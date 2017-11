Los campeones de la Copa Uruguaya, del año 1900 a 2017

No Jugado (un torneo no oficial fue ganado por Peñarol)

Copa Competencia

Prestigiosa copa oficial que se jugó en 22 oportunidades entre los años 1900 y 1923. No se disputó en 1920 ni en 1922. Desde su origen hasta el año 1919 constituyó la zona local de la Copa Competencia Rioplatense o Copa Chevallier-Boutell, mientras que las disputadas en los años 1921 y 1923 ya no tuvieron final internacional.

Los títulos se reparten de la siguiente forma: Nacional 8 CURCC 7 Wanderers 5 Albion 1 Peñarol 1

Copa de Honor

Copa oficial, similar a la “Competencia”, que se disputó 15 veces entre los años 1905 y 1920, no jugándose en 1919. Análogamente a aquélla, constituyó la zona local de la Copa de Honor Rioplatense o Copa Cousenier.

El reparto de títulos es el siguiente: Nacional 7 CURCC 3 Wanderers 2 Peñarol 1 River Plate FC 1 Universal 1.

Copa Albion

Copa oficial de carácter eliminatorio como las copas Competencia y de Honor jugada en tres oportunidades: 1916, 1917 y 1919.

El resumen de títulos es el siguiente: Peñarol 2 Nacional 1

Copa León Peyrou

Copa oficial de carácter eliminatorio similar a la anterior, disputada de forma ininterrumpida entre los años 1919 y 1922.

El resumen de títulos es el siguiente: Nacional 3 Universal 1

Copa Serrato

Copa oficial disputada entre los años 1928 y 1930. La edición de 1929 quedó indefinida.

El resumen de títulos es el siguiente: Nacional 2 Indefinida 1

Torneo Competencia

Torneo oficial disputado en 31 oportunidades en forma discontinua entre los años 1934 y 1990. Con excepción de sus ediciones de 1934, 1936 y 1990, en las que se jugó en dos series, en las restantes fue un torneo de una rueda al estilo de los actuales “torneos cortos”, Apertura y Clausura.

El resumen de títulos es el siguiente: Peñarol 11 Nacional 10 Rampla Juniors 2 Wanderers 2 Central Español 1 Danubio 1 Progreso 1 Indefinidos 3

Nota: En las tres ediciones en las que el torneo quedó indefinido fueron Nacional y Peñarol quienes compartieron el primer lugar.

Torneo de Honor

Torneo oficial disputado 28 veces en forma discontinua entre los años 1935 y 1967. Se jugó bajo dos modalidades netamente diferentes. Los cinco primeros (1935, 1937, 1938, 1939, 1940) se disputaron como un torneo independiente; los primeros cuatro bajo el formato de rueda única, mientras que el de 1940 fue en dos zonas. Los restantes estaban constituidos por la suma de los puntos del Torneo Competencia y de la primera rueda del Campeonato Uruguayo, es decir que no era un torneo independiente (aunque en el año 1943 se debió jugar un partido aparte para definirlo, con victoria tricolor sobre los aurinegros por 3 a 2). En la modalidad de “torneo independiente” Nacional obtuvo 4 títulos mientras que el restante fue para Wanderers. Los 23 que se disputaron bajo la otra forma, se reparten de la siguiente manera: Nacional 11, Peñarol 10, indefinidos 2.

Considerando todos los títulos en conjunto el resumen es: Nacional 15 Peñarol 10 Wanderers 1 Indefinidos 2

Nota: En una de las dos ediciones en que el torneo quedó indefinido el primer lugar fue compartido por Nacional y Peñarol mientras que en la restante el lugar de privilegio fue alcanzado por Defensor y Peñarol.

Torneo Cuadrangular

Torneo oficial jugado de manera ininterrumpida entre los años 1953 y 1968. Participaban los cuatro primeros equipos del Campeonato Uruguayo inmediato anterior. En algunas oportunidades se disputó en diciembre, mientras que en otras fue al año siguiente pero, oficialmente, pertenecía a la misma temporada que el Campeonato Uruguayo que había clasificado a sus cuatro participantes. Era un título muy preciado ya que el campeón quería reafirmar su condición de tal, mientras que los restantes (sobre todo el subcampeón) pretendían ganarlo para demostrar que el campeón uruguayo “no lo era tanto”.

Los 17 torneos disputados se reparten así: Nacional 7 Peñarol 5 Defensor 1 Rampla Juniors 1 Indefinidos 2 Suspendidos 1 Nota: En una de las ediciones en que el torneo quedó indefinido el primer lugar fue compartido por Nacional y Peñarol mientras que en la otra los líderes fueron Danubio, Nacional y Peñarol.

Campeonato Nacional General Artigas

Torneo oficial jugado en tres oportunidades, en los años 1960, 1961 y 1962. Fue el primer intento de incorporar a los equipos del interior y jugar un verdadero campeonato nacional.

Resumen de títulos: Nacional 2 Defensor 1

Liguilla

Torneo oficial disputado desde 1974 hasta 2009 en forma prácticamente ininterrumpida ya que no se jugó solamente en al año 2005. Fue creado con el objeto de definir qué equipos uruguayos representarían al país en la Copa Libertadores de América, pero merece una aclaración especial. Desde la creación de la Liguilla la forma mediante la cual los equipos uruguayos clasifican a las copas internacionales ha sufrido numerosas modificaciones, marchas y contramarchas. En algunas oportunidades el campeón uruguayo clasificaba directamente y por lo tanto no disputaba la Liguilla, con lo cual se le negaba al mejor club de la temporada la posibilidad de ganarla. Otras veces tampoco la disputaba el vicecampeón, ya que también clasificaba directamente a la Libertadores y, de esta forma, el segundo mejor equipo tampoco podía obtener el torneo. A todo esto, en los últimos años, con la aparición de la Copa Sudamericana, hubo un aumento en la complejidad de los mecanismos clasificatorios: algunas veces el campeón uruguayo estuvo automáticamente clasificado y otras no. A partir de la temporada 2005/2006 el campeón uruguayo pasa directamente a la Libertadores, pero igual hasta el año 2009 se disputó la Liguilla para clasificar a la Copa Sudamericana, para lo que le bastaba con obtener el cuarto puesto. A partir del año 2010 la clasificación a las copas internacionales se hace en base a la tabla anual y la Liguilla dejó de disputarse.

Los títulos de los 35 torneos jugados tienen la siguiente distribución: Peñarol 12 Defensor 8 Nacional 8 Fénix 2 Wanderers 2 Bella Vista 1 Cerro 1 Danubio 1

Liga Mayor

Torneo oficial disputado en 4 oportunidades desde 1975 hasta 1978. En las tres primeras participaron sólo los equipos de la primera división, mientras que en la cuarta también lo hicieron clubes del interior. En esta última edición se produjo un empate en el primer puesto entre Peñarol y Defensor que dio origen a una polémica. Los aurinegros contaban con mayor número de goles a favor, mientras que los violetas tenían mejor diferencia de gol. Fue así que Defensor propuso jugar una final, pero la AUF desestimó el pedido, declarando, en base a los goles a favor, campeón al equipo carbonero.

De esta manera el resumen de títulos es: Nacional 3 Peñarol 1

Torneo Apertura

Torneo oficial disputado en 21 oportunidades y en forma ininterrumpida desde 1994 hasta la actualidad. Se trata, conjuntamente con el Clausura, de un torneo de enorme trascendencia ya que, desde su implantación, forma parte del Campeonato Uruguayo.

El resumen de títulos es el siguiente: Nacional 11 Danubio 3 Defensor 3 Peñarol 3 Rocha 1

Torneo Clausura

Torneo oficial que acompaña al torneo Apertura desde su origen en 1994 y que tiene las mismas características que aquél. Por el cambio en la organización del fútbol uruguayo, producido en el año 2005, en dicho año no fue disputado.

Resumen de títulos: Peñarol 7 Nacional 6 Defensor 4 Danubio 3 Wanderers 1

Torneo Clasificatorio

Torneo oficial jugado 3 veces, en los años 2001, 2002 y 2004. En las tres temporadas citadas sólo 10 clubes de los 18 de primera división participaron de los torneos Apertura y Clausura. Por tal motivo, antes de dichas competencias se jugó el “Clasificatorio” para definir cuáles serían esos 10 clubes. Siempre se disputó bajo el formato de una sola rueda y los equipos que ocuparon los 10 primeros puestos fueron los clasificados.

El resumen de títulos es: Peñarol 2 Danubio 1

Torneos Especiales

Se trata de torneos oficiales que fueron jugados en una sola oportunidad.

– Torneo Campeones Sudamericanos Juveniles (1954, campeón Peñarol)

– Torneo Fermín Garicoits (1965, campeón Nacional)

– Campeonato Especial (1968, campeón Peñarol)

– Campeonato Relámpago (1968, campeón Liverpool)

– Torneo de Copa (1969, campeón Rampla Juniors)

– Torneo Ciudad de Montevideo (1973, campeón Nacional)

– Torneo 50º Aniversario de Colombes (1974, campeón Nacional)

– Torneo Campeones Olímpicos (1974, campeón Nacional)

– Campeonato Cuadrangular Eliminatorio (1977, campeón Bella Vista)

– Torneo de la República (1979, campeón Peñarol)

– Torneo Colombes (1980, campeón Peñarol)

– Campeonato Montevideo (1980, campeón Peñarol)

– Copa de Oro (1982, campeón Peñarol)

– Campeonato Estadio Centenario (1983, campeón Nacional)

– Torneo 60º Aniversario de Colombes (1984, campeón Peñarol)

– Campeonato Presentación (1986, campeón Cerro)

– Campeonato Especial Comisión Nacional de Educación Física (1986, campeón Wanderers)

– Torneo Integración (1993 campeón Sud América)

– Torneo Preparación (2012, campeón C.A. River Plate)

– Copa Integración (2012 campeón C.A. River Plate)

2) TORNEOS OFICIALES RIOPLATENSES

Antes de hacer un análisis detallado de estos torneos resulta oportuno repasar un poco la historia del fútbol sudamericano y, en particular, el origen de sus primeros campeonatos oficiales internacionales.

La rica historia del fútbol del continente nace a fines del siglo XIX en el Río de la Plata y paralelamente a ella aparecen las primeras copas internacionales, de clubes y de selecciones, de Sudamérica. Esto no significa de ninguna manera ignorar o faltarles el respeto a otras importantes escuelas de fútbol del continente, en particular a la brasileña que tantos talentos ha aportado al fútbol mundial, pero tampoco puede desconocerse que el dominio total del fútbol sudamericano (y mundial, pero ese ya es otro tema) durante la primera mitad del siglo pasado lo ejerció, por amplio margen, el fútbol rioplatense. Basta recordar que en el año 1957 el Río de la Plata ostentaba nada menos que 20 Torneos Sudamericanos (o Copas América como se las llama hoy en día) sobre 25 disputados, además de 2 Copas del Mundo y 2 Olímpicas. Todo esto sin mencionar que Uruguay decidió no asistir a los mundiales de 1934 y de 1938, mientras que Argentina hizo lo propio en el de 1938, con lo cual, aunque esto es pura especulación, la cantidad de Copas del Mundo del Río de la Plata podría haber sido aún mayor.

Aquellos primeros torneos y copas rioplatenses, organizados por la AUF y la AFA, son los verdaderos antecesores e inspiradores de la Copa Libertadores de América y demás copas continentales actuales, pero eso no deja de ser un detalle menor o, en todo caso, es la CSF la que sale beneficiada y no al revés, al poder afirmar con orgullo que sus torneos son los herederos de aquellas viejas copas. La verdadera importancia de las mismas radica en su valor intrínseco por la jerarquía de los equipos que participaban en ellas que, en aquel momento, eran los mejores del mundo. Entre dichos viejos torneos corresponde citar, por su carácter oficial, la Copa Competencia Rioplatense, la Copa de Honor Rioplatense, la Copa Río de la Plata y, un escalón jerárquico más abajo ya que la disputaban los vicecampeones de cada país y no los campeones, la Copa Escobar Gerona. Teniendo en cuenta entonces la enorme trascendencia histórica de los mismos, no sólo resulta obvia la necesidad de computarlos a la hora de hacer cualquier balance del rendimiento de los clubes del Río de la Plata a lo largo de la historia, sino que sorprende sobremanera que esto no se haga en forma automática sin necesidad de tener que realizar pedidos explícitos en ese sentido.

Copa Competencia Rioplatense (Copa Chevallier-Boutell)

Torneo oficial internacional de enorme prestigio disputado en forma ininterrumpida entre los años 1900 y 1919. Se trata de la primera copa oficial internacional de Sudamérica. La disputaban los campeones de la zona uruguaya y argentina y el partido final se jugaba en Buenos Aires. No obstante ello, en los años 1901, 1902, 1903 y 1906, dado el régimen de semifinales internacionales vigente en ese momento, se produjeron finales entre clubes argentinos. De las 20 copas disputadas 13 fueron ganadas por los clubes argentinos, 6 por los uruguayos y 1 quedó sin definición.

El resumen de títulos de los equipos uruguayos es el siguiente: Wanderers 3 Nacional 2 Peñarol 1

Copa de Honor Rioplatense (Copa Cousenier)

Torneo oficial internacional de prestigio y características similares al anterior. Se jugó en 14 oportunidades entre los años 1905 y 1920 no disputándose en 1914 ni en 1919. La final internacional era, análogamente a la Copa Chevallier-Boutell, entre los campeones de las zonas uruguaya y argentina pero en Montevideo. Los clubes uruguayos la obtuvieron en 9 oportunidades y los argentinos en 4 quedando indefinida una vez.

El resumen de títulos de los clubes uruguayos es el siguiente: Nacional 4 CURCC 2 Peñarol 1 River Plate FC 1 Wanderers 1

Copa Río de la Plata (Copa Dr. Ricardo C. Aldao)

Copa oficial internacional disputada en forma discontinua entre los años 1913 y 1955. Enfrentaba a los campeones uruguayos y argentinos. Tuvo en total 19 ediciones de las cuales 12 fueron para los equipos argentinos y 7 para los uruguayos.

El resumen de títulos de los clubes uruguayos es el siguiente: Nacional 6 Peñarol 1

Copa Escobar Gerona

Copa oficial internacional disputada en 4 oportunidades entre los años 1941 y 1946 que enfrentaba a los vicecampeones uruguayos y argentinos. El reglamento de la misma establecía que debía jugarse un partido en Uruguay y otro en Argentina, pero no contemplaba tercer encuentro. En caso de igualdad de puntos en los dos enfrentamientos, el título era compartido. Por esta razón las dos primeras, disputadas en los años 1941 y 1942, quedaron sin adjudicar, ya que en ambos casos, por diferentes motivos, no se jugó el partido revancha (los autores de algunas estadísticas, al no conocer el detalle del reglamento, cometen el error de computar para Peñarol la de 1942). En 1945 el título fue compartido entre Nacional y Boca Juniors, mientras que la de 1946 fue ganada por Boca Juniors.

De esta forma, el resumen de títulos de los clubes uruguayos es: Nacional 1 (compartida)

No obstante, para mantener la coherencia interna del presente trabajo y sin que ello implique que en otro contexto no pueda procederse de otra forma, se respetará la norma de no computar los títulos compartidos en los balances finales y la Copa Escobar Gerona de 1945 no será incluida en los mismos.

3) TORNEOS OFICIALES FIFA

Los torneos oficiales internacionales de clubes de la FIFA son tan conocidos en la actualidad que no es necesario hacer ningún comentario previo. Los equipos uruguayos suman 18 de ellos.

Copa Libertadores

Fue obtenida en 8 oportunidades por los equipos uruguayos. Resumen de títulos: Peñarol 5 Nacional 3

Copa Interamericana

Nacional es el único club uruguayo que ganó esta copa, distinción que obtuvo en 2 oportunidades

Recopa

Nacional, ganador de una de sus ediciones, es el único club uruguayo que luce este trofeo en sus vitrinas.

Copa Intercontinental

El máximo torneo mundial a nivel de clubes. Los equipos uruguayos lo obtuvieron en 6 oportunidades: Nacional 3, Peñarol 3.

Supercopa

En este caso es pertinente una aclaración especial. La primera edición de la Supercopa oficial de la CSF, disputada en diez oportunidades, data de 1988. Mucho tiempo antes, en los años 1968 y 1969 se jugó un torneo no oficial, denominado también “Supercopa”, reservado a los clubes sudamericanos que habían obtenido al menos una vez la Copa Intercontinental. La primera edición fue ganada por el Santos de Brasil, mientras que la segunda la obtuvo Peñarol. Treinta y seis años después, en 2005, la CSF decidió otorgarle carácter oficial a aquella vieja “Supercopa”. De este modo, Peñarol es el único club uruguayo que obtuvo este trofeo.

SEGUNDA PARTE: ANÁLISIS DE LOS DATOS

La primera parte de este trabajo ha consistido en la presentación de los datos. A partir de ellos cada lector podrá hacer su análisis y obtener sus conclusiones. Sin embargo, y sin dejar de reconocer ese derecho del lector, la tarea no estaría completa sin no se realizara un análisis final y se obtuvieran las correspondientes conclusiones. Por supuesto, no hace falta aclarar que los mismos no son más valederos que los obtenidos por cualquiera de los lectores.

El objetivo de este análisis es comparar los lauros de los dos clubes grandes, por lo cual los títulos ganados por el resto de los equipos no son tenidos en cuenta en el mismo. Es importante destacar que se ha hecho el máximo esfuerzo para obtener conclusiones imparciales y objetivas, y que si alguno de los lectores detecta signos de lo contrario, han sido involuntarios, probablemente producto del trabajo inconsciente de la pasión que todos los hinchas de fútbol tenemos. Justamente en nombre de esa imparcialidad, pero sin que ello implique aceptar o compartir tales criterios, se han tenido en cuenta algunos títulos no oficiales y, fundamentalmente, se han considerado los títulos del CURCC.

1) TORNEOS OFICIALES LOCALES

Campeonato Uruguayo

Si se acepta la hipótesis de que Peñarol y el CURCC son dos clubes distintos, los datos revelan una superioridad tricolor, con 45 títulos contra 42 de los aurinegros, superioridad que se mantiene si se computan los torneos no oficiales FUF (1924) y CP (1926), y los torneos oficiales pero inconclusos de 1925 y 1948: 47 a 44 Si por el contrario se toma la hipótesis de que Peñarol y el CURCC son el mismo club, hay una ventaja aurinegra de 47 a 45 o 49 a 47 según el caso.

Copa Competencia

En este caso hay una clara ventaja tricolor sobre los carboneros con 8 títulos para los primeros contra sólo 1 de Peñarol. Aceptando que Peñarol y el CURCC son el mismo club, la ventaja desaparece y la paridad es absoluta: 8 a 8.

Copa de Honor

Nuevamente la ventaja de Nacional sobre Peñarol es clara: 7 a 1, ventaja que se reduce, pero sigue siendo relativamente amplia, si se consideran los títulos del CURCC: 7 a 4.

Copa Albion

Ventaja aurinegra: 2 a 1.

Copa León Peyrou

Clara ventaja de Nacional ya que Peñarol nunca obtuvo esta copa: 3 a 0.

Copa Serrato

Situación similar a la de la Copa León Peyrou, ventaja tricolor: 2 a 0.

Torneo Competencia

En este caso hay una leve ventaja de Peñarol: 11 a 10.

Torneo de Honor

De nuevo la ventaja es tricolor: 15 a 10.

Torneo Cuadrangular

Una vez más ventaja tricolor: 7 a 5.

Campeonato Nacional General Artigas

De nuevo el saldo es favorable al equipo de los hermanos Céspedes: 2 a 0

Liguilla

Diferencia importante a favor de los aurinegros: 12 a 8.

Liga Mayor

Saldo favorable a Nacional: 3 a 1.

Torneo Apertura

Clara diferencia favorable a los tricolores: 11 a 3.

Torneo Clausura

Saldo favorable a Peñarol: 7 a 6.

Torneo Clasificatorio

Ventaja carbonera: 2 a 0.

Torneos Especiales

Ventaja carbonera: 7 a 5.

2) TORNEOS OFICIALES RIOPLATENSES

Copa Competencia Rioplatense (Copa Chevallier-Boutell)

Este torneo muestra una ventaja de Nacional sobre Peñarol: 2 a 1. No se incluye al CURCC ya que nunca obtuvo esta copa.

Copa de Honor Rioplatense (Copa Cousenier)

Nuevamente hay saldo favorable al equipo albo, 4 a 1, sobre Peñarol, que se reduce a 4 a 3 si se considera al CURCC.

Copa Río de la Plata (Copa Dr. Ricardo C. Aldao)

Clara ventaja a favor de Nacional: 6 a 1.

Copa Escobar Gerona

Ventaja tricolor: 1 a 0 (se recuerda que no será computada en el balance numérico final).

3) TORNEOS OFICIALES FIFA

Copa Libertadores

Por la relevancia que ha cobrado esta copa, se trata, sin dudas, de la mayor ventaja de Peñarol sobre Nacional: 5 a 3

Copa Interamericana

Saldo favorable a Nacional: 2 a 0

Recopa

Nuevo saldo favorable a los tricolores: 1 a 0.

Copa Intercontinental

Absoluta paridad: 3 a 3.

Supercopa

Ventaja carbonera: 1 a 0.

TERCERA PARTE: CONCLUSIONES

1) TORNEOS OFICIALES LOCALES

Si se acepta la hipótesis de que Peñarol y el CURCC son dos clubes diferentes, el saldo final muestra una amplia ventaja a favor de Nacional: 133 a 104. Si por el contrario se consideran los títulos del CURCC la ventaja, aunque sensiblemente menor, sigue siendo tricolor: 133 a 119. (No se computan en estos totales los Campeonatos Uruguayos oficiales inconclusos de 1925 y 1948, ni los campeonatos de la FUF y del CP de 1924 y 1926 respectivamente)

2) TORNEOS OFICIALES RIOPLATENSES

Este es el ámbito en el que Nacional presenta la mayor ventaja (en términos relativos) sobre su tradicional rival: 12 a 3 sobre Peñarol y 12 a 5 si se suman los títulos del CURCC. (No se computa, como ya se indicó anteriormente, la Copa Escobar Gerona compartida por Nacional y Boca en el año 1945).

3) TORNEOS OFICIALES FIFA

Paridad absoluta: 9 a 9.

4) TORNEOS OFICIALES INTERNACIONALES

Considerados en conjunto, los torneos oficiales internacionales (Rioplatenses y FIFA) muestran una clara ventaja del equipo albo: 21 a 12 sobre Peñarol y 21 a 14 si se considera al CURCC.

5) TODOS LOS TORNEOS OFICIALES

Tomados todos los torneos oficiales en conjunto (locales e internacionales) se observa una amplísima ventaja de Nacional sobre Peñarol: 154 a 116, que sigue siendo amplia si se toma la hipótesis de que Peñarol y el CURCC son el mismo club: 154 a 133.

6) TODOS LOS TORNEOS OFICIALES DESDE 1914 EN ADELANTE

Esta forma de extraer conclusiones está originada en la permanente búsqueda de imparcialidad y de amplitud de criterios. Desde luego, tal como ya fue oportunamente destacado sobre otros aspectos polémicos intrínsecos al tema analizado, llevarla adelante no implica de ninguna manera que se la comparta ni que se esté parcialmente de acuerdo con ella. Si se adhiere a la tesis de que el CURCC y Peñarol son clubes diferentes, y teniendo en cuenta que este último comienza a competir oficialmente recién en el año 1914, otra forma de hacer el balance de títulos es no computar a favor del equipo albo todos los obtenidos en los años anteriores a la fecha citada, en los que su rival no tuvo la posibilidad de competir pues, siempre de acuerdo a la postura tricolor, aún no existía. De acuerdo a este criterio, el balance de títulos oficiales totales sigue siendo ampliamente favorable a Nacional: 143 a 116.

7) TODOS LOS TORNEOS OFICIALES DE LA ERA PROFESIONAL

En 1932 lo único que cambió es el tipo de vínculo entre las instituciones y los jugadores, lo cual, naturalmente, no tiene ninguna importancia a la hora de evaluar los logros deportivos de los clubes. Si este tipo de enfoque, tan sobrevalorado por algunos sectores del periodismo, se hiciera extensivo a los torneos de selecciones, Uruguay tendría que resignar un título mundial (1930), dos títulos olímpicos (1924 y 1928) y varios títulos sudamericanos. Sin embargo, quienes restan importancia a los títulos de la era amateur a nivel de clubes no hacen lo mismo con los títulos de selecciones, lo que pone de manifiesto, en el mejor de los casos, una seria inconsistencia interna en su modo de análisis. No obstante, una vez más en nombre de la imparcialidad y de la amplitud de criterios, se soslayan los argumentos anteriormente expuestos y se hace el correspondiente balance. Desde 1932 a la fecha el Club Nacional de Football ha obtenido 113 títulos oficiales contra 105 del Club Atlético Peñarol. Esta superioridad tricolor se origina tanto en el terreno local (101 a 96) como en el internacional (12 a 9). Este resultado, que seguramente no sorprenderá a los verdaderos estudiosos de la historia del fútbol uruguayo, será objeto más adelante de un comentario especial.