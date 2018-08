Edgar Welker:”el expresidente Wilmar Valdez fue extorsionado y obligado a renunciar a la presidencia y bajar la candidatura a la reelección”

POR EL INTERIOR DE LA AUF. Desde Paysandú, Santiago Balbis para Diario Uruguay.

La mañana de ayer no comenzó tranquila, sino por el contrario: Edgar Welker, que hace pocas horas renunció a la presidencia de AUF, dijo que el expresidente Wilmar Valdez fue extorsionado y obligado a renunciar a la presidencia y bajar la candidatura a la reelección.

¿Quién lo extorsionó? Según Welker , como le dijo Valdez, fue el periodista Julio Ríos.

Welker coincidió con Valdez en Asunción hace pocos días. “Lo encontré bastante mejorado de la última vez que lo vi en mi casa, donde era un hombre derrotado anímicamente”, dijo.

Y aseguró que ahora Valdez tiene ganas de “dar batalla” ya que le cayó “la ficha de todo lo que sucedió”.

“Tal vez arrepentido de haber tomado una decisión en caliente porque él entiende que fue, así me lo dijo, sujeto de una extorsión para que el resultado fuera el de bajarse de la candidatura, algo que fue premeditado, porque me recordaba todo esa semana cómo fue”, dijo Welker en el programa 100% Deportes de Sport.

Y afirmó: “Acá hay un periodista involucrado que le hizo dos reportajes anteriores a mostrarle los audios, reportajes que en aquel momento Valdez me dijo: ‘Qué bien me trató este periodista’. Él (Valdez) sostiene que él (Julio Ríos) ya estaba en poder de esos audios y le estaban haciendo una cama, y así fue, el día que lo citaron a la casa de ese periodista (Ríos) le dijeron: ‘Mirá, acá tengo una bomba atómica, ¿qué hacemos con esto?’. Escuchó parte de uno o dos y dijo: ‘No me hagan escuchar más’. Le dijeron que tenían 10 a 20 (audios) más y él mismo me dijo: ‘Shockeado, empecé a tomar decisiones que no fueron las mejores, entre ellas acordé hacer dos entrevistas posteriores, una en una canal de televisión donde está el periodista, y al lunes siguiente en su programa deportivo. Fueron reportajes acordados y fijate si estaría en estado de shock que ni negocié que me entregaran los audios’”, dijo Valdez, según contó Welker.

Welker agregó: “Yo le dije si había dicho esto en la Justicia y me dijo que la Justicia está investigando todo este tema. Estoy hablando palabras de Valdez, no mías.

Él me dijo que fueron reportajes acordados porque quería evitar que esto tomara estado público y está molesto con estas personas”.

“En la reunión (en la que participaron Valdez, Del Campo y Ríos), Del Campo no estaba cómodo. Para Valdez el periodista era el autor intelectual de todo esto y Del Campo jugaba un rol de testigo, que se le notaba nervioso pero nada más. Pero que el autor intelectual sin dudas había sido el periodista. Palabras de Valdez”.