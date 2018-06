¿Están saboteando la Copa de Clubes que emite Tenfield? Si se comprueba, todos se pondrán en pie de guerra para que renuncie el Ejecutivo de la OFI

COPA DE CLUBES DE OFI QUE ES DE TENFIELD. EXCLUSIVO. Desde Redacción digital Eduardo Mérica para Diario Uruguay.

Por estas horas ya estamos investigando la responsabilidad de lo que pasó hoy en la ciudad de Florida, antes del partido a jugarse entre el equipo local Nacional contra San Carlos de Maldonado, por la Copa Nacional de Clubes. Parecería que el procedimiento que se efectuó hizo que no se pudiera transmitir por Tenfield las imágenes de este encuentro y posteriormente, provocó todo tipo de comentarios en las redes sociales, que se siguen por estas reproduciendo a gran escala, con relación a este vergonzoso hecho que puede traer todo tipo de consecuencias nunca vistas en el fútbol del interior de Uruguay.

Hemos consultado a viejos dirigentes de la OFI, los cuales se enteraron de esta noticia a través de DIARIO URUGUAY, y nos han adelantado una serie de comentarios que son sin lugar a dudas muy precisos:

“Si es así, los clubes están solos y la OFI de Bares envía a sus perros de caza para entorpecer todo…”

“Este desastre es cosa de Bares”

“Con estos antecedentes las ofertas futuras de TV van a bajar drásticamente…”

“Las empresas van a cubrirse de riesgos. Estos antecedentes nos van a dejar afuera de todo”

“No sirve de nada que Bares haya hecho deslindar de toda responsabilidad a OFI en el contrato”

“Si los clubes pierden van a ir contra OFI”

Nunca pensé vivir lo de hoy. No pudimos relatar @CNdeF_FLORIDA@clubsancarlos por @VTVuruguay@tenfieldoficial por disposición de la @OFIUruguay. Fue Cipriano Curuchet, pte de la @LigaFdeFlorida el que ejecutó a la perfección y se prestó a un triste mandado. Atrás hay mano negra pic.twitter.com/VTzncrxmBI — Mauricio Sanner (@maurisanner) 2 de junio de 2018

Las últimas acciones locales y nacionales del presidente de la @LigaFdeFlorida Dr. Cipriano Curuchet me dejan mucho que desear. Me había negado a creer a ciertos entramados que lo tenían como protagonista. Que inocente fui. Mucha causalidad lo de hoy en Florida. — Mauricio Sanner (@maurisanner) 3 de junio de 2018

En el comienzo de transmisión entre Nacional de Florida y San Carlos el presidente de Florida y con algún mandado de por medio de OFI no dejaron transmitir con normalidad a la empresa tenfield con periodistas de Florida y nuestro compañero Kevin Rodriguez. Vergüenza se llama esto pic.twitter.com/eFCUO6TbN4 — canal2sancarlos HD (@canal2sancarlos) 2 de junio de 2018

#BOMBA

Corre riesgo la continuidad de las telvisasiones de #Tenfield la cual permite a colegas y amigos de todo el país hacerse conocer y ganar algún manguito.

Es el país de la envidia “cuando a uno le empieza a ir +o- te cagas la piola”… https://t.co/CIqfkTFucA — Luis Morales (@Moralesluis22) 3 de junio de 2018

El presidente de Florida quería que tenfield colocará en la transmisión un logo de OFI sino sacaban a los periodistas del campo de juego y la cámara 3 . Lamentable mandados — Kevin Rodríguez (@KevinKRFutbol) 2 de junio de 2018

Si @OFIUruguay trató de bombear este campeonato todo lo que pudo, no querìa q se hiciera el acuerdo de los clubes con @tenfieldoficial — ariel minoli (@atmatm27) 2 de junio de 2018

También en el campus el veedor del encuentro Piriz de Rocha y muy loro de Bares hizo salir al camarografo de cancha, periodistas y asistentes. Vergonzoso. — canal2sancarlos HD (@canal2sancarlos) 2 de junio de 2018

El fútbol del interior está MUERTO DE HAMBRE y no lo digo en forma figurará y lo digo con propiedad por relatar 20 años en OFI.

Ahora aparece una empresa que paga, le da difusión y ahora esto…

Vamo arriba muchachos… https://t.co/uwe1vxtQig — Luis Morales (@Moralesluis22) 3 de junio de 2018

Ricardo Piñeyro

2 h ·

TENFIELD NO TRANSMITIO EN FLORIDA POR AUSENCIA DE ACREDITACIONES.

Entre semana el Ejecutivo de la Organización del Fútbol del Interior emitió una circular donde indicaba que todos las personas afectadas a los espectáculos de la Copa de Clubes, debían contar con acreditaciones a los efectos de cumplir su labor. En este caso, funcionarios de la empresa Tenfield no contaban con la acreditación correspondiente y por tal motivo el veedor del encuentro entre Nacional de Florida y San Carlos, decidió quitarlos de la cancha a expreso pedido del presidente de OFI Gustavo Bares. En la semana, algunos dirigentes del interior habían solicitado a OFI que estos funcionarios pudieran trabajar presentando la cédula, teniendo como contrapartida que la empresa y sus periodistas nombraran a OFI como organizadora del torneo, algo que hasta este momento no ha sucedido. Trascendió en los últimos minutos que la empresa de Casal suspendió la transmisión de los encuentros de mañana domingo y que el lunes evaluará la situación. Los clubes del interior se exponen a una indemnización por no respetar el contrato?…Todo un tema que tendrá derivaciones en la semana.

Cipriano Curuchet

2 h

El Pte de la Liga de Florida no ejecuto ningun triste mandado. El Pte de Florida intento hasta por demas lograr una mediacion un acuerdo, una solucion. Hasta mas alla de sus posibilidades. Pero esto lamentablemente no lo resuelven los honorarios dirigentes que laburamos por el futbol. Esto esta en manos de las empresas que realmente tienen la disponibilidad de medios, y no por ser empresas fuertes pueden no ceñirse a las reglamentaciones vigentes. No maten al mensajero, como se dice habitualmente. No esta bueno sentir que el mundo gira a nuestro alrededor.