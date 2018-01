Tiempos difíciles

LA OPINIÓN EN EL URUGUAY.Desde Montevideo/Esc. Beatriz Marenco, Directora de Relaciones Institucionales CELADE, para Diario Uruguay.

Que evocan a Charles Dickens, que evocan la crisis en valores que sufre la humanidad, que evocan la desigualdad entre el “sunset” y la realidad que golpea en las calles, todo ahora bajo un gran velo de verano. Porque quienes también vivimos el verano con sus hermosas mañanas y noches convivimos también con esas realidades que golpean, muy lejos del sunset y más cerca de asegurar que lejos estamos de construir un mundo mejor.

Menos respuesta, menos voluntad, que van más allá del compromiso de sacar del olvido a los que se vieron olvidados, motivo de conversación diaria, que debe mirar más allá, y que tiene que ver con educar, en valores, en seguridad, en derechos. Mientras tanto el acceso a los alimentos, al agua, al saneamiento y a la vivienda digna pese a los avances siguen siendo papel mojado. Un tercio del alimento que se produce en el mundo nunca llega a ser consumido ya que se desperdicia, Uruguay no es ajeno a este problema. No lo es tampoco a la creciente autorregulación para todo y no lo es a la inseguridad en todos sus aspectos, inseguridad con la que algunos por citar pequeños ejemplos cotidianos, no menos importantes, se manejan en el tránsito llevando en motos desde pequeños niños hasta animales domésticos, sumado a las grandes herramientas, que se pretende trasladar ante la impávida mirada de todos y que terminamos lamentando por nuestro autoimpuesto velo hacia todo. Nuestro peculiar “sunset” en medio de pelotas voladoras que no respeta zonas de deporte, que nos habla del desconocimiento de cartelería.

No lo es en la falta de sanidad cuando la recolección de residuos no funciona, cuando se contamina, cuando no lo evitamos, cuando todo colabora a desgastar el medio ambiente que debemos atender, que preocupa, porque los recursos se agotan, ni hablar de la falta de instrucción, educación y un mínimo de cultura que servicios esenciales deben prestar al usuario, instrucción y entrenamiento cada día más carente. No somos ajenos a la indiferencia hacia nuestra ancianidad, a la sabiduría que se construye en torno a ella y a su país. Nunca fue tan impune la violencia… y siguen los ejemplos…

En suma, debemos admitir que no somos ajenos a una crisis global, que desde la segunda guerra mundial no vio tantos desplazados, que no respeta refugios, organizaciones, ayuda humanitaria, ni instalaciones médicas que se ven bombardeadas, en un retroceso preocupante de valores al que todos coadyuvamos en menor o mayor medida, con más o menos conflictividad y que independientemente del lugar del planeta en que vivamos, de lo pequeño o grande de nuestras preocupaciones y desvelos, decidamos o no, simples espectadores o activos actores, como decía Carl Sagan , en sus escritos sobre la tierra “Un punto de azul pálido”, eso somos en el universo, aun así tenemos el deber de respetarla, agradecerla, cuidarla, cuidarnos y en sociedad cumplir los acuerdos que nos alejan de las peligrosas libertades de un estado total de naturaleza.