Daniel Mazzone: “Los medios tienen que tener agenda propia, investigaciones, provocar conversación y polémica con sus opiniones…”

NUEVO PERIODISMO. “El papel decisivo del periodismo en las sociedades abiertas”, fue el tema abordado en una mesa redonda cumplida el pasado jueves en el Espacio Cultural San José, en el marco del 18º aniversario del diario Primera Hora.

La instancia contó con la ponencia del reconocido periodista y escritor Daniel Mazzone (hoy Catedrático de Periodismo Digital de la Universidad ORT Uruguay), la cual fue analizada por Antonio Ladra, periodista y fundador de Primera Hora, al Asesora en Educación de la ISJ Celeste Verges, e integrantes del equipo periodístico del diario.

La temática, de suma actualidad, llega en un momento trascendente para los medios informativos tradicionales -principalmente para los impresos- ante el avance de las nuevas tecnologías digitales que han llevado a que en esta sociedad abierta todos podamos comunicar y llegar a otros con los más variados mensajes; así como también -en ese mismo sentido- acceder a la más variada información.

“El periodismo no está en crisis, está en medio de una transición inexorable. No hay vuelta atrás, es una locomotora que acelera que si bien no pone en crisis al periodismo, si a algunos de sus aspectos como la circulación de textos, el modelo negocios industrial tradicional y la relación de la ciudadanía con el periodismo”; afirmó Mazzone, agregando que en los últimos 15 o 20 años los cambios en este orden vienen siendo radicales. “La razón es obvia, la aparición de las múltiples grandes plataformas, las redes, que hicieron que la circulación de textos quede fuera de control y que los propietarios de los medios ya no puedan asegurar que todo lo que circula sea beneficioso para la sociedad”; explicó.

En este nuevo paradigma al que se enfrentan los medios impresos, también la sociedad juega su partido, ya que hoy está embuída en una complejidad generada por la multiplicidad de canales de información y los millones de usuarios de las distintas redes.

“La sociedad abierta -democrática, con instituciones libres- se juega parte de su núcleo en encontrar esa nueva forma de comunicarnos con confianza. Hoy estamos en una sociedad mucho más compleja, con las grandes plataformas, los millones de usuarios en las redes, es una complejidad tal el del sistema informacional que todos los elementos que forman parte del ecosistema se van a tener que sentar a negociar una nueva forma de conectarnos”; vaticinó.

CONVIVENCIA

En este marco, Mazzone reivindicó el papel del periodismo, y en particular del escrito, desechando la posibilidad de una eventual desaparición del modelo tradicional y augurando que ambos -éste y el de las nuevas tecnologías- convivirán.

“La historia de los medios nos indica que vamos a vivir un futuro con Hollywwod y Netflix. No es impreso contra digital, es impreso y digital, eso sí, lo digital es lo que tiene que ir adelante marcando el paso porque es lo que nos permite desarrollar más y mejor potencialidades. Lo que necesitamos son nuevos discursos, complementación, analizar con tranquilidad el nuevo escenario y proponer soluciones. Es falso que cada vez se lee menos, lo que estamos descubriendo es que hay distintos tipos de lectores que consumen la información de manera diferente. Por eso, tenemos que pensar en nuevas formas de presentar la información y utilizar las redes y plataformas como instrumento de gravitación, para generar conversación con el usuario”; propuso.

Para ello, Mazzone afirmó que en estos tiempos hay que tener “una cabeza abierta, flexible, creativa e innovadora” para no quedar estancados. “Uruguay es una sociedad de varias velocidades y hay un porcentaje -20 o 30 %- que funciona a la velocidad de los países de punta; hay que contagiar al resto en esa dirección. Para eso los medios tiene que tener agenda propia, investigaciones, provocar conversación y polémica con sus opiniones, coligarse con otros medios pensando más allá de la comarca; porque es el propio periodista el que debe agregarle el valor a su trabajo y no el mercado”; afirmó.

