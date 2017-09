Sólo Brajús y su sindicato arbitral se hicieron escuchar en el 71° Congreso de la OFI. “Se propuso un pacto de caballeros de no agresión. De no hacer declaraciones, que no sean ofensivas…”

CONGRESO DE LA OFI 2017. Desde Rivera, Eduardo Mérica y Ariel Giorgi / Entrevista para DIARIO URUGUAY.

“El presidente Bares pidió:”Muchachos, tenemos que trabajar en serio”. Si alguien va a bajarse en algún momento o va a desvirtuar la negociación, mejor no nos sentemos…”

La relación con Walter Brajús, el presidente del gremio arbitral AIAF, es tan equilibrada, que ambos, DIARIO URUGUAY y BRAJUS, no se olvidan de lo que se ha conversado: Esto no significa que la cotidiana realidad no nos deje ver que los árbitros chacareros hayan dado vueltas para arriba al mundo de la OFI. Él mismo dice que sus ritmos de vida antes y después de AIAF, son tan diferentes como la noche y el día. Ya no existen aquellos días en los que dirigentes podían descansar todo el tiempo que quisieran y dormir hasta antes de un partido. Actualmente, sus horas se llenan con viajes, tareas técnicas, clases y reuniones de todo tipo. Eso no significa que Brajús se queje. Lejos de ello. Para Brajús, la maternidad de su sindicato es la realización de un sueño que acarició desde muy joven. Y, por otra parte, insiste en que la realidad es mucho mejor que la fantasía. También ha comenzado a aceptar invitaciones para hablar del arbitraje públicamente o no sobre el tema que le planteen…

Él sabe que cada CONTACTO DEPORTIVO con nosotros parece hacer más simple la tarea que tiene por delante. Lo que no deja de sorprenderlo es la cantidad de colegas que se le acercan para decirle lo inspirados que se sienten por sus palabras. Lo que pasa que no prepara un discurso largo o elaborado, tan sólo se pone de pie y les habla con el corazón.

“Acá queda más que claro que con el tesorero de la Organización, Eduardo Mosegui, no hay nada personal. Hay diferencias políticas deportivas que va haber en toda organización cuando se tienen puntos diferentes y cada uno representa partes diferentes…”

“Esto es un hecho histórico para el arbitraje del interior. Que se pueda hablar de primera mano con todos los dirigentes”