El periodista que no habla de fútbol y que es socio de APU, ahora difunde comunicados contrario a los árbitros maragatos agremiados

POR EL INTERIOR DE LA OFI. Desde Redacción de Diario Uruguay. Liga de San José llama a árbitros habilitados por OFI para sus competencias… pic.twitter.com/wYjQtwT2In — Jorge GutiérrezPérez (@RatonGutierrezP) 18 de septiembre de 2018

Al cierre de esta jornada volvemos a recibir en la Redacción digital de Diario Uruguay, otro comunicado, eso sí, ahora se trata de la Asociación Intergremial de Arbitros de Fútbol (AIAF), exigiendo al presidente de la Organización del Fútbol del Interior, Gustavo Bares, que publique todos los trámites de regularización de carnet de árbitros que hizo hasta la fecha la Liga Mayor de San José, con el fin de ver quiénes son los árbitros que fueron habilitados por la OFI, en tiempo récord. Por otro lado, no escatimamos elogios al hablar de colegas que forman parte de un gremio como APU (Asociación de la Prensa Uruguaya), y que nos llama poderosamente la atención que difunda noticias de un solo lado, lo que genera comentarios de todo tipo, debido a que según él, ha manifestado más de una vez:“Vivo hace 25 años del periodismo. Tengo códigos. Pero tenés que separar que hago periodismo general, no deportivo. Y por otra parte soy dirigente de Central. No mezclo las cosas…”. La verdad, que no lo entendemos: que difunda información de la Liga y no de una Asociación arbitral. De esa forma, es raro y duele muchísimo.

EL PRESIDENTE DE LA OFI SE LLAMÓ A SILENCIO CON EL CONFLICTO ARBITRAL DE SU DEPARTAMENTO

Recibimos y Publicamos

A.I.A.F. (Asociación Intergremial de Árbitros de Fútbol)

FUNDADA EL 21 DE OCTUBRE DE 2011

Canelones, 17 de setiembre de 2018

Sr. Presidente de la Organización de Fútbol del Interior

Don Gustavo Bares

Presente

Ponemos en conocimiento que al día de la fecha, esta gremial nacional no ha recibido respuesta a la solicitada pública con fecha 12/09/2018, en la que pedimos se haga conocer en forma pública todos los trámites de regularización de los carnets de árbitros que tramitó la Liga Mayor de San José para habilitar árbitros para el reinicio de su campeonato oficial el pasado martes 11/09/2018, dejando al margen los árbitros oficiales y regulares nucleados en nuestra gremial afiliada AUAF (San José). Hasta tanto no se acceda a esa información, y no se investigue por parte de OFI si esa documentación está ajustada a lo estrictamente reglamentario, AIAF hará efectiva la medida adoptada en el punto 4 del comunicado a la opinión pública la cual se transcribe textualmente : NO disponer de árbitros de AIAF para toda actividad de selecciones y clubes pertenecientes a Liga Mayor de Fútbol de San José en todo el territorio nacional, hasta que se cumplan los puntos 1 y 2 del presente comunicado (Comunicado a la Opinión Pública fechado el 12/09/2018)

Por orden de AIAF

Jesús Castro (vicepresidente)

Alberto Othegui (secretario)