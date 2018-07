El presidente del campeón de clubes de OFI, Bella Vista de Paysandú quedó copado con la televisación de Tenfield

POR EL INTERIOR DE LA OFI.

El mensaje del presidente papal sanducero, Andres Imperial:

25 de julio ·

“Ésta para compartir y felicitar a los compañeros directivos de las 20 instituciones que disputamos este campeonato!!! Que nos unimos en pos de una causa y la logramos!!!! Que jerarquizó aún más la competencia!!! A Tenfield gracias y que ojalá le haya gustado el producto fútbol del interior!!! A la Ofi al consejero Rubén Sosa, al presidente Bares y restantes consejeros. A Brajús y todos sus asociados, a todas las empresas de seguridad. Todo los lugares que conocimos y que tan bien nos atendieron instituciones y personas que conocimos. Al club San Lorenzo de San José… A todos gracias! Gracias por el respeto!!”

El presidende del Atlético Bella Vista de Paysandú, Andrés Imperial, destacó favorablemente la televisación de la copa A de OFI.

Imperial, en su 6º. año como directivo del ahora tetracampeón del interior, dijo a 20Once que “la televisación le dio jerarquía al campeonato. Le dio trascendencia, espero que abra más puertas a los clubes para conseguir esponsorización”.

“Fue muy productivo por todos lados”.

Lamentó que “los esponsor son contados en Paysandú, a nosotros nos costó, no conseguimos colaboración de las empresas. La gente no cree. Yo creo que al sanducero medio criollo no le creen. Si no vas de traje y corbata no te creen”.

Imperial recordó que “le hicieron mucha prensa a 18 de julio cuando fue campeón. Bella Vista, nuestro club no tiene publicidad”.

Remarcó que “las empresas de Paysandú no ponen ni siquiera 3 mil pesos. No creen en el producto. Después capaz van a querer estar”.

La brillante campaña de Bella Vista tuvo 9 triunfos, 2 empates y una derrota, ante Nacional de San José.

Aseguró a 20Once que “ha habido interés por algunos jugadores desde el inicio mismo del torneo” por parte de otros clubes.

Sobre las fortalezas de Bella Vista expresó que “acá hay una base de trabajo de muchos años. De un proceso muy bueno, de disciplina, de un orden, de técnica, táctica que nos enseñó Ramón (De los Angeles)”, figura histórica del club, como jugador y también como entrenador.

El propio presidente se ocupó de armar el cuerpo técnico. “Yo fui a buscarlo a Christian Murieda. Él hizo sus primeras armas –como entrenador- en las formativas de Huracán, compartió con Ramón Silvera el trabajo en sub 17 y después yo lo fui a buscar a Independencia”.

Con la bifranja fue campeón del ascenso el año pasado.

La preparadora física del club – Lucía Espalter- venía trabajando en formativas y “Caio” Bandera fue el ayudante técnico.

Destacó que “hubo armonía en el equipo” y propuso que haya un premio en dinero para el campeón, “para que se reparta entre jugadores y el club”.

Fuente: 20 Once