación”, remarcó Bordaberry, quien tomó la responsabilidad ofrecida por FIFA y Conmebol con la condición de “mirar hacia adelante”.



Hoy, con unos pocos días sumergido en la realidad cotidiana de la AUF, asegura que “si bien no tenía información alguna de la parte interna de la Asociación, he encontrado gente muy capaz”.



Y se plantea que “quizás haya que construir alguna fortaleza”, ya que dijo a modo de ejemplo que “la gerente general es gerente general, comercial y financiera a la vez. Pero toda es gente de primera: pedís una información y viene enseguida. A veces cuando no se trabaja bien cuesta poder dar la información cuando te la piden, pero acá fluye bien”.

Bordaberry ha dicho hasta el cansancio en estos pocos días que “la idea es irse lo antes posible”.



La gran misión de este Comité de Regularización es la aprobación del estatuto y la realización de las elecciones.

Pero sabe que no será sencillo. “Fácil no es. Eso es seguro. Pero todos somos conscientes de que lo mejor es salir rápido de esta situación”. Por eso la apuesta pasa por “dialogar mucho”, porque “sí o sí hay que aprobar el estatuto”.

Bordaberry admitió que “en pocos meses se realizará el segundo Mundial que se organiza en la historia del Uruguay, el femenino Sub 17, lo que es una prueba para el país ante la posibilidad de organizar algo en 2030. Y no es bueno que los que llegan sean recibidos por el presidente del Comité Regularizador y no por el presidente de la AUF”.

Por eso, más allá de que optó por no hablar del estatuto que está redactado y nunca se votó porque “sería condicionar las negociaciones”, sí aseguró que “hay que hablar de los principios que tienen que regir”.

Y, en ese sentido, dijo que “la sumatoria de nuevos actores al congreso es una suerte de democratización” ya que “ampliar la base siempre enriquece”.

“Hay una cantidad de actores para sumar”, remarcó, y confesó que “es lógico que el que está afuera quiera sumarse, y que el que está adentro no quiera perder votos y capacidad de decisión”, señalando entre líneas por qué ha demorado tantos años la discusión con respecto al nuevo estatuto que exige FIFA. Pero si bien remarcó Bordaberry que el incluir a diferentes actores al nuevo estatuto será uno de los pasos fundamentales a dar, dijo que “el otro principio general hace en la forma de contratación, la transparencia, el conflicto de intereses. Son cosas en las que hay mucho para trabajar”.

“Todos queremos transparencia. Y esa es la otra gran autopista en la que hay que circular”, remarcó.

El Comité de Regularización está integrado por Bordaberry como presidente, el exfutbolista Andrés Scotti y el diputado Armando Castaingdebat, quien todavía no se ha sumado dado que está en el exterior. En las próximas horas podría integrarse algún otro miembro.

El comité actuará en principio hasta el 28 de febrero de 2019.