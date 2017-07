El apriete al árbitro riverense Julio Rivero y al otro asistente, pone en la mira del gremio AIAF al club Sarandí Universitario de Rivera

FUTBOL CHACARERO. Desde Sala de Redacción de Diario Uruguay. El presidente del sindicato de árbitros del interior Walter Brajús pidió una nueva atención de parte de sus agremiados al informar que al final de un partido de fútbol femenino jugado en la ciudad de Rivera, el pasado fin de semana fue amenazado el árbitro local Julio Rivero por un grupo de barras, y así lo denunció…

“Agresión en la salida a vestuarios por parciales a los asistentes y un guardia de seguridad…”

Por tanto, hay un nuevo capítulo en la historia de la violencia que campea en el terreno de la OFI contra el arbitraje chacarero. La nota confirma el apriete de un grupo de barras, a pesar de que faltan las imágenes del hecho, algo poco creíble en un tiempo donde todo el mundo tiene un celular en mano, no están… Lo cierto es que la prensa brilla por su ausencia, en esta oportunidad, y por ello nos es imposible observar parte de ese proceder que está denunciando AIAF. Como ya es sabido DIARIO URUGUAY no tiene acreditación ni local ni de la OFI, porque del tiempo del expresidente Nelder Márquez, se le había exigido a las autoridades de la época de la Liga de Fútbol de Rivera, la incautación del mismo. Cosa que se hizo, pero fue por el Ministerio de Trabajo del departamento fronterizo. Por esa razón no podemos ingresar a realizar nuestra labor, hasta nuevo aviso.

Inmediatamente de producido el hecho en Rivera, el presidente de AIAF recibió el testimonio espontáneo de su colega, que permite establecer el siguiente comunicado que Recibimos y Publicamos:

LA NOTA DE AIAF ENVIADA A LA ORGANIZACIÓN DEL FÚTBOL DEL INTERIOR

A.I.A.F. (Asociación Intergremial de Árbitros de Fútbol)

FUNDADA EL 21 DE OCTUBRE DE 2011

San José, 8 de julio de 2017

Sr. Presidente de OFI

Don Gustavo Bares

Presente:

VISTO: Lo sucedido en la ciudad de Rivera, donde fueron agredidos los compañeros Julio Rivero y Luis Rodríguez integrantes de la terna arbitral del torneo de fútbol femenino entre Sarandí Universitario y Unión (Paysandú).

CONSIDERANDO: que las referidas agresiones están contempladas en el marco regulatorio interno Protocolo de Seguridad de AIAF, en su capítulo II apartado A en todos sus incisos.

La Comisión Dircetiva de AIAF, en las facultades conferidas por sus asociadas en la aplicación del referido protocolo interno.

RESUELVE: No disponer de árbitros a la orden del Consejo Técnico Sector Arbitrajes para la siguiente fecha del fútbol femenino desde las 00:00 hs del Vienes 14 de julio hasta las 23 y 59 hs del Martes 18 de Julio del corriente año.

Sin otro asunto, le saludan atte:

Walter Brajús (presidente)

Alberto Othegui (secretario)

San José 8 Julio 2017

COMUNICADO 09/017 Comisión Nacional de AIAF.

RESUELVE:

Que por lo lamentable de lo sucedido en la Ciudad de Rivera donde fueron agredidos los compañeros Julio Rivero y Luis Rodríguez.

No se dispondrá de árbitros para la siguiente fecha del fútbol femenino desde las 0:00 hs del Viernes 14 hasta las 23 y 59 ha del Martes 18 del Corriente.

De acuerdo al Capítulo II Apartado A en todos sus incisos, del Protocolo de Seguridad de AIAF.

Sin más saludan a Uds.

Walter Brajus

Presidente

Alberto Othegui

Secretario