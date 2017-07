NOTA A LA OFI: El foco de la violencia tiene otro aviso de la AIAF:”Hay más seguridad y policías o no habrá más árbitros”

FUTBOL CHACARERO DE URUGUAY. Desde Sala de Redacción de Diario Uruguay.

RECIBIMOS Y PUBLICAMOS

San José, 31 de Julio 2017

Sr. Presidente de OFI

Don Gustavo Bares

Nos dirigimos a Ud para informarle y mostrar nuestro repudio ante los graves hechos de violencia ocurridos en el Estadio Casto Martinez Laguarda de San José de Mayo, finalizado el encuentro de cuartos de final de la Copa Nacional de Clubes, categoría A entre el C. A. Central vs C. A. Wanderers de Artigas.

Donde se cometieron agresiones graves (golpes de puños, punta pies y patadas voladoras) gestos obscenos, lanzamientos de objetos contundentes, escupitajos e insultos y rotura de objetos de trabajo de la zona de delegados.

En el escenario deportivo se brindaba el Servicio de Seguridad de una de las Empresas de Seguridad que en el interior está mejor conceptuada por su trabajo, equipamiento y capacitación.

La cual fue totalmente desbordada y quedó en clara evidencia que no pudo evitar ni contrarrestar este embate de la violencia cuanto menos reprimir, ya que no cuenta con la posibilidad legal para hacerlo.

Como tampoco de identificar y actuar contra los violentos; cosa que en un hecho hace 7 días atrás en el Estadio Campeones Olímpicos de la Ciudad de Florida se evitó radicalmente un hecho que pudo ser igual o peor que el mencionado anteriormente por el accionar de la Guardia Policial.

Por todo lo expuesto la Comisión Nacional de AIAF solicita para la continuidad de las Semifinales y finales de las Copas de Clubes A y B las siguientes condiciones.

* Se disputen en los Escenarios Deportivos (Estadios Municipales) que garanticen las condiciones de Seguridad para estas importantes instancias, para todos sus actores(jugadores, cuerpos técnicos, funcionarios de campo, árbitros, prensa y público en general).

* Y que el Servicio de Seguridad sea provisto por el Ministerio del Interior, mediante el Servicio 222.

De no cumplirse con lo solicitado la Comisión Nacional de AIAF no tendrá ÁRBITROS A LA ORDEN.

Sin más saludan a Ud por AIAF

Walter Brajus

Presidente



Alberto Othegui

Secretario