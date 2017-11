Gremio campeón de la Copa Libertadores de América 2017. Todos los partidos

COPA LIBERTADORES DE AMÉRICA – EDICIÓN 2017.

A Lanús se le hizo añicos el sueño de conseguir la primera Copa Libertadores de América en sus 102 años de historia. El conjunto dirigido por Jorge Almirón perdió 2 a 1 con Gremio en el estadio Néstor Díaz Pérez en el encuentro de vuelta de la serie final, tras caer 1 a 0 en la ida, y así el trofeo quedó por tercera vez en poder del conjunto gaúcho.

Copa Libertadores – Playoffs Finales

29.11. 21:45 Lanús (Argentina) 1 Gremio (Brasil) 2

22.11. 21:45 Gremio (Brasil) Lanús (Argentina) 1 : 0 Semifinales 01.11. Gremio (Brasil) Barcelona (Ecuad) 0 : 1 31.10. 22:15 Lanús (Argentina) River Plate (Arg) 4 : 2 25.10. Barcelona(Ecudor) Gremio (Brasil) 0 : 3 24.10. River Plate (Arg) Lanús (Argentina) 1 : 0 Cuartos de final 21.09. Lanús (Argentina) San Lorenzo (Arg) 3 : 0

(2 : 0) 21.09. River Plate (Arg) J. Wilstermann 8 : 0 20.09. Gremio (Brasil) Botafogo (Brasil) 1 : 0 20.09. Santos (Brasil) Barcelona (Ecdor) 0 : 1 14.09. J. Wilstermann River Plate (Arg) 3 : 0 13.09. Barcelona(Ecdor) Santos (Brasil) 1 : 1 13.09. Botafogo (Brasil) Grêmio (Brasil) 0 : 0 13.09. San Lorenzo (Arg) Lanús (Argentina) 2 : 0 Octavos final 10.08. San Lorenzo (Arg) Emelec (Ecuador) 1 : 1

(0 : 1) 10.08. Santos (Bra) Atlético-PR (Bra) 1 : 0 10.08. Botafogo (Brasil) Nacional(Uruguay) 2 : 0 09.08. Atlético Mineiro J. Wilstermann 0 : 0 09.08. Palmeiras (Brasil) Barcelona (Ecu) 1 : 1

(1 : 0) 09.08. Gremio (Brasil) Godoy Cruz (Arg) 2 : 1 08.08. River Plate (Arg) Guaraní (Paraguay) 1 : 1 08.08. Lanús (Argentina) The Strongest (Bol) 1 : 0 06.07. Nacional (Uruguay) Botafogo (Brasil) 0 : 1 06.07. Emelec (Ecuador) San Lorenzo (Arg) 0 : 1 06.07. The Strongest (Bol) Lanús (Argentina) 1 : 1 05.07. Barcelona(Ecuador Palmeiras (Brasil) 1 : 0 05.07. J. Wilsterman(Bol) Atlético-MG (Bra) 1 : 0 05.07. Atlético-PR (Bra) Santos (Brasil) 2 : 3 04.07. Guaraní (Paraguay) River Plate (Arg) 0 : 2 04.07. Godoy Cruz (Arg) Grêmio (Brasil) 0 : 1

Clasificación Copa Libertadores Fecha 6 25.05. Atl. Nacional (Col) Barcelona SC (Ecuador) 3 : 1 25.05. Estudiantes (Argentina) Botafogo (Brasil) 1 : 0 25.05. Gremio (Brasil) Zamora (Venezuela) 4 : 0 25.05. Guaraní (Paraguay) Deportes Iquique (Chile) 0 : 0 25.05. Emelec (Ecuador) Melgar (Perú) 3 : 0 25.05. River Plate (Argentina) Ind. Medellín (Colombia) 1 : 2 24.05. Palmeiras (Brasil) Atl. Tucumán (Argentina) 3 : 1 24.05. Peñarol (Uruguay) J. Wilstermann (Bolivia) 2 : 0 23.05. Santa Fe (Colombia) The Strongest (Bolivia) 1 : 1 23.05. Santos (Brasil) Sporting Cristal (Perú) 4 : 0 23.05. Chapecoense (Brasil) Zulia (Venezuela) 2 : 1 23.05. Nacional (Uruguay) Lanús (Argentina) 0 : 1 Fecha 5 18.05. Botafogo (Brasil) Atl. Nacional (Colombia) 1 : 0 18.05. Melgar (Perú) River Plate (Argentina) 2 : 3 18.05. Barcelona SC (Ecuador) Estudiantes (Argentina) 0 : 3 17.05. Lanús (Argentina) Chapecoense (Brasil) 3 : 0 Fecha 6 17.05. San Lorenzo (Argentina) Flamengo (Brasil) 2 : 1 17.05. U. Católica (Chile) Atlético-PR (Brasil) 2 : 3 Rueda 5 17.05. Sporting Cristal (Perú) Santa Fe (Colombia) 0 : 2 17.05. The Strongest (Bolivia) Santos (Brasil) 1 : 1 16.05. Ind. Medellín (Colombia) Emelec (Ecuador) 1 : 2 Rueda 6 16.05. Atlético-MG (Brasil) Godoy Cruz (Argentina) 4 : 1 16.05. Libertad (Paraguay) Sport Boys (Bolivia) 1 : 1 Rueda 5 16.05. Zulia (Venezuela) Nacional (Uruguay) 0 : 0 Rueda 4 10.05. River Plate (Argentina) Emelec (Ecuador) 1 : 1 04.05. Santos (Brasil) Santa Fe (Colombia) 3 : 2 Rueda 5 04.05. Zamora (Venezuela) Guaraní (Paraguay) 1 : 3 04.05. Godoy Cruz (Argentina) Libertad (Paraguay) 1 : 1 Rueda 4 04.05. The Strongest (Bolivia) Sporting Cristal (Perú) 5 : 1 Rueda 5 03.05. Flamengo (Bra) U. Catolica (Chi) 3 : 1 03.05. J. Wilstermann (Bol) Palmeiras (Bra) 3 : 2 03.05. Atlético-PR (Bra) San Lorenzo (Arg) 0 : 3 03.05. Deportes Iquique (Chi) Grêmio (Bra) 2 : 1 03.05. Sport Boys (Bol) Atlético-MG (Bra) 1 : 5 Rueda 4 02.05. Botafogo (Bra) Barcelona SC (Ecu) 0 : 2 02.05. 21:00 Atl. Nacional (Col) Estudiantes (Arg) 4 : 1 Rueda 5 02.05. Atl. Tucuman (Arg) Penarol (Uru) 2 : 1 Rueda 4 27.04. Grêmio (Bra) Guarani (Par) 4 : 1 27.04. Sport Boys (Bol) Godoy Cruz (Arg) 1 : 3 Rueda 3 27.04. Emelec (Ecu) River Plate (Arg) 1 : 2 Rueda 4 27.04. Club Nacional (Uru) Chapecoense (Bra) 3 : 0 27.04. Zulia (Ven) Lanus (Arg) 1 : 1 26.04. Atlético-PR (Bra) Flamengo (Bra) 2 : 1 26.04. Penarol (Uru) Palmeiras (Bra) 2 : 3 26.04. Melgar (Per) Ind. Medellin (Col) 1 : 2 26.04. Atlético-MG (Bra) Libertad (Par) 2 : 0 25.04. San Lorenzo (Arg) U. Catolica (Chi) 2 : 1 25.04. Atl. Tucuman (Arg) J. Wilstermann (Bol) 2 : 1 25.04. Deportes Iquique (Chi) Zamora (Ven) 4 : 3 Rueda 3 20.04. Barcelona SC (Ecu) Botafogo (Bra) 1 : 1 20.04. Ind. Medellin (Col) Melgar (Per) 2 : 0 20.04. Godoy Cruz (Arg) Sport Boys (Bol) 2 : 0 20.04. Guarani (Par) Grêmio (Bra) 1 : 1 19.04. Libertad (Par) Atlético-MG (Bra) 1 : 0 19.04. Santa Fe (Col) Santos (Bra) 0 : 0 19.04. Zamora (Ven) Deportes Iquique (Chi) 1 : 4 19.04. Estudiantes (Arg) Atl. Nacional (Col) 1 : 0 18.04. Chapecoense (Bra) Club Nacional (Uru) 1 : 1 18.04. Sporting Cristal (Per) The Strongest (Bol) 0 : 0 18.04. Lanus (Arg) Zulia (Ven) 5 : 0 Rueda 2 13.04. Atl. Nacional (Col) Botafogo (Bra) 0 : 2 13.04. River Plate (Arg) Melgar (Per) 4 : 2 13.04. Atlético-MG (Bra) Sport Boys (Bol) 5 : 2 13.04. Emelec (Ecu) Ind. Medellin (Col) 1 : 0 Rueda 3 12.04. Flamengo (Brasil) Atlético-PR (Brasil) 2 : 1 12.04. Palmeiras (Brasil) Peñarol (Uruguay) 3 : 2 12.04. U. Catolica (Chile) San Lorenzo (Argentina) 1 : 1 Rueda 2 12.04. Guaraní (Paraguay) Zamora (Venezuela) 3 : 1 11.04. Grêmio (Brasil) Deportes Iquique (Chile) 3 : 2 11.04. Estudiantes (Argentina) Barcelona SC (Ecuador) 0 : 2 Rueda 3 11.04. J. Wilstermann (Bolivia) Atl. Tucumán (Argentina) 2 : 1 Rueda 2 11.04. Libertad (Paraguay) Godoy Cruz (Argentina) 1 : 2 16.03. Santa Fe (Colombia) Sporting Cristal (Perú) 3 : 0 16.03. Santos (Brasil) The Strongest (Bolivia) 2 : 0 16.03. Peñarol (Uruguay) Atl. Tucumán (Argentina) 2 : 1 16.03. Chapecoense (Brasil) Lanús (Argentina) 1 : 3 15.03. Palmeiras (Brasil) J. Wilstermann (Bolivia) 1 : 0 15.03. U. Catolica (Chile) Flamengo (Brasil) 1 : 0 Rueda 1 15.03. Ind. Medellin (Colombia) River Plate (Argentina) 1 : 3 Rueda 2 15.03. Nacional (Uruguay) Zulia (Venezuela) 0 : 1 15.03. San Lorenzo (Argentina) Atlético-PR (Brasil) 0 : 1 Rueda 1 14.03. Barcelona SC (Ecuador) Atl. Nacional (Colombia) 2 : 1 14.03. Botafogo (Brasil) Estudiantes (Argentina) 2 : 1 14.03. Melgar (Perú) Emelec (Ecuador) 1 : 0 09.03. Sporting Cristal (Perú) Santos (Brasil) 1 : 1 09.03. Lanús (Argentina) Nacional (Uruguay) 0 : 1 09.03. The Strongest (Bolivia) Santa Fe (Colombia) 2 : 0 09.03. Zamora (Venezuela) Grêmio (Brasil) 0 : 2 08.03. Atl. Tucumán (Argentina) Palmeiras (Brasil) 1 : 1 08.03. Flamengo (Brasil) San Lorenzo (Argentina) 4 : 0 08.03. Godoy Cruz (Argentina) Atlético-MG (Brasil) 1 : 1 08.03. Sport Boys (Bolivia) Libertad (Paraguay) 3 : 3 07.03. Zulia (Venezuela) Chapecoense (Brasil) 1 : 2 07.03. Atlético-PR (Brasil) U. Católica (Chile) 2 : 2 07.03. J. Wilstermann (Bolivia) Peñarol (Uruguay) 6 : 2 07.03. Deportes Iquique (Chile) Guaraní (Paraguay) 0 : 1

TODOS LOS CAMPEONES Y SUBCAMPEONES

Año Campeón Subcampeón

1960 Peñarol (Uruguay)—————–Olimpia (Paraguay)

1961 Peñarol (Uruguay)——————Palmeiras (Brasil)

1962 Santos (Brasil)————————–Peñarol (Uruguay)

1963 Santos (Brasil)————————–Boca Juniors (Argentina)

1964 Independiente (Argentina)————Nacional (Uruguay)

1965 Independiente (Argentina)————Peñarol (Uruguay)

1966 Peñarol (Uruguay)——————River Plate (Argentina)

1967 Racing Club (Argentina)—————Nacional (Uruguay)

1968 Estudiantes La Plata (Argentina)—–Palmeiras (Brasil)

1969 Estudiantes La Plata (Argentina)—–Nacional (Uruguay)

1970 Estudiantes La Plata (Argentina)—–Peñarol (Uruguay)

1971 Nacional (Uruguay)—————–Estudiantes La Plata (Argentina)

1972 Independiente (Argentina)————Universitario (Perú)

1973 Independiente (Argentina)————Colo Colo (Chile)

1974 Independiente (Argentina)————Sao Paulo (Brasil)

1975 Independiente (Argentina)————Unión Española (Chi)

1976 Cruzeiro (Brasil)————————River Plate (Argentina)

1977 Boca Juniors (Argentina)————–Cruzeiro (Brasil)

1978 Boca Juniors (Argentina)————–Deportivo Cali (Colombia)

1979 Olimpia (Paraguay)———————Boca Juniors (Argentina)

1980 Nacional (Uruguay)——————–Internacional (Brasil)

1981 Flamengo (Brasil)———————-Cobreloa (Chile)

1982 Peñarol (Uruguay)———————Cobreloa (Chile)

1983 Gremio (Brasil)————————-Peñarol (Uruguay)

1984 Independiente (Argentina)————Gremio (Brasil)

1985 Argentinos Jrs (Argentina)————América de Cali (Colombia)

1986 River Plate (Argentina)—————-América de Cali (Colombia)

1987 Peñarol (Uruguay)———————-América de Cali (Colombia)

1988 Nacional (Uruguay)———————Newell`s Old Boys (Argentina)

1989 Atlético Nacional (Colombia)———-Olimpia (Paraguay)

1990 Olimpia (Paraguay)———————Barcelona (Ecuador)

1991 Colo Colo (Chile)————————-Olimpia (Paraguay)

1992 Sao Paulo (Brasil)————————Newell`s Old Boys (Argentina)

1993 Sao Paulo (Brasil)————————Universidad Católica (Chile)

1994 Vélez Sarsfield (Argentina)————–Sao Paulo (Brasil)

1995 Gremio (Brasil)—————————Atlético Nacional (Colombia)

1996 River Plate (Argentina)——————América de Cali (Colombia)

1997 Cruzeiro (Brasil)————————–Sporting Cristal (Perú)

1998 Vasco da Gama (Brasil)——————Barcelona (Ecuador)

1999 Palmeiras (Brasil)————————Deportivo Cali (Colombia)

2000 Boca Juniors (Argentina)—————Palmeiras (Brasil)

2001 Boca Juniors (Argentina)—————-Cruz Azul (México)

2002 Olimpia (Paraguay)———————-Sao Caetano (Brasil)

2003 Boca Juniors (Argentina)—————-Santos (Brasil)

2004 Once Caldas (Colombia)—————–Boca Juniors (Argentina)

2005 Sao Paulo (Brasil)————————Atlético Paranaense (Brasil)

2006 Internacional (Brasil)——————–Sao Paulo (Brasil)

2007 Boca Juniors (Argentina)—————-Gremio (Brasil)

2008 Liga de Quito (Ecuador)—————–Fluminense (Brasil)

2009 Estudiantes (Argentina)—————–Cruzeiro (Brasil)

2010 Internacional (Brasil)——————–Guadalajara (México)

2011 Santos (Brasil)—————————–Peñarol (Uruguay)

2012 Corinthians (Brasil)———————-Boca (Argentina)

2013 Atlético Mineiro (Brasil)—————–Olimpia (Paraguay)

2014 San Lorenzo (Argentina)—————–Nacional (Paraguay)

2015 River (Argentina)————————-Tigres (México)

2016 Atlético Nacional (Colombia)———–Independiente del Valle (Ecuador)

2017 Gremio (Brasil)—————————Lanús (Argentina)

HISTORIA DE LA COPA LIBETADORES

El nacimiento de una pasión continental

En América del Sur los partidos oficiales entre clubes de distintos países nacieron en 1900, cuando Francis Chevallier Boutell asumió la presidencia de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Creó la Copa Competencia y donó el trofeo para ser disputado entre los clubes de Buenos Aires, Rosario y Montevideo que se inscribieran para participar.

Colo Colo y la copa de campeones

El chileno Luis Valenzuela, presidente de la Federación de Chile desde 1937 y de CSF desde el 15 de enero de 1939, fue quien hizo realidad esos anhelos. En su tercera presidencia en Colo Colo, Robinson Álvarez manifestó su decisión de organizar, en Santiago la Copa de Campeones de América. Durante febrero y marzo de 1948 se llevó a cabo el torneo con los clubes coronados de 1947. Vasco da Gama (Brasil) se consagró campeón.

La propuesta toma forma

En septiembre de 1958 el nuevo titular de la CSF José Ramos de Freitas (Brasil) remitió un telegrama a las Asociaciones de Paraguay, Uruguay, Argentina y Chile, anunciando su arribo a esos países que, en ese orden visitaría, “con el propósito de considerar con los dirigentes problemas de importancia relacionados con actividades futuras en el continente”.

En Caracas se consolida la idea

La CSF convocó el 30 de julio de 1959 a un nuevo congreso en Caracas, por entonces la sede de la Federación de un fútbol incipiente. El punto más importante de la reunión: la creación de la Copa Campeones. La original idea de Chile contaba ahora con el ferviente apoyo de Argentina y Brasil.

Finalmente, el 2 de agosto de 1959, aquella reunión extensa se volvió histórica. Con 8 votos a favor y uno en contra (Uruguay), además de la abstención de Venezuela, la CSF resolvió por mayoría, la creación de la Copa de Campeones (así se la llamó). Recién después de la sesión del congreso entre el 27 y 30 de agosto de 1959 presidido por Fermín Sorhueta (Uruguay) se decidió que la competencia se llamará “Libertadores de América”, en homenaje a los héroes que cimentaron la creación de las naciones sudamericanas.

El primer partido en la historia del certamen fue el protagonizado entre Peñarol de Uruguay y Jorge Wilstermann de Bolivia, que finalizó con un abultado 7-1 en favor del equipo uruguayo. Se disputó el 19 de abril de 1960. El campeón de esa edición fue Peñarol, que superó en la final al Olimpia de Paraguay.

El ganador de esta competición disputa la Recopa Sudamericana y la Copa Mundial de Clubes de la FIFA. Se disputa en el primer semestre de cada año. El club con más títulos es Independiente con siete y el máximo goleador es el ecuatoriano Alberto Spencer con 54 tantos.