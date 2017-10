Godín, Lugano, el Paco, el Pepe y los periodistas

LA OPINIÓN EN EL URUGUAY. Desde su Facebook, Ricardo Gabito Acevedo.

“Mujica con su peculiar forma de decir las cosas -como te dice una cosa te dice la otra- abona la misma tesis que los periodistas empresarios – de Tenfield SA- en el sentido que Godìn y Lugano, se quieren quedar con los derechos de TV del fútbol uruguayo”

En las últimas horas empezó a librarse una batalla durísima de los futbolistas del medio local, que forman el colectivo “Mas Unidos que Nunca” – apoyados por los integrantes de la selección nacional- para liberar definitivamente al fútbol uruguayo del poder hegemónico de Paco Casal.

El año pasado, en una columna que escribí, vaticiné que iban a venir tiempos muy duros para los futbolistas y que desde los Medios que responden a Casal, comenzarían a poner en duda la legitimidad de los reclamos de los futbolistas del medio local.

Y los hechos me están dando la razón.

Basta escuchar los principales programas deportivos del dial para verificar que los periodistas referentes, no se la juegan por los futbolistas que están peleando por sus derechos de imagen, personalísimos, individuales, reconocidos por una Ley de 1939.

Los periodistas- empresarios abonan la tesis – tendenciosamente- que Diego Godín y Diego Lugano, lideran este movimiento porque quieren adueñarse de la Mutual de Futbolistas para luego convertirse en empresarios de la televisión y competir con Paco Casal, el Tano Gutiérrez y Enzo Francescoli.

Una falacia, una mentira que no se ajusta a la verdad de los hechos.

Basta preguntarle a Godín y a Lugano si están en esta batalla para competir por el negocio que monopoliza Casal en el Uruguay, para tener la respuesta adecuada a la verdad.

El senador José Mujica, que aceptó mediar en el conflicto, luego de que él como Presidente de la República firmara una resolución -inédita- para perdonarle una deuda de más de cien millones de dólares que le reclamaba la DGI a Paco Casal- leáse el Estado uruguayo-, ha dicho que este conflicto es por dinero.

Y acto seguido, reconoció que Paco Casal es el único que pone platita, y que aquellos que aspiren a competir por el negocio, tienen que estar dispuestos a ponerla…

Mujica con su peculiar forma de decir las cosas -como te dice una cosa te dice la otra- abona la misma tesis que los periodistas empresarios – de Tenfield SA- en el sentido que Godìn y Lugano, se quieren quedar con los derechos de TV del fútbol uruguayo. Que es lo que dicen sus amigos Enrique Saravia y el Pato Celeste.

Esta es una mentira tan grande como el Estadio Centenario.

Lo que Godín, Lugano, Cavani, Suárez, Forlán y todos los jugadores de la selección uruguaya quieren es liberar al fútbol local del régimen esclavo y del poder de Paco Casal, que mientras él se hace cada vez más rico, los clubes y los futbolistas son cada vez más pobres.

Si Casal quiere seguir explotando los derechos del fútbol uruguayo, va a tener que pagarle a los futbolistas por sus derechos de imagen, que la Mutual de Saravia se los entregó por unos pocos miles de dólares, pero que los jugadores de la selección saben, cotizan cien veces más de los que le paga el empresario por los ellos.

Esta es la verdad de la milanesa… Todo lo otro que se dice y se especula no es cierto.

Más Unidos que Nunca, está librando la batalla más grande para liberar al fútbol uruguayo del poder perverso de Paco Casal y si bien será una pelea dura y les lleve tiempo, la van a ganar porque no hay fútbol sin futbolistas y no hay posibilidades de televisar los partidos, si los protagonistas no autorizan – venden- sus derechos de imagen.

Estimados, cuando ustedes vean y/o escuchen a los Kesman, Goñi, Gorzy, Scelza, Baillo y otros tantos más, que les dicen que el fútbol no puede pararse, entiendan que ellos solo están preocupados por sus billeteras, porque mientras que la pelota no ruede en las canchas, ellos no podrán facturarle a sus clientes.

Pero en el fondo a todos ellos, les importa poco y nada que los futbolistas que ganan migajas y hasta ahora mantenían al circo funcionado, lleven a cabo esta pelea por sus derechos de imagen… A la mayoría de esos periodistas, nunca les importó que los futbolistas ganen salarios de hambre porque en definitiva ellos disfrutan de privilegios que la mayoría de los jugadores de fútbol del medio local, jamás accederán a ellos.

Foto: La República