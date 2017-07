Hace 71 años atrás y antes de que naciera la OFI, el gobierno de la AUF se atrevía a ningunear a los dirigentes chacareros, sin la presencia de la FIFA

71 ANIVERSARIO DE LA OFI. INVESTIGacciones. Desde Rivera Eduardo Mérica para DIARIO URUGUAY.

Hoy 14 de julio, fecha de un nuevo aniversario de la OFI, queremos recordar y revelar que antes de que se fundara la OFI, hubo un gobierno chacarero adentro de la AUF, que fue obligado a renunciar en el mes de mayo de 1946, porque la dirigencia del fútbol profesional le hizo lo mismo que hoy estamos presenciando, con el agregado de que en el presente hay un testigo principal: FIFA.

“Estábamos animados de los mejores propósitos de prestar nuestro modesto concurso en favor de la causa del football de tierra adentro y hasta llegamos a creer que de una acción conjunta y armónica entre esta Asociación y este organismo, podrían emerger positivos beneficios y fomento…”

Como en épocas pasadas, la Organización del Fútbol del Interior está otra vez en medio de la polémica integración del fútbol uruguayo. La FIFA, después de 71 años hizo estallar un conflicto imprevisto de intereses entre la AUF y la OFI. Hoy estamos envueltos por la tormenta que se avecina con fecha 30 de octubre…

Un vistazo a los inicios de la década de los ’40 pinta con lujo de detalles el caos organizativo en el que naufragaba la Asociación Uruguaya de Fútbol. Tal afirmación es fácil de traducir, porque no estaba decidida a dar el primer paso, ya que no se sentía con la razón y, según su particular visión, el que tenía que llamarlo era la OFI, para tratar de unirse. Obviamente, entre ambos no hubo ningún contacto. Una pena. Dado que el fútbol de Uruguay, no estaba y no está, para que se abra otro frente interno.

Hoy 14 de julio, con la mirada puesta en un nuevo aniversario de la OFI, atrás, en el arcón de los malos recuerdos, quedó esta historia de idas y vueltas que, por desgracia, tanto hace recordar el presente de ambiguedades, vicisitudes y desorganización. Peligrosamente, se ha dado por parte de la dirigencia de la Asociación Uruguaya de Fútbol dos pasos atrás ante la presencia de la FIFA. La luz amarilla se prendió y dejó caer un ruego: que nuestro fútbol no deje de ser la prioridad número uno de todos los uruguayos.

Como esto es un rompecabezas y recién estamos empezando a colocar las piezas, rescatamos del Archivo de Diario Uruguay, lo publicado en el diario El País de Montevideo, con fecha 7 de mayo de 1946:

“HA PRESENTADO RENUNCIA LA COMISION PERMANENTE DEL FUTBOL DEL INTERIOR”

El desinterés que muestra la Junta obliga la renuncia (una nota que muestra como se trata al fútbol chacarero). Tal cual se adelantó -hace mucho tiempo- el Consejo Permanente del Fútbol del Interior no ha tenido otra alternativa que presentar renuncia. La nota muestra como trabajó la Junta y cuanta razón hay cuando se pide un poco de preocupación -un poco nada más- por el fútbol del interior.

“Montevideo, Mayo 6 de 1946.

Señor Presidente de la Asociación Uruguaya de Football.

Don César Batlle Pacheco.

Presente.

Señor Presidente:

Con fecha 29 de noviembre ppdo. y como epílogo de las múltiples gestiones realizadas por esta corporación ante la Asociación Uruguaya de Football, a efectos de que se concretaran las bases de actuación futura de este Consejo, la Junta Dirigente le hizo saber que había dispuesto “exhortar a su comisión de Reglamentos a promover la reunión de esa Comisión y de este Consejo”con el fin de resolver este problema “dentro de un espíritu de conciliación de intereses y puntos de vista”. Este Consejo, después de destacar la complacencia que experimentaba frente a esta decisión, con fecha 10 de diciembre último, hizo saber a la Junta Dirigente que quedaba a la espera de la realización de la indicada reunión y recalcó, además, que estaba “animada de los mejores propósitos para buscar en la concresión de bases ciertas la realización de una obra práctica y efectiva en favor del football del interior”. Ahora bien: desconocemos las causales que impidieron la realización de dicha reunión, pero en cambio sabemos que han transcurrido ya cuatro largos meses desde la fecha en que se decidió la celebración de la misma y que la Comisión de Reglamentos no se ha expedido aún en el estudio que le encomendaba la Junta Dirigente frente a la decisión adoptada por este Consejo de realizar el 17 de diciembre ppdo. un Congreso Especial de Delegados de las Ligas Afiliadas del Football del Interior -que fue aplazado a la espera del dictamen de dicha Comisión- Congreso que se pensaba realizar por entender que una razón natural y lógica aconsejaba y hasta imponía a este Consejo la obligación de informar a sus mandantes el Congreso de las Ligas Afiliadas, de las alternativas de un asunto de fundamental trascendencia para los mismos, como lo eran las facultades con que contaría esta Corporación para el desarrollo de su gestión.

Todas estas circunstancias han traído 2 consecuencias, la postergación en la iniciación de nuestra acción –hecho éste reiteradamente anunciado a la Junta Dirigente y la dilatación del estudio de los importantes problemas que afectan al football del interior. Estábamos animados de los mejores propósitos de prestar nuestro modesto concurso en favor de la causa del football de tierra adentro y hasta llegamos a creer que de una acción conjunta y armónica entre esta Asociación y este organismo, podrían emerger positivos beneficios y fomento de aquél, pero lamentablemente, esos buenos propósitos no han podido plasmar en realidad tangible por causas ajenas a nuestra voluntad e interés ya que con esta fecha y en mérito a las razones invocadas hemos presentado renuncia colectiva de nuestros cargos ante las autoridades que, con sus votos, nos distinguieron con su confianza, enviándoles a ese efecto la comunicación que en copia se acompaña. Con tal motivo saludamos al Señor Presidente con toda consideración L. A. Zeballos, Ignacio Echeverría, J. A. Praderio, G. F. Ramos, Federico Buenseñor, E. Bessonart, J. F. Márquez, R. Pierri“.