(Audio) Sergio Gabito no se rinde:”Lo bueno de esto, es que un día se va a terminar y nosotros nos vamos a juntar en la AUF, y vamos a festejar!!!!

CONTACTO DEPORTIVO CON LA OFI. Desde Montevideo, desde la sede de la AUF, Ariel Giorgi y Eduardo Mérica para DIARIO URUGUAY.

Hasta este presente de mordidas y primeros síntomas de auxilio para la Organización del Fútbol del Interior, el léxico de Sergio Gabito (consejero de la OFI) lo podemos señalar como el más fuerte del fútbol. Y no es para menos: estremeció la vereda de la calle Guayabo, frente a la sede de la AUF, al declarar con dureza lo que es hoy el en torno de nuestro fútbol. Gabito, le ganó por nocaut a todos.

En realidad, aunque su cuello no sea granítico nos dedicó su verdad como los viejos dirigentes de antes de la OFI, y provocó a propios y extraños. Tan peculiar fue su intervención, que fue por unos minutos un sacrilegio para uno de los principales periodistas de Tenfield, que estaba apostado casi a su lado, por la forma como lo dijo y contó lo que está pasando entre la AUF y la OFI, y el alcance que tendrá en un futuro muy cercano el comportamiento del profesionalismo con la gente de la FIFA. Y debe ser así, nomás. La tierra del fútbol está hirviente, ya que desde el aire irrumpe como un oasis entre la AUF y la OFI, y sus palabras brindadas a DIARIO URUGUAY son claves de la fiebre que recorre el país profundo.

Nada, por cierto, podrá superar las vivencias de Sergio Gabito, testigo, en especial de lo que ocurrrió el martes 31 de octubre de 2017, durante la jornada de encuentro entre dirigentes montevideanos y chacareros.

Tuvo una actuación digna, esperanzadora.

Fue el primero en llegar y fue el primero en retirarse de la AUF. Y fue el primero en afirmar que un día, en otra parte del Uruguay, a la OFI lo aguarda una mejor vida.

“A mí también me llamó la atención de que te invitaran a retirarte, pero también me llamó la atención de que no había ningún otro medio de prensa”

“En realidad, la solución está lejos… Esperemos que no suceda nada raro contra el fútbol”

“Lo que hubo son chicanas para seguir dándole larga al asunto. Somos reacios a los cambios…”

“Y acá hay mucho poder, de por medio, indudablemente, las porciones de poder, el que las tiene no las quiere perder…”