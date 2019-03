(Audio) El renunciante miembro del Tribunal de Honor de AUF, Eduardo Rocca Couture y su pensamiento del entrometimiento del presidente de la OFI

POR EL INTERIOR DE LA AUF. EXCLUSIVO. Desde Montevideo/ Entrevista/ Eduardo Mérica para Diario Uruguay.

Eduardo Rocca Couture cumplió su última etapa como dirigente de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Acaba de renunciar (el miércoles 29 de agosto de 2018) a su cargo en el Tribunal de Honor debido a todo lo que sucede por estos días en la AUF. Un repaso por su vida en la FIFA y su pensamiento actual es lo que le propusimos: La voz del hombre, más allá de su amplia trayectoria como excepcional dirigente del fútbol continental. Una mirada lúcida para conocer mejor este momento trágico que vive todo el fútbol uruguayo.

La experiencia de los años le ha enseñado varias cosas. Y nuevamente nos dimos cuenta de que, cuando uno es amable con las personas, esa amabilidad vuelve.

La vida sería muchísimo más fácil si todos pudiéramos pensar así, que nos pudiésemos tratar con más amabilidad. Con Rocca Couture, todo es posible, a pesar de su categoría como dirigente de fútbol. Por eso -aunque pasen los años- tenemos una excelente relación porque jamás se ofende por la pregunta más incisiva que le hagamos… como corresponde a un dirigente de su nivel. Es que los avales con que cuenta su brillante paso por el fútbol, no solo pasan por lo deportivo. Su postura de abandonar la AUF, debe ser aprobado con voto de aclamación por la entidad madre. La que da el haber demotrado, una vez más, en buena ley, con clase, con autenticidad, ser uno de los mejores dirigentes de la historia de nuestro fútbol. Sin que a nadie le pueda quedar la menor duda.

“Que ahora digan que no hay ninguna relación entre OFI y AUF, me sorprende, porque en algún lado hay un Acta y hay una realización de una especie de ceremonia en la Sala Franzini, un domingo, donde esta situación se vivió entre las dos instituciones”

“Ahora que la OFI, en este momento, acompañe esto, tiene un sentido absolutamente político. Está cambiando el poder de acuerdo entre la OFI y la AUF, pero ahora parecería que lo se quiere es una presencia política más fuerte que la que se tenía antes…”

“Lo del FIFAgate me mató. Me mató. Porque si bien yo tenía alguna duda orientada en actitudes del señor Grondona, que en paz descanse. Nunca me pude imaginar de lo que era. Sinceramente, me provocó enorme tristeza. Lo que al día de hoy no me he repuesto”