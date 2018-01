“Lo que dice Bellomo son puras mentiras y debe ser expulsado de la Asociación”, así lo denunció en 1994, el Cr. Juan Cernicchiaro en Paysandú.

MUSEO CHACARERO PARA LA COPA AMERICA 1995.

Ya no existen las voces vibrantes de dirigentes chacareros que, a través de los años, se llenaron de razones cuando fueron pisoteados por sus pares de la capital del fútbol uruguayo. Hoy queremos recordar al inolvidable e incomparable dirigente del fútbol de Paysandú, que previstamente acusó a un dirigente del fútbol profesional de mentiroso por querer dejar la sensación de que no se había hecho lo necesario para afrontar un torneo continental como la Copa América 1995, organizada ese año por nuestro país. No podía ser de otra manera, con un hombre que estaba acostumbrado a rozarse con la historia…

Fue una dura reacción de parte del contador sanducero Juan A. Cernicchiaro, siendo presidente de la sede de Paysandú para la Copa América, y desató por esos días una nota realizada por La República Sport, al integrante de la Comisión de RRPP de la Asociación Uruguaya de Fútbol, Enrique Bellomo.

El controvertido Bellomo contaba lo que había visto en las sedes de Payandú y Rivera, respecto a las obras que allí se venían realizando con vistas a la Copa América del año próximo, en visita que realizara a las mismas junto al presidente de la AUF, Carlos Maresca.

En dicha oportunidad, el dirigente de la AUF, Enrique Bellomo, contó que hacía un mes en Paysandú se estaba trabajando, pero con funcionarios de la Intendencia local, ya que aún no se había otorgado las obras a ninguna empresa particular; en cambio, en Rivera el trabajo estaba más adelantado, ya que una empresa se encontraba realizando distinto tipo de tareas, tanto en las tribunas como en el campo de juego. Apuntando también Bellomo:”Rivera había prometido a la AUF la finaliación de los trabajos para fines del mes de abril, mientras que Paysandú aún no se había pronunciado”.

“Evidentemente que personas como Enrique Bellomo de la Asociación Uruguaya de Fútbol no le hace nada bien, no la deja bien parada, pues con respecto a la sede de Paysandú dice brutales disparates…”

Por tal caso, con duros términos, incluso solicitando el retiro del dirigente Enrique Bellomo de la AUF, contestó el contador Cernicchiaro mediante un fax arribado a la redacción y hoy volvemos a reproducir textualmente:

“Pensamos como presidente de la sede Paysandú de la Copa América 95 que cuando una persona da una información, para emitirla tiene que estar muy bien documentada.

Por lo tanto tachamos de la forma más cruda posible al llamado integrante de la Comisión de Relaciones Públicas de la AUF Enrique Bellomo que se pone a hablar de la Copa América 95, y si lo que manifestó en la edición del miércoles 30 en LA REPUBLICA, relacionado con las obras en el Estadio Artigas de Paysandú, fuera verdad, que en la realidad es todo lo contrario, el resto de la nota deben ser puras mentiras, pues lo que dice con respecto a la sede de Paysandú es producto de una persona que no sabe nada y por lo tanto primero debe informarse para hablar.

Evidentemente que personas como Enrique Bellomo de la Asociación Uruguaya de Fútbol no le hace nada bien, no la deja bien parada, pues con respecto a la sede de Paysandú dice brutales disparates, que se lo puede aclarar bien su presidente el señor Maresca que estuvo dos veces en Paysandú observando la marcha de las obras del Estadio Artigas y sabe muy bien cómo están en gran avance.

En primer lugar este señor representante de la AUF, que habría que retirarlo de su actual cargo pues no sabe informar, no conoce la situación y sale a hablar; en primer lugar dice:”En Paysandú todavía no habían sido adjudicadas las obras a ninguna empresa”.

Pésimo Enrique Bellomo, no sabe usted que las obras del Estadio Artigas fueron adjudicadas muchos meses atrás, y están trabajando en las tribunas Norte y Sur una empresa constructora privada, y oficiales y peones de la Intendencia Municipal, que en la tribuna Oeste está trabajando otra empresa privada, y que la tribuna Este ya está pronta. El avance de construcción de las tribunas es mayor al 50 % (ciento por ciento) de las obras totales y el piso del campo de juego fue levantado y se está haciendo la construcción de drenajes y preparando la tierra para el respectivo sembrado.

Más adelante agrega este oficioso “Paysandú no ha prometido nada” en cuanto a terminación de obras.

Este señor es muy ignorante y los miembros de AUF, y el propio señor Eugenio Figueredo vicepresidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol saben, como saben los que est´na informados, que para fines del mes de abril o principios de mayo de 1995 estarán terminadas las obras y con el Estadio recién construído ya programamos con el señor Maresca hacer una preinauguración disputando partidos con otros seleccionados sudamericanos.

No queremos extendernos más, pero basta una sola acotación, si seguirá tan mal informado Enrique Bellomo que en la nota publicada en LA REPUBLICA después agrega “Respecto a las obras del Campus de Maldonado las reformas a efectuar no serán muchas”. Que singular y pésimo integrante de la Comisión de Relaciones Públicas de la AUF, no sabe Enrique Bellomo que salvo una sola Tribuna del Estadio de Maldonado el resto se está haciendo nuevo y que su costo llega a 9 (nueve) millones de dólares. ¿Qué le parece? Paparruchas ¿se ve que la reforma del Campus será muy poca no? Vamos Enrique Bellomo abandone su cargo o expúlsenlo del mismo; no merece informar sobre la Copa América pues nos desmerece como uruguayos y como gente del interior. Creo que su oficio debe ser otro. Evidentemente que estamos fuera de época pero este señor podría intervenir en el concurso de payadas en La Rural de la próxima Semana de Turismo. Estaría en primer lugar”.

Cr. Juan A Cernicchiaro

Presidente Sede Copa América

Paysandú