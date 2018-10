Antes de su llegada a la OFI, Sergio Gabito como presidente de la Confederación Este detestaba los negociados del organismo

ARCHIVOCES DE DIARIO URUGUAY Maldonado. Fútbol OFI. Eduardo Mérica para FUTBOLURUGUAYO.UY | 21.4.2014 | 13:45h Archivo: 23/07/2010.

Esta nota impactante titulada: IMPERDIBLE CHARLA CON EL PRESIDENTE DE LA CONFEDERACION DE FUTBOL DEL ESTE SERGIO GABITO, llegó a la sala de redacción de Diario Uruguay y encendió la pasión por descubrir definitivamente los intereses personales que persiguen desde hace tiempo algunos dirigentes del fútbol chacarero, cuando tienen la suerte de lograr un lugarcito en la sede de la Organización del Fútbol del Interior de Uruguay. La entrevista publicada en el weblog “Domingos de Pasión” fue recepcionada en la noche que viajaban a la ciudad de Pan de Azúcar, invitados por la liga del fútbol de Zona Oeste, los responsables de este sitio en internet.

Uno de los invitados era el presidente de la Confederación del Este, Sergio Gabito que junto a sus compañeros de la mesa fueron contestes en todo lo que se le preguntó sobre la actual conducción del organismo deportivo, por parte del Presidente de OFI, el salteño Dr. Gabriel Rodríguez y sus compañeros del Ejecutivo. Aquí se destapa la otra etapa de la desinformación que genera dudas en dirigentes, ligas y clubes de todo el país. Queda al descubierto los pasos que se realizaron para la compra de balones de fútbol, el futuro Centro de Alto rendimiento, los supuestos acomodos en los distintos torneos organizados por OFI y mucho más…

Como debe ser transcribimos esta nota textualmente como se publicó en el weblog “Domingos de Pasión”

-¿Qué le dejó el pasado Campeonato de selecciones?

Nosotros teníamos la esperanza de que por proximidades geográficas, se enfrentaran los 2 Maldonado, además por un tema económico y de esa manera asegurarnos 1 en la final,lamentablemente en OFI primaron otros intereses, nuestro consejero hicieron lo posible pero no pudieron.

-¿Qué reflexión tiene a poco del final de su mandato?

-Estamos a un mes y bueno lo que siempre tratamos de que la confederación sea una unión, lo que nos a echo discutir a veces son temas políticos, la mesa que va a asumir ahora agarrara un tema político importante, en setiembre del año que viene hay congreso elector de OFI, de todos modos nos hemos mantenido firmes, lamentablemente por un problema que hubo con uno de nuestros consejeros perdimos fuerza en OFI, tenemos un compromiso con la Confederación del litoral norte, que para los próximos 2 periodos la presidencia le toca al este, esperamos que en este tiempo podamos recomponer las piezas y seguir trabajando.

“LA OFI, SON NUESTROS ALIADOS,NO NOS PUEDEN MANDAR UNA NOTA ANONIMA…”

-¿Qué le dejó esa situación entre Liga Mayor, la confederación y OFI?

-Nosotros le demostramos la disconformidad que teníamos al presidente de OFI, ellos son nuestros aliados,no nos pueden mandar una nota anónima, nosotros nos reuníamos cada 15 o 20 días con ellos, lo que siempre nos recalcaban era que nosotros éramos intransigentes con la disputa del campeonato, que lo queríamos jugar por nuestra confederación, éramos mandatados por un congreso, el tema era que en Maldonado era una liga que tenia problemas, además no hay que ser muy inteligente para darse cuenta, que posiblemente el próximo candidato de OFI sea de liga mayor, esta gente articuló desestabilizar la liga, lamentablemente hubieron dirigentes de liga mayor que tuvieron que dar un paso al costado, caso Pedro Ramos, Juan Esperben, el mismo Rodolfo Ferreira que ahora será el presidente de la confederación, nos hicieron un mal tremendo, en el siguiente congreso la mesa puso los cargos a disposición, entendiamos que este tipo de situación no la podíamos tolerar, el aliado nuestro para el fin electoral nos mandó una bomba de tiempo dentro de la confederación, hace pocos días se dio un hecho similar, vinieron a visitar algunos sectores de la confederación, lamentablemente la mesa no participó, nos avisaron cuando ya estaba todo digerido, pensamos que en el próximo congreso esto tendrá su repercusión, entendemos que la gente del litoral norte está haciendo campaña política dentro de la confederación a espaldas de la mesa, eso nos ha molestado y lo haremos notar, cuando nos volvamos a encontrar con el presidente de OFI y su gente, se lo haremos ver, no podemos tolerar más.

-¿Acá me da la sensación que algunos tiran las piedras y esconden la mano?

-A indudablemente, han habido muchas cosas en OFI, basta leer las actas que están en la página de Internet, todas las cosas que propone el Este, no salen, mire se llegó al colmo que tenemos al vicepresidente de OFI que es de Maldonado, pidió que no se tratara el tema de jugar el campeonato de selecciones, de enfrentarse los 2 Maldonado porque en esa oportunidad él no podía ir y se lo trataron ese dia, no querían que los clubes de Rocha interior jugaran el campeonato de clubes, porque se habían anotado como Rocha 1 y 2, cuando vemos por televisión que se hace el lanzamiento de copa libertadores Uruguay 1 y 2, porque al Dr. López Hatchondo se le ocurrió que eso era ilegal, nosotros nos reunimos con él y le hicimos ver el malestar, mire otra, hace pocos días se trató el horario de la OFI, ellos estaban molestos porque la confederación del Este sistemáticamente le mandaba notas, ahora le pedimos por intermedio del consejero del Este le pedimos defender el horario anterior, pues el Dr.López Hatchondo dijo que como la confederación no mandó nada oficial, no se iba a tener en cuenta, se nombraron funcionarias sin llamar a interesados, muchas cosas hay en OFI que nosotros estamos en desacuerdo, pero lamentablemente somos minoría, tenemos un consejero electo por la lista y uno por la confederación, nos avasallan y eso lleva a que hay gran malestar dentro de algunos sectores de la confederación.

-¿Mientras esté López Hatchondo en OFI, va a ser difícil que el Este logre algo?

-Mire sucedió un hecho insólito, el campeonato de sub15 anterior, el Chuy había clasificado y se juega por proximidad geográfica, es decir tenia que jugar con Rocha y lo mandaron a jugar a Melo, llamamos por teléfono al presidente de la OFI y me dijo que habían echo una paramétrica, me hizo un verso y le fijaron a las 11 de la mañana el partido, viajaron de noche. López Hatchondo es un enemigo que tenemos en la OFI, la palabra Sergio Gabito no es bien vista en OFI, porque nosotros siempre hemos ido a defender los intereses de la confederación, ellos se molestan pero nosotros no hacemos más que cumplir con el mandato de los congresos.

NOS QUISIERON VENDER HUMO CON EL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO

-¿Ferreira será el presidente futuro de la confederación, muchos lo defienden otros no lo quieren, tal vez le llegó la noticia también a usted que hay algunos que no lo quieren?

El fútbol fundamentalmente lo que nos da son amistades, nosotros hemos cultivado una amistad familiar con Ferreira, con la gente de Minas con la de Pando, a nosotros nos ha llegado la misma versión, pensamos que esto es una articulación política, pero bajo ningún concepto el Este puede permitir que nos digiten los de las otras confederaciones quién va a ser nuestro presidente, nosotros pensamos que esta gira que hizo el ejecutivo se trató de algo de eso, porque nos han llamado, nos informaron que las personas Gabito y Ferreira van a molestar a la OFI, cuando en realidad vamos a trabajar, ellos lo que no entienden que nosotros somos co-gobierno, la confederación del Este tiene 86 años de vida y tiene 11 sectores, ellos hace 5 años que se crearon y son 6 sectores, pero el Dr. López Hatchondo y el Dr.Gabriel Rodríguez se han adueñado de la OFI, basta leer las actas para darse cuenta, uno llega a irritarse por la manera que tratan a las demás personas.Nos quisieron vender humo con el Centro de Alto rendimiento, si la AUF no tiene cómo la OFI puede tener, ¿Quién va a mantener eso? ¿quién va a ser el gerente, quienes serán los psicólogos, quiénes serán los asistentes sociales?, si nos entregan 3 pelotas para jugar un campeonato, vamos a mantener un Centro de Alto rendimiento, pero hay que hablar las cosas en serio, no nos pueden vender humo, parece una paradoja.¿cuándo va a ir el Este a ese centro?,si las selecciones tienen que hacer viajes y tenemos que hacer colecta, hay que vivir de realidades.

Ahora se les ocurrió que pueden venir colaboraciones del extranjero, han estado 2 años en la OFI y no han conseguido apoyo, solo del Ministerio de Deporte y Juventud que ha colaborado permanentemente, ahora inventaron de recibir colaboración del extranjero, pero hay que hablar en serio.

LA OFI COMPRA PELOTAS EN NEGRO Y DESPUES SE LAS VENDE CON IVA A LAS LIGAS.

-¿Parece difícil,si no consiguen un sponsor para los nuevos carné, mucho mas difícil para eso no?

-En vez de cobrarnos una sobrecuota nos pusieron el carné, ayer me decía el presidente de la liga de Treinta y Tres, que se puede llegar al caso que un jugador puede hacer hasta 3 carné en el año, y se enojan cuando le decimos, nosotros le mandamos una nota, le dijimos que la OFI es un ente recaudador, hay cosas que se pasan, la OFI no puede comprar pelotas para venderle a los clubes, la OFI tiene que comprar pelotas para traspasarle a la economía de los clubes, si la pelota sale $100, vendérsela a los clubes en $100, no le pueden estar ganando $50, la OFI no es para vender pelotas, para eso están las casas que se ocupan de eso. Nosotros hablamos con ellos para que ese tipo de cosas se terminaran, siguen comprando pelotas en negro, le factura a la liga y les cobra iva y siguen comprando en negro.Y nos quieren hacer creer que son los dueños de la verdad, nosotros vamos a reclamar eso y según parece vamos a molestar, somos intransigentes, nosotros cuando asumimos con ellos, quedamos en hacer un programa de gobierno, a la semana nos dijeron que no se podían reunir mas con nosotros, acá no hay plan de gobierno, te puedo hacer mil anécdotas, se hizo un acuerdo con FEMI,

¿Dónde esta?, el famoso articulo 19, ¿Cuánto están cobrando los clubes?, no tenemos técnicos en el interior del país porque es inviable, hacer un curso de técnico para mucha gente, en vez de inventar para hacer un curso a distancia, no hicieron que se puede equiparar, los que tienen un segundo nivel, pueden ir a Montevideo a realizar un tercer nivel para dirigir el fútbol profesional, ese no es el cometido de OFI, los que quieren dirigir en el profesionalismo tienen que ir al ISEF, nosotros tenemos que tener la gente nuestra, que haga el nivel 1 y 2, que no puede ir a Montevideo, que no puede pagar profesores, inventemos un curso a distancia, con una prueba presencial, pero ellos no, están en otra cosa, fuimos a festejar a OFI porque firmamos un acuerdo con la Asociación Cristiana de Jóvenes, porque los técnicos de OFI podían graduarse para trabajar en el fútbol profesional, pero es el mundo del revés. A veces nos vamos de boca estamos en desacuerdo, Gabito, Ferreira, Telechea molestan, lo que le dicen la verdad molestamos.

Fuente: Publicado por Derlis Techera