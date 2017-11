Sintonizándonos. ¿Lo dijo o no lo dijo?: ¿El presidente del Círculo de Periodistas Deportivos del Uruguay, es un operador de la AUF, para contradecir a la OFI?

INTEGRACION DEL FUTBOL URUGUAYO. RECIBIMOS Y PUBLICAMOS:Desde Montevideo y desde la sede de la OFI para Diario Uruguay.

Cuando llegamos a Montevideo para cubrir el encuentro OFI – AUF – FIFA (el martes 31 de octubre de 2017), fuimos directos a la sede de la Organización del Fútbol del Interior, siendo atendidos por un funcionario del organismo y por el consejero Jorge Suárez, éste con la cordialidad de siempre, nos contó las novedades que iban surgiendo previo al enfrentamiento AUF – OFI. Luego de pasar importantes medidas de seguridad que tiene la OFI -traspasar las puertas del edificio fue como entrar a una embajada norteamericana: rejas, chequeo en la pantalla y espera tras consulta para abrir uno mismo la puerta principal- fueron necesarios esos movimientos antes de ingresar al secreto mundo chacarero.

Antes de subir al primer piso para reencontrarnos con el presidente de la OFI, nos volvimos a reencontrar con Carlos Fernández, quien junto a Alexis Soldavilla, amigos de la familia que fue en el pasado esa OFI de Lazcano, intentamos prender el fuego para que “el lugar ganado” volviera a ser el mismo de ayer:”Una familia unita”. Por unos instantes sentimos que estábamos en casa. Por eso Carlos nos llevó a un rinconcito, y virtualmente nos hizo descorchar una botella de vino tinto y fuimos a ponernos al día con las noticias del fútbol chacarero, porque hacía años que no charlábamos. Queremos aclarar que somos mucho más amigo que periodista, de manera que disfrutamos de nuestros amigos y especialmente de Carlos, que estaba igual aunque entrado en años y con algunas nanas. Y arreglamos para que sea el corresponsal permanente en la sede de la OFI para DIARIO URUGUAY. Y así fue.

Posteriormente, y antes de mantener un diálogo muy personal y sin grabador con Gustavo Bares (presidente de la OFI) en su propio despacho y a solas, un dirigente del Ejecutivo de la OFI, nos alcanzó la nota que publicamos, notando que hay un gran malestar en el seno de los dirigentes de la OFI, con el actual presidente del Círculo de Periodistas Deportivos del Uruguay.

Habrá que creerles, de manera que tienen crédito porque su palabras son:“El presidente del Círculo, que dice defender a todos es pura mentira…”, y sin sentirnos sapos de otro pozo, volvimos a escuchar:“Los que se fueron al carajo: tus colegas capitalinos…”. Lo que permite ver que el periodismo uruguayo es un lugar… un auténtico gallinero, porque estamos en vía de desarrollo de otra batalla de una gran guerra que no tiene fin entre montevideanos y chacareros. Ahora publicamos la nota y además ahondamos en el perfil del periodista Pablo Karslian, para saber de dónde viene y hacia dónde va…

RECLAMO

Gabito acusa a presidente del Círculo de Periodistas Deportivos de trabajar en negro

El periodista e integrante de APU (Asociación de la Prensa del Uruguay) apuntó a los medios por las condiciones de trabajo y acusó a Pablo Karslian de trabajar en negro.

EL MARTES 27 DE JUNIO DE 2017

El periodista Ricardo Gabito escribió en su Facebook de las denuncias hechas por APU a la Comisión de Legislación de Trabajo de la Cámara de Representantes y trató de chantas a los medios por lo sucedido en las inspecciones al Centenario por parte de la Dirección General de Inspección de Trabajo.

También acusó al periodista Pablo Karslian por trabajar en negro estando al frente del Círculo de Periodistas.

A continuación, la denuncia de Ricardo Gabito a través de su cuenta en Facebook:

“¿Pablo Karslian presidente del Círculo trabaja en “negro”?

Nunca respondió a esta pregunta el flamante presidente del Círculo de Periodistas Deportivos del Uruguay.

QUIEN ES REALMENTE PABLO KARSLIAN?

“Pude ser enemigo de Tenfield”

Empezó en radio hace 35 años y lleva 18 en Radio Oriental, donde hace dupla con Javier Máximo Goñi en relatos y comentarios. Fue relator de Torneos y Competencias de Uruguay y hoy preside el gremio Círculo de Periodistas deportivos. Pablo Karslián habla de todos los temas: su carrera y las polémicas que atravesaron la profesión en los últimos meses.

Sábado, 21 Febrero 2015 (En Sábado Show, de El País)

El eterno femenino de una imaginativa pintora

Pablo Karslián

Desde siempre amante del deporte, nacido y criado en el barrio de Aires Puros, Pablo Karslian acaba de cumplir 35 años de micrófonos y pelotas. Empezó en el año 1980 en Radio Independencia en el programa Todo fútbol, el primer ciclo deportivo radial que ocupó el horario de la mañana. Años después, en 1995, también le tocó sumarse al tren de otra innovación: fue el relator de Torneos y Competencias Uruguay, la primera empresa que ejerció con moderna exclusividad los derechos de TV del fútbol local. Aquel partido duró hasta mediados de 1999 cuando llegó Tenfield y Karslian, sin que nadie le explicara nada, quedó fuera de los relatos oficiales de TV.

La jugada para él siguió en la radio. Tuvo un pasaje por Radio Continente y desde 1997 integra el equipo de Hora 25 de Radio Oriental, donde se desempeña en la actualidad como comentarista de Javier Máximo Goñi.

Hombre tranquilo, de palabras firmes, pero calmas. Fácil para la sonrisa. Desde 2012, ejerce la presidencia del Círculo de Periodistas Deportivos del Uruguay, un gremio que cada tanto se ve sacudido por las polémicas propias del pasional ambiente futbolero.

En diálogo con Sábado Show, Karslian habla sobre los recientes casos que involucran a los colegas Jorge Da Silveira y Mario Bardanca y también de su carrera y de Tenfield.

Caso Toto.

El Círculo de Periodistas Deportivo del Uruguay es una asociación civil que tiene 74 años de vida. Es un gremio pero no un sindicato. Tiene un respetable padrón de 430 socios. Su función cotidiana radica en agrupar a los periodistas, ayudarlos en los trámites de acreditación de los eventos deportivos e impulsarlos a becas u otras posibilidades de formación.

Pero cada tanto la interna se ve sacudida por algún coletazo de las pasiones del fútbol. El último antecedente se registró en ocasión de los dimes de Jorge Da Silveira sobre Jonathan Rodríguez y los diretes de los futbolistas agremiados que le niegan notas a Da Silveira y a todos los programas que integra.

Pelota para Karslian: “En ese caso, la directiva emitió un comunicado porque sentimos que había una voz que estaba faltando en el debate. Era una defensa de la libertad de expresión y no una defensa a un periodista que se equivocó y reconoció su error. Fue una respuesta a algunos puntos del pronunciamiento de la Mutual que sentimos que había que enfrentar”, asegura en referencia sobre todo a las dudas que plantearon los futbolistas respecto a si la actitud de Da Silveira no era generadora de violencia y demás piñas al aire, propias escaramuza inicial.

Karslian niega también que Da Silveira, socio del Círculo, haya solicitado algún tipo de respaldo. “Yo lo llamé para decirle que íbamos a tratar el asunto y le pregunté algunas cosas. Pero él no pidió nada. Tiene muchos años en esto y sabe que se metió en un baile y tiene que bailar”.

A nivel institucional, hoy las posiciones están más cercanas. Hubo reuniones con la Mutual de futbolistas y un comunicado conjunto para poner paños fríos.

Karslian cree que el tiempo sanará las heridas de la refriega. “No es la primera vez que jugadores dejan de hablar con un periodista o con un medio. Ni será la última”.

Sobre el tema de fondo, deja pasar esta pelota. “No creo que tenga que opinar. Porque la gravedad de la ofensa la mide el ofendido. En este caso, la gravedad la midió el plantel de Peñarol. A partir de ahí se fueron dando el resto de las medidas”.

Caso Bardanca.

Meses atrás, Canal 4 denunció a Tenfield frente a la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación (Ursec) y le atribuyó un pedido de despido del periodista Mario Bardanca para renegociar el acuerdo por los goles uruguayos. Quien al parecer presionó era el gerente de Tenfield Pedro Abuchalja y uno de los que habría recibido la presión era el periodista Eduardo Rivas. Ambos eran (son) socios del Círculo.

Lo que siguió fue una convocatoria al Tribunal de Honor del gremio para evaluar la conducta de los agremiados y posibles sanciones. “El centro de este problema era una tema empresarial entre dos medios y por lo tanto, el Círculo no tenía nada qué decir. Sin embargo, en la denuncia se señaló a dos socios por lo que el Tribunal fue convocado. Después de reunirse y analizar el caso, falló que no tenían asideros las denuncias. Archivó el caso, digamos”.

En su momento, Mario Bardanca, que no está afiliado al Círculo, criticó que no fue citado por el Tribunal.

Otra pelota para Karslian: “Con Mario tuvimos un diálogo telefónico y yo traté de hacerle entender, no sé si lo logré, que el Tribunal actuaba sobre lo que dijo un asociado vinculado a Tenfield a otro vinculado a Canal 4. El foco del tema era él, pero la atención del Tribunal estaba en otros dos”.

TyC y Tenfield.

Pese a que muchas veces las banderas de lo empresarial se confunden con las de lo periodístico en el medio deportivo, para Karslian ese fuego cruzado entre colegas no agrega complejidad a su función gremial.

“Nosotros tenemos asociados de todas las empresas de TV, de radio, de muchas productoras, de prensa”. Para él la ética es de gente, no de las empresas.

Y se detiene en su experiencia personal sobre ese gran divisor de aguas que representa Tenfield. “Yo pude ser el enemigo número 1 de Paco Casal desde el momento en que el año 1999 se me truncó mi carrera como relator de fútbol en TV”.

La historia dice que cuando llegó Tenfield al mundo, casi todos los que trabajaban en TyC Uruguay siguieron haciendo lo que hacían, ahora para esta nueva empresa. Salvo Karslian (relator) y su comentarista Javier de León. En su lugar se inició la era de Rodrigo Romano y J.C. Scelza.

Pese a que nunca recibió una explicación para tal relevo, Karslian no se declaró en pie de guerra dialéctica contra Tenfield. “Por suerte tuve un gran maestro al lado que fue Cacho Barizzoni, que nos dejó una gran enseñanza. Cierta vez se encontró casualmente con Casal y le dijo: “yo voy a tener una empresa de TV y vos vas a estar ahí”. Después esa promesa incumplida porque Cacho no estuvo ni un minuto en Tenfield, nunca se puso de enemigo o a criticar por criticar. Lo personal no debe condicionar una convicción”.

Última pelota: “Cada vez que me preguntan si estoy con Paco o en contra, yo respondo: “Perdón, yo soy periodista y no creo que sea bueno ser pro o anti algo”. Tenfield hace cosas bien y cosas mal, como todo el mundo. No creo que todo esté bien, ni lo contrario. Esa es la independencia de opinión”.

DE QUÉ SIRVIÓ? SI KARSLIAN NO REPRESENTA A LA PRENSA DEL INTERIOR

El acuerdo alcanzado por la Organización de Fútbol del Interior (OFI) y el Círculo de Periodistas Deportivos del Uruguay (CPDU), con la mediación de la Secretaría Nacional del Deporte. Tal acuerdo es en relación al reclamo de toda la prensa del interior del país por el cobro de “derechos” que se efectuó a medios de comunicación -fundamentalmente radiales- en algunos sitios del territorio nacional durante la pasada edición de los torneos nacionales de selecciones y de clubes, y por la fijación de aranceles realizada por la OFI previo a la actual temporada competitiva.

A continuación compartimos la declaración efectuada por las partes, con las firmas del Dr. Alfredo Etchandy por la Secretaría Nacional del Deporte, Pablo Karslian por el Círculo de Periodistas Deportivos del Uruguay, y Gustavo Bares por la Organización del Fútbol del Interior.

Las autoridades de OFI en su momento se comprometieron a solucionarlo, pero lo único que hicieron de cara a la 14ª Copa Nacional de Selecciones del Interior fue fijar topes arancelarios para el cobro a las radios.

Entendiendo que eso no es lo que se había conversado entre representantes de la prensa y el presidente de OFI, Gustavo Bares, es que los periodistas del interior se sintieron impotentes y consideraron la actitud de OFI como un desaire, por lo que trasladaron el tema al presidente del Círculo de Periodistas Deportivos del Uruguay, Pablo Karslian, quien se involucró con el reclamo de sus colegas y en varias oportunidades charló sobre la temática con Bares.

Al ser Karslian el vocero de ese reclamoen nombre de todo el periodismo deportivo, la propia OFI abordó el tema con más seriedad y preocupación que antes, seguramente temiendo que tal reclamo llegara a la consideración nacional, por ello encaró el asunto con más determinación.

Lo acordado en última instancia es instar a las ligas y los clubes a que no cobren a las radios que transmiten los partidos; ello contempla en parte el petitorio realizado por la prensa del interior en más de una oportunidad, pero es un parche momentáneo. Llama la atención por otra parte que dicho acuerdo haya sido dado a conocer más de un mes después de firmado.

UNA DECLARACIÓN PARA LA RISA. PORQUE NUNCA SE CUMPLIO Y NUNCA SE CUMPLIRA

En Montevideo, el 27 de diciembre de 2016, el presidente de la Organización del Fútbol del Interior (OFI), señor Gustavo Bares, y el presidente del Círculo de Periodistas Deportivos del Uruguay (CPDU), señor Pablo Karslian, con la mediación de la Secretaría Nacional del Deporte, representada por el subsecretario Dr. Alfredo Etchandy, declaran lo siguiente:

1) Que ambas partes reconocen la importancia de la difusión radial de los partidos de clubes y selecciones que integran los torneos organizados por OFI. Asimismo, concuerdan que los cotejos mantienen la atención y el interés de los amantes del deporte de todo el país.

2) Que las dos instituciones realizan los mayores esfuerzos con la intención de conseguir las mejores condiciones para el ejercicio periodístico en los diferentes escenarios de la república.

3) Que, en ese sentido, los firmantes exhortan a ligas y clubes a no cobrar aranceles por la transmisión de los encuentros procurando que las emisoras reciban un trato igualitario de parte de los organizadores de los diferentes espectáculos.

4) Que se pretende que todos los medios de comunicación tengan el acceso a la información y la posibilidad de transmitir en forma gratuita en un clima de paz y concordia para beneficio de los aficionados en general.

LO MAS RECIENTE DE KARSLIAN

En Teledoce Pablo Karslian: “La reunión de la intergremial fue un gran fiasco”

El presidente del Círculo de Periodistas dijo que los árbitros “se cortaron solos” y que la reunión fue “una pérdida de tiempo”.

octubre 19 2017, 13:55

El presidente del Círculo de Periodistas, Pablo Karslian, explicó:

Lo que se decidió ayer en la reunión de la intergremial fue abrir un compás de espera hasta el viernes para asegurarnos todos que estaban dadas las garantías y la seguridad de los compañeros que tenían que ir a las canchas. Más allá de esto, los árbitros unilateralmente decidieron anunciar que no van a trabajar.

Estoy caliente, fundamentalmente. Si salimos de una reunión y una de las partes participantes a los diez minutos comunica que iba a tomar una determinación, me pareció que fuimos a perder dos horas de nuestro tiempo.

La intergremial tuvo casi dos horas de reunión, durante una hora hablamos de la salida de los entrenadores, de buscar un interlocutor, terminamos con ese tema y empezamos a hablar del problema del fin de semana. Pero estrictamente desde quienes son funcionarios de la AUF y tienen que cumplir una función.

(A propósito de Marcelo De León) Habíamos tenido una charla larga limando asperezas, en el último conflicto entendimos que los árbitros se cortaron solos, después se llevó a cabo la asamblea de futbolistas. Hubo una clara intención de actuar unilateralmente en el tema. Ayer ocurrió exactamente lo mismo. La reunión de la intergremial fue un gran fiasco, nada más que eso.