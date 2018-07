Audio y vídeo de la conferencia de prensa de Oscar Tabárez luego de Portugal 2-1

URUGUAY EN EL MUNDIAL RUSIA 2018.

La arenga del capitan Godín antes de entrar a la cancha para jugar contra Portugal fue: “hoy jugamos por la madre, por el padre, por el hermano, por el amigo, hoy cualquiera esfuerzo es poco” lo acaba de contar el Maestro Tabarez. Esto es Uruguay.

Lucas Torreria de 1,68 m vs Cristiano Ronaldo pic.twitter.com/vE7eydp4ad — N∆HUEL (@DonNahuell) 30 de junio de 2018

El proyecto del Maestro Tabárez lleva más de 12 años de vigencia. Luego de la frustrante ausencia en la edición de Alemania (2006), el entrenador se hizo cargo de un proceso que le brindó constantes alegrías a los charrúas. Ya lo explicó Gustavo Zerbino, uno de los sobrevivientes de la tragedia aérea que sufrió el equipo de rugby que popularizó la película Viven y hoy colabora en la motivación del plantel: “Primero hay que querer, después hay que creer y finalmente hay que hacer todo lo que esté a tu alcance para intentar lograr el objetivo”.

Tabárez quiso, creyó e hizo todo lo posible para lograr los objetivos. Con 71 años, el Maestro es el entrenador más longevo de la Copa del Mundo y su historia es respetada por todo el planeta. Sobre todo por su superación constante de la extraña enfermedad que padece: el Síndrome de Guillain-Barre, publica el sitio Infobae.

El técnico de la Celeste anticipó el choque por los octavos de final de la Copa del Mundo, dijo que no tiene como preocupación que el duelo no sea ‘atractivo’, valoró a Cristiano Ronaldo y cómo llega su equipo al choque con el campeón de Europa.

Óscar Tabárez habló en conferencia de prensa previo al choque entre Uruguay y Portugal por la Copa del Mundo. El Maestro anticipó que no le preocupa si el duelo será atractivo para el público imparcial, ya que lo más importante es el resultado.

“No sé cómo va a ser el partido, no especulamos con eso, el partido se va a saber a la hora de jugar. Acepto que eso puede ser una preocupación, que el partido puede ser aburrido. A nosotros ni nos pasa por la cabeza pensar en eso, si es aburrido y ganamos, vamos a festejar. No le podría decir nada más. Si hay grandes jugadores, equipos compactos con grandes experiencias, puede haber una paridad, pero eso para alguien significa aburrimiento, está dentro de la subjetividad dentro del fútbol, que todos pueden opinar y hasta tener algo de razón”, explicó.

Tabárez anticipó cómo llega Uruguay al duelo ante Portugal y que no cree que decir que le ganarán a Portugal sea una falta de humildad, pero que él prefiere no decirlo.

“Es cierto que hubo mejorías en el último partido, pero no creemos que sean definitivas y que no tengamos nada para mejorar. Siempre nos adaptamos a las características del rival y en este caso es duro. La dificultad es la gran motivación que tenemos nosotros. Sería maravilloso ganarle a Portugal y para nosotros está dentro de lo posible, pero solo lo sabremos cuando termine el partido. No hay que desgastarse demasiado en hablar de lo que puede pasar, ni tampoco tener la falta de humildad de avisarle al rival que le vamos a ganar. No es un pecado, pero yo no lo hago”, agregó.

También analizó a Cristiano Ronaldo y destacó la potencia del emblema portugués, aunque dijo que se preocupa de todo el equipo y no centrarse no solo en el capitán e ídolo del rival.

“Cristiano Ronaldo está en la élite de los delanteros del mundo, tiene un gran potencial y se trata de planificar el partido sobre todo contra el equipo rival y considerando la importancia que tiene cada futbolista individualmente en la expresión colectiva. Lo que pasa que Cristiano, además de tener todas esas condiciones, es el líder del equipo. No lo va a marcar un futbolista específico. No nos quita el sueño, pero no es por no darle importancia, sino porque hay que atender lo justo, porque si no uno se desconcentra”, cerró.