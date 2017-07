(Audio) El 30J en la sede de la AUF, con la OFI anulada, es comentario de Ariel Giorgi para todo el fútbol

INTEGRACION OFI – AUF. EXCLUSIVO. Desde Montevideo, Ariel Giorgi y Eduardo Mérica para Diario Uruguay y VOCACION FM.

“Existe una organización”, y lo vimos así con Ariel Giorgi desde la sede de la AUF en Montevideo, ya que fue el primero que estableció un contacto directo con las dirigencias del profesionalismo y de la OFI. El viernes 30 de junio DIARIO URUGUAY fue el único medio que pudo grabar crudamente todo lo que se dijo durante la Asamblea de Clubes, y desde esa noche decidimos comenzar una investigación que nunca se hizo en la historia del periodismo uruguayo. El CONTACTO DEPORTIVO que hicimos permitió no poner en dudas las palabras del presidente de Racing Club Montevideo y el conteste del presidente de la OFI. Aunque de no haber sucedido eso, esa prueba contundente pudo llegar a ser desmentida como tantas veces en un pequeño recinto del fútbol, pero terminó siendo una multiplicación de fichas que se fueron sumando vertiginosamente en las redes sociales. Ya que basta escuchar el audio de DIARIO URUGUAY para empezar a tirar de los hilos de la madeja y encontrar una maraña a desenredar mucho mayor a la inicialmente pensada. El juicio de valores que se le ha hecho al fútbol chacarero, durante toda la vida, ya no es tal en la forma que se había gestado. Porque la evaluación del funcionamiento de la AUF y el intento por despejar los comentarios que el sistema genera, se ha convertido en una caza de brujas de enormes dimensiones.

¿Cómo llega la OFI ante la AUF a una segunda instancia? ¿Existe el interés supremo de integrar el fútbol uruguayo?. Si es así. ¿Cómo desenmascararlos? Estos interrogantes que nos hacemos, aumentaron el caudal de un río cuyas aguas en estado agitado se han convertido en un verdadero maremoto. Escuche los comentarios de Ariel Giorgi, y se asombrará…

“Aquí la AUF, la sartén por el mango la quiere tener, y no quiere que ingrese más nadie…”

LA SELECCIÓN DE NOTICIAS DE ARIEL GIORGI

Signorelli dio la lista de convocados celestes para la AmeriCup

Murió Chuck Blazer, el topo del “FIFA-Gate“

Nicolás De La Cruz, el juvenil uruguayo que seguiría los pasos de un hermano en River

El ex arquero Alexis Viera visitó en la cárcel al joven que lo baleó

Belgrano: se sumó el uruguayo Martínez y esperan para hoy la respuesta de Viera

Quieren a Jonathan Álvez pero no tienen efectivo

Conmebol quiere 16 equipos en Liga