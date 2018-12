Nadie lo escuchó a Franklin Morales, como lo escuchamos en Rivera, hace 16 años:”No hay ningún club que sea floreciente, al contrario…”

ARCHIVOCES DE LA OFI. Desde Rivera/Entrevista/Eduardo Mérica para Diario Uruguay.

Franklin Morales, desde la Asociación Comercial e Industrial de Rivera:

El miércoles 25 de setiembre de 2002, en el local céntrico de la Asociación Comercial e Industrial de Rivera, se realizó una clínica abierta para todo público, donde el invitado de lujo y único orador: el periodista deportivo Franklin Morales, expuso su visión del momento actual que vive el fútbol profesional de Montevideo. Sus palabras a mucha distancia de la capital, y en seguida se largaron a recorrer la supercarretera de la información, para ser leídas y releídas en todos los hogares del país. Hoy, podemos decir que la mayoría de sus afirmaciones son verdaderas profecías con todo lo que sigue ocurriendo en el ambiente del fútbol uruguayo.

“El fútbol de Montevideo es lastimoso. Ir a él… ¿a recoger qué?

“Para los clubes de la OFI hoy en la AUF, ha sido una experiencia frustrada. Peor, diría: frustrante”

“En fin, desde Caín y Abel hemos venido retrocediendo”

“El fútbol del interior en este nuevo proceso de integración se incorporó como furgón de cola… tiene en mi opinión: todo para perder y nada para ganar”

“Con esta estructura que hace del fútbol un proyecto inviable, no solo para los clubes del interior sino también para los clubes de Montevideo. De hecho, inviable.”

“Es como agregar una especie de fuego de artificio, que es realmente simpático bajo el manto de la integración”

“No me parece lo más conveniente, lo rechacé desde un principio, esta idea de integración”

“No se necesita ser muy adivino, muy interesado o integrado para saber que esto iba a terminar como está terminando”

“No hay ningún club que sea floreciente, al contrario, los que están se hacen agua por todos lados… en el enfoque, en la práctica, no tiene solución… ¡¡No tiene ni pies ni cabeza!!

“En un fútbol que amontona clubes en Montevideo, cuando ya los que había no podían vivir…”



“Integra a los de la OFI. No sé para qué. Será para disimular o abrir nuevos mercados… No me parece de ninguna manera esta integración algo realmente interesante”

“Lo fundamental del deporte, es tener consciencia de lo que aporta el deporte”

“Lo que me llama la atención y me alarma es que el Ministerio de Deportes no profundice realmente en el problema docente, en todo sentido…”

“El fútbol de Montevideo es lastimoso. Ir a él… a agregar qué, a recoger qué. Ahora bien, los clubes del interior que se integraron aceptaron eso…”

“Por ejemplo, Tacuarembó tiene una imagen vistosa, pero tiene un déficit muy grande en dólares y va a terminar con la salvación de estar con Paco Casal.”

“Si Paco Casal -como se dice- se va y se instala en Miami… No sé que va a pasar con el fútbol. Porque habrá una especie de darwinismo, donde solamente avanzarán los más aptos. Será la vida de los más aptos.”

“El año que viene (2003), si se aplican las disposiciones no habrá dinero para pagar los pasivos.”

“Por eso creo que ni las selecciones ni los clubes de OFI, pueden integrarse…”

“No sé cómo hará el fútbol para restituir la situación actual… Qué secuelas quedarán en el interior?, después de esta experiencia. Yo no tengo ninguna duda como no las tuve al comienzo, por eso digo: que para mí ha sido una experiencia frustrada y sobretodo frustrante por las realidades que generan…”

“La violencia no es solo -naturalmente- del fútbol, sino también de la sociedad toda. El mundo siempre está en guerra, permanentemente en guerra…”

“Las reglas existen y están para todos los problemas de la contratación y del nivel de los empresarios en el fútbol. Está legislado. Nadie aplica la ley”.



“Veamos los problemas que hubo – hasta ahora- para hacer cumplir el famoso porcentaje establecido para todos aquellos pases que van hacia el exterior. En fin… siempre desde Caín y Abel hemos venido retrocediendo”

“En realidad, los contratistas en el fútbol no deberían de actuar… ¡¡Está legislado!!, pero… ni hay denuncias ni hay jueces que actúen de oficio.”

“Fijensen lo que le pasó a River Plate con el hijo de Víctor Hugo Diogo… ¡¡¡Eso, no lo pueden hacer!!!… Ser dueño de una persona, sin embargo, nadie lo ha denunciado y ha quedado ahí…”