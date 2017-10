Se dio el enroque en la Liga de Durazno, renuncia el presidente hombre y asume el cargo la vicepresidenta mujer

FUTBOL CHACARERO DE DURAZNO. El Dr. Juan Straneo elevó anoche al Consejo de la Liga de Fútbol Ciudad de Durazno una nota donde da cuenta de su renuncia al cargo de presidente. En la misma explica los motivos de su decisión, los cuales, señala en la misiva, son asuntos del fuero personal y otros de índole familiar, profesional y deportivo.

“Los del fuero personal, son los ya sabidos por todos y en los cuales no ahondare, pues surgieron como contrarios a lo más sagrado que un hombre tiene, su honor y su decoro. Los de índole familiar, profesional y deportivo, refieren, a que mi familia, el bien más importante que Dios me dio, como lo son mi esposa Sofía y mis hijos Isabela, Juan Vicente y ahora Justino (con 4 días de nacido), me precisan y mucho en casa, ( y en todos los frentes), estoy dedicando no menos de 4 a 5 horas diarias a atender problemas relacionados con nuestra querida Liga.

Los profesionales, refieren primero a la desatención que estoy teniendo con mi fuente de ingresos en mi actividad privada, y segundo la atención que le debo al cargo de Edil electo, que también desempeño, y que por estas horas pienso impulsar al máximo (como integrante de la Comisión de Turismo y Deporte de la Junta Departamental), para que el fútbol y el Deporte sean verdaderamente política de interes departamental.



Finalmente y a modo anecdótico, decirles que el fútbol, luego de mi familia, y antes que todo lo demás, es lo que más amamos, por lo que me veo en la obligación de aceptar el pedido de mis compañeros del Club Rampla Juniors de volver a dicha institución (humilde, de barrio y llena de amor), y si me lo permiten, decirles que ninguna presidencia tiene más fuerza, que un minuto más de fútbol con mis amigos y varios amigos de la vida.



Tal hecho, claro está, es contrario: no al código de ética de OFI, pues no habrá función alguna dentro del terreno de juego que atente contra una institución, o si quiera un ´conflicto de intereses´, y menos aún ´queda feo´, pero si el sentir de uno, alcanza para los demás, y eso solo ustedes lo saben (los clubes)”, explica Straneo.

AUNAR ESFUERZOS

Luego, uno a uno sus compañeros neutrales fueron haciendo uso de la palabra y pusieron sus cargos a disposición, los cuales no serán aceptados, según sondeo realizado por El Acontecer.

“Cuando asumimos nos encontramos con una Liga desordenada administrativamente. Ahora no se le deba nada a nadie. Tenemos que aunar esfuerzos entre todos y seguir adelante”, manifestó la vicepresidenta María Laura López.

Luego y después de que hicieran uso de la palabra alguno de los delegados de clubes, se votó un cuarto intermedio hasta este miércoles a la hora 21:00, donde deberán concurrir presidentes de clubes acompañados por un solo delegado, y allí se votará la renuncia de Juan Straneo y no así la de los demás integrantes del cuerpo de neutrales, según sondeó realizado por El Acontecer.

De esta manera, López se transformará en la primera presidente mujer que tendrá la Liga de Fútbol de Durazno, en un hecho histórico.

IRIGOYEN: “ESTA SITUACIÓN LA BUSCÓ EL PROPIO JUAN STRANEO”

Uno de los delegados que hizo uso de la palabra en sala fue el presidente del club Unión Juvenil, Martín Irigoyen, quien fue bastante crítico con el ahora expresidente de la Liga de Fútbol.

Comenzó señalando que hubiese sido de orden que Straneo fuera él a presentar la renuncia adelante de todos. “Él se tendría que haber hecho presente en la Liga para pedir la renuncia. Tendrá sus motivos, pero creemos que tendría que haber venido.

La realidad indica que nos quedamos sin presidente de la Liga, a seis o siete meses de haber asumido. Si queremos un fútbol mejor, tenemos que terminar con el circo.

Esta situación la buscó el propio presidente de la Liga, no la buscamos los clubes. Lo que está pasando hoy, es pura y exclusiva responsabilidad del expresidente de la Liga.

Ahora tenemos hasta el miércoles para reunirnos y buscar con tranquilidad una solución.

Tenemos un campeonato el cual no sabemos si lo vamos a poder terminar porque las fechas no dan. Tenemos mucho para Trabajar. Esto le hace un mal terrible a la Liga. Hace dos años que venimos con problemas tras problemas y no necesariamente somos los clubes los responsables”, recriminó un molesto Irigoyen.