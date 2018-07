Pura Política Pura de Gustavo Bares desde la OFI:”“Los clubes y la AUF multiplicaron por 5 sus ingresos gracias a nuestro voto, pero no nos dejan votar”

POR EL INTERIOR DE LA OFI. No es nueva la pelea que viene librando la Organización del Fútbol del Interior (OFI) para que le sean reconocidos sus derechos dentro de la Asociación Uruguaya de Fútbol. La propia FIFA le viene exigiendo desde hace 5 años a la AUF que reconozca a OFI, que la integre con un representante en el Consejo Ejecutivo y que le brinde derecho a voto. Sin embargo, cada vez que el Ejecutivo de la AUF (el de Bauzá en su momento y luego el de Valdez) ha planteado la reforma del Estatuto que exige FIFA, la mayoría de los clubes votaron para postergar el tema. Así lo vienen haciendo desde el año 2013.

Gustavo Bares, presidente de OFI, no oculta su malestar con varios presidentes de clubes que “ningunean” al fútbol del interior. Su crítica va dirigida especialmente a aquellos presidentes que actualmente protestan por el poco dinero que reciben por la participación de Uruguay en el Mundial, pero que en su momento votaron a favor de una oferta de 5 millones de dólares cuando había otra oferta 5 veces superior: “En los últimos días hemos quedado sorprendidos después de escuchar declaraciones de presidentes de clubes de la AUF, liderando un reclamo por la poca plata que reciben de parte de la Selección Uruguaya por el Mundial.

Nos sorprende porque si vamos un tiempo hacia atrás, a aquella votación que hubo en la AUF para decidir entre dos empresas multinacionales que competían por los derechos comerciales para vestir a la Selección (se refiere a Nike y Puma), en aquel momento, yo estuve en esa asamblea, me tuve que comer los discursos de algunos presidentes que hacían una exposición larga, contundente, haciendo aseveraciones en defensa de una oferta 5 veces menor de la otra oferta”.

El voto decisivo de OFI

Cuando OFI participa en las asambleas de la AUF es la última en votar. Primero votan los clubes y por último lo hace el fútbol del interior. Al respecto, Bares recuerda que en aquella votación “estaban 9 a 9, el presidente de Rampla, Juan Castillo, votó a favor de la oferta de Nike y empató 9 a 9, y el último en tomar la decisión para que a las arcas de la AUF entrara más dinero, 5 veces más de lo que votaron muchos de esos presidentes, fue la OFI con el voto de su presidente que generó el triunfo 10 a 9 a favor de la oferta que era 5 veces mayor. Quedó como que había sido Rampla el que definió la votación pero en realidad fue OFI”.

“Los clubes resuelven que la OFI no vota”

OFI no se ha pronunciado en favor de ninguno de los tres candidatos (Valdez, Abulafia y Del Campo) que se presentarán para presidente de AUF en el período 2018-2022. No se ha pronunciado y tampoco participará de la decisión pues le niegan hacerlo. Al respecto, Bares reflexiona: “Otra situación que es increíble, es que cuando en la AUF se va a elegir al presidente, los clubes resuelven que la OFI no podía votar. Así lo decidieron en 2014 cuando fue electo Wilmar Valdez. Y tampoco podemos votar en esta ocasión. Ellos entienden que la decisión de elegir al presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol es algo que solo pueden hacer los clubes. Esto es contradictorio con lo que acabo de mencionar.

Fíjese usted que nosotros votamos para que la AUF y los clubes tuvieran un ingreso 5 veces superior, gracias a nuestro voto pasaron a cobrar cerca de 25 millones de dólares (Nike) en vez de 5 millones (Puma), votamos para que ellos reciban mucha más plata y nosotros no recibimos un peso de esa plata, pero no podemos votar al presidente de la AUF que es el que nos dirige, nos convoca, es el que pone su firma cuando llegan decisiones que involucran a la Organización del Fútbol del Interior. Es el presidente de todo el fútbol uruguayo. Yo soy el presidente de la OFI pero es el presidente de la AUF el que nos representa a nosotros y resulta que OFI no puede votar cuando se elige presidente”.

Ante el MEC y el Parlamento

¿Qué acciones ha tomado el fútbol del interior para que en la AUF le sean reconocidos sus derechos? El presidente Gustavo Bares explicó que “OFI ya labró un acta al respecto, sobre esta decisión de los clubes de impedirnos votar. Esa acta la llevamos al MEC (Ministerio de Educación y Cultura) que es la policía administrativa de este país y se ingresó una denuncia en la que OFI reclama su voto en la elección del presidente de la AUF. También planteamos el tema este martes cuando fuimos recibidos por la Comisión de Deportes del Parlamento”.

“El 80% de los jugadores de la actual Selección son producto de OFI”

Finalmente, Bares destacó la cantidad de jugadores que ha aportado el interior a la Selección y narró una anécdota que vivió con representantes de la FIFA que asistieron a una asamblea en la AUF: “Los clubes y la AUF multiplicaron por 5 sus ingresos gracias a nuestro voto, pero no nos dejan votar. Si no nos dejan votar, por lo menos habría que redactar algún documento para que cuando llegue dinero de empresas le corresponda algo a OFI, que cuando juegue la Selección haya un porcentaje para OFI (así ocurre en Paraguay) en base a los derechos de formación de los jugadores de esa Selección.

Eso se podría discutir y reclamar, pero será en una instancia posterior. Será un debate que va a dar en su momento la OFI, hasta que los clubes de la capital, los clubes AUF, entiendan de una vez por todas, que los jugadores en su mayoría vienen de OFI. El 80% de los jugadores de la actual Selección son producto de OFI, surgieron en nuestras formativas, estuvieron en clubes nuestros y salieron del interior del país. Y OFI no recibe un peso por lo que genera la Selección Uruguaya.

A muchos de esos jugadores de Selección y a otros que juegan en los clubes de la AUF, se los llevan por nada. Hace poco se dio una anécdota cuando me tocó hacer una disertación en la AUF y dije que los dos goleadores que tenía el Campeonato Uruguayo en ese momento eran jugadores de OFI y que el costo que habían tenido era de 500 dólares. En esa asamblea estuvo gente de FIFA y cuando terminó la asamblea ellos me preguntaron, porque pensaron que habían entendido mal, sobre el precio de esos jugadores. Y cuando les confirmé que eran solo 500 dólares se sorprendieron y dijeron que eso solamente podía pasar en Uruguay”.

Fuente: