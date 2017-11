Durazno Sub 15, es la zafra 2017, de la gran Liga que es la OFI

CAMPEONATOS DE LA ORGANIZACIÓN DEL FUTBOL DEL INTERIOR DE URUGUAY.

Según el sitio Durazno Digital, el combinado de fútbol menor que orienta Javier Dinardi satisfizo plenamente a su hinchada y a todos quienes confiaron en su actuación. Desde la jornada sabatina Durazno es el Campeón y Paysandú el vice.

Este sábado 25 de noviembre, a la hora 19:00, Durazno ganó en su reducto y además tocó el cielo con las manos al elevar la Copa de la 25 edición del Campeonato de Selecciones Sub 15 de Interior, evento organizado por OFI. Es su tercera conquista en este torneo (1994 y 2005 las anteriores, según GIEFI).

El encuentro fue parejo, con chispazos de buen fútbol desde los pies de los chicos de ambos combinados, al punto que la Roja Chica recién se despegó en el tramo final cuando logró desprenderse de este peligroso 1-1 que permanecía inamovible en el tablero del estadio “Silvestre Octavio Landoni”. En efecto, en el complemento los duraznenses, a través de un tiro de pelota quieta, puso el 2 – 1, lo que obligó a los sanduceros a tirarse arriba, dejando espacios que los chicos rojos supieron capitalizar, llevando el marcador al merecido 3-1.

Todo el 25º Campeonato del Interior Sub-15 2017

Trofeo “Isidoro Martínez”

PRIMERA FASE

NOTA:En este torneo se juegan partidos de dos tiempos de 40′(minutos).

Hay que tener en cuenta que Clasifican el 1º y el 2º de cada serie, y los 2 mejores 3º de las series de 4.

Serie A

19-08-2017

Paysandú 2-0 Bella Unión. Goles: Enzo Aldao 34, Matías Agüero 80 de penal.

26-08-2017

Salto 0-0 Paysandú

02-09-2017

Bella Unión 0-2 Salto. Goles: Ezequiel Martínez 8, Santiago López 36.

09-09-2017

Bella Unión 2-0 Paysandú. Goles: Leonardo Silva 4, Bruno Silva 80.

16-09-2017

Paysandú 4-0 Salto. Goles: Matías Agüero 13, Pablo Fernández 19, 65 y 72.

23-09-2017

Salto 1-0 Bella Unión. Goles: Juan Errandonea 47.

POSICIONES FINALES EN LA SERIE: Paysandú y Salto 7, Bella Unión 3.

Serie B

19-08-2017

Tacuarembó 3-1 Artigas. Goles: José Miguel Alvez 15, Cristian Techera 36 penal Daniel Romero 76 y Diego Tabárez 27.

29-08-2017

Rivera 1-0 Tacuarembó. Goles:Agustín Gonzalvez 61.

02-09-2017

Artigas 4-2 Rivera. Goles: Diego Tavárez 28, 77, Yordi López 35, Lucas Píriz 75 y Santiago Machado 4, Robinson Segui 49.

09-09-2017

Artigas 1-1 Tacuarembó

Goles: Nicolás Moreira 47 y Cristian Techera 50.

17-09-2017

Tacuarembó 1-2 Rivera

Goles: Carlos Elías vaz 47 y Manuel De los Santos 32, José Agustín González 78.

24-09-2017

Rivera 0-1 Artigas

Goles: Jordhy López 44 penal.

POSICIONES FINALES EN LA SERIE: Artigas y Rivera 6 y Tacuarembó 4.

Serie C

19-08-2017

Young 2-1 Mercedes

Goles: Gabriel Etchebarne 60, Pablo Ramos 75 y Federico Millán 80.

Fray Bentos 0-1 Guichón

Goles:Valentino Gamarra 58.

26-08-2017

Mercedes 1-0 Guichón

Goles: Oscar López 24.

27-08-2017

Young 2-2 Fray Bentos

Goles: Juan Etchebarne 2, Santiago Curbelo 40 y Kevin Burucúa 63, Valentino Bertinat 67.

02-09-2017

Guichón 1-0 Young

Goles: Brian Alvares 81.

Fray Bentos 2-0 Mercedes

Goles: Kevin Burucúa 38, Michael Solana 60.

13-09-2017

Guichón 3-0 Fray Bentos

Goles: Bruno Echeverriaga 14, 80, Elías Benítez 55 penal.

NOTA: A los 21′ Braian Álvarez (G) desvió un penal.

Mercedes 2-1 Young

Goles: Jonathan Quiroga 25, Luciano Falcioni 60 y Santiago Curbelo 18.

16-09-2017

Young 1-0 Guichón

Goles: Matías González 27.

Mercedes 1-1 Fray Bentos

Goles: Pablo González 66 y Agustín Vique 78.

23-09-2017

Fray Bentos 1-1 Young

Goles: Kevin Burucuá 52penal y Santiago Curbelo 41.

Guichón 1-0 Mercedes

Goles: Brian Álvarez 10 penal.

POSICIONES FINALES EN LA SERIE: Guichón 12, Young 8, Mercedes 7 y Fray Bentos 6 puntos.

Serie D

19-08-2017

San Gregorio 0-1 Durazno

Goles: Juan Ramón Bolognini 80.

27-08-2017

Paso de los Toros 3-2 San Gregorio

Goles: Facundo Tarigo 16, Esteban Rosa 69, Lucas Dos Santos 75 y Pío Colman 74, Facundo Llull 79.

02-09-2017

Durazno 0-0 Paso de los Toros

09-09-2017

Durazno 3-0 San Gregorio

Goles: Sebastián Dinardi 14, 65, Rodrigo Aragón 71.

16-09-2017

San Gregorio 1-0 Paso de los Toros

Goles: Bruno Rivas 60.

23-09-2017

Paso de los Toros 2-2 Durazno

Goles: Ramiro Gazzo 23, Santiago Espinosa 57 y Valentín Hernandes 18, Estiven Rojas 26.

POSICIONES FINALES EN LA SERIE: Durazno 8, Paso de los Toros 5 y San Gregorio 3.

Serie E

19-08-2017

Nueva Palmira 0-1 Colonia

Goles: Matías Rutkay 53 penal.

23-08-2017

Cardona 2-3 Carmelo

Goles: Diego Romero 40 penal, 60 penal Rodrigo Rafo 31, Néstor Zagarzazú 32, Santiago Aranguren 51.

26-08-2017

Carmelo 0-0 Colonia

29-08-2017

Cardona 0-1 Nueva Palmira

Goles: Jeremías Mallorca 21.

02-09-2017

Nueva Palmira 1-2 Carmelo

Goles: Lucas Greno 42 y Néstor Zagarzazú 2, Pablo Sosa 80.

Colonia 1-0 Cardona

Goles: Bruno Prieto 65.

12-09-2017

Colonia 2-1 Nueva Palmira

Goles: Mateo Mazzola 14, Matías Rutkay 37 y Alejandro Pérez 76.

Carmelo 0-1 Cardona

Goles: Francisco Molina 11.

16-09-2017

Carmelo 1-0 Nueva Palmira

Goles: Pablo Sosa 18.

Cardona 0-2 Colonia

Goles: Martín Bidart 24, Rodrigo Pérez 68.

23-09-2017

Nueva Palmira 5-2 Cardona

Goles: Facundo Rodríguez 13, Ignacio Aranguren 49, 66, 85, Felipe Castro 56 y Guzmán Cuevas 37, Dalton López 72.

Colonia 2-1 Carmelo

Goles: Rodrigo Pérez 39, Mateo Mazzola 65 y Santiago Aranguren 74.

POSICIONES FINALES EN LA SERIE: Colonia 15 , Carmelo 10, Nueva Palmira 6 y Cardona 3.

Serie F

19-08-2017

San José 1-2 Flores

Goles: Franco Gutiérrez 25 y Santiago Vega 14, Lautaro Pedreira 66.

23-08-2017

San José 1-3 Ecilda Paullier

Goles: Franco Rivero 17 y Martín Espino 30 penal, Agustín Morales 63, Braian Silveira 72.

02-09-2017

Flores 1-1 Ecilda Paullier

Goles: Santiago Vega 43 y Martín Espino 45 penal.

09-09-2017

Flores 2-1 San José

Goles: Jerónimo Larrauri 71 en contra, Richard Franco 80 y Franco Rivero 8.

14-09-2017

Ecilda Paullier 1-1 San José

Goles: Ezequiel Arrizabalaga 42 y Dylan Aguilar 4.

23-09-2017

Ecilda Paullier 0-1 Flores

Goles: Nansen Aldeta 79.

POSICIONES FINALES EN LA SERIE: Flores 10, Ecilda Paullier 5 y San José 1

Serie G

19-08-2017

Las Piedras 0-3 Pando

Goles: Ignacio Navarro 24, Bruno Castro 51, 52.

26-08-2017

Pando 1-4 Canelones

Goles: Bruno Castro 30 y Franco Terán 6, Luciano González 51, 74, Santiago Espinosa 83.

02-09-2017

Canelones 4-2 Las Piedras

Goles: Luciano González 8, 43, Franco Terán 26, 65 y Brian Calone 1, Facundo González 7.

09-09-2017

Canelones 2-1 Pando

Goles: Luciano González 32 penal, Ezequiel González 75 y Luciano Sastre 62.

16-09-2017

Las Piedras 0-5 Canelones

Goles: Ezequiel González 38, Santiago Espinosa 39, Santiago Solórzano 44, Luciano González 70, Manuel De los Santos 71.

23-09-2017

Pando 1-2 Las Piedras

Goles: Bruno Castro 73 y Santiago Ibarra 55, Facundo González 65.

POSICIONES FINALES EN LA SERIE: Canelones 12, Pando y Las Piedras 3.

Serie H

19-08-2017

Florida 1-2 Minas

Goles: Ricardo González 12 y Axel Fernández 14, 21 penal

26-08-2017

Tala 0-1 Florida

Goles: Giuliano Egüez 41.

02-09-2017

Minas 0-1 Tala

Goles: Miguel Torres 55)

09-09-2017

Minas 2-2 Florida

Goles: Juan Pablo Fernández 48, Juan Colman 78 y Ángel Quiroga 40 penal, Miguel Fleitas 79.

16-09-2017

Tala 0-1 Minas

Goles: Lucas Correa 4.

23-09-2017

Florida 3-0 Tala

Goles: Emiliano Vidart 18, 49, Elías Salazar 70 penal.

POSICIONES FINALES EN LA SERIE: Florida y Minas 7, Tala 3.

Serie I

19-08-2017

Maldonado 2-0 Zona Oeste

Goles: Facundo Vicente 23, Juan Martín Nieves 37.

Castillos 0-2 Rocha

Goles: Matías Silva 54, Joaquín Cabrera 70 penal.

25-08-2017

Rocha 0-1 Maldonado

Goles:Facundo Vicente 74 penal.

30-08-2017

Zona Oeste 2-1 Castillos

Goles:Pedro González 34 en contra, Bruno Manganiel 65 y Yonathan Veiga 40.

02-09-2017

Maldonado 7-0 Castillos

Goles:Facundo Vicente 8pen, 52 penal, Facundo Gonzalvo 21, Cristian Patrón 51, 58, 61, Agustín Sanner 79.

Zona Oeste 0-4 Rocha

Goles: Joaquín Sena 19 en contra, Lucas Corbo 41, Matías Silva 55, Juan Ignacio Castillo 63.

09-09-2017

Rocha 7-1 Castillos

Goles: Diego Radiccioni 3, Amadeo Mombru 14, Álvaro Pereyra 69, 80, Nelson Rotela 76, Diego Resquini 78, Nicolás Sosa 80 y Rodrigo Olivera 2.

Zona Oeste 1-2 Maldonado

Goles: Juan González 34 y Facundo Vicente 12, Martín Renault 27.

16-09-2017

Maldonado 1-4 Rocha

Goles: Mateo Antoni 50 y Lucas Corbo 30, Matías Silva 60, Facundo Rotela 66, Nicolás Sosa 79.

NOTA: A los 27′ Emiliano Caballero (R) le atajó un penal a Facundo Vicente.

Castillos 0-4 Zona Oeste

Goles:Emiliano Sención 21, 80, Josehp Camblong 71, Juan Manuel González 80.

23-09-2017

Castillos 0-2 Maldonado

Goles: Facundo Vicente 63, Cristian Patrón 79.

Rocha 3-2 Zona Oeste

Goles: Mauricio Radiccioni 6, Nicolás Sosa 13, Santiago Núñez 23 y Emiliano Sención 38pen, Juan González 58.

POSICIONES FINALES EN LA SERIE: Rocha y Maldonado 15, Zona Oeste 6 y Castillos 0.

Serie J

01-09-2017

Treinta y Tres 4-0 Batlle y Ordóñez

(Aaron Silveira 23, 40, Diego Rodao 52ec, Emiliano Saule 85)

Sarandí del Yí 5-1 Cerro Chato

(Lucas Alegre 11, José Lamadrid 25, 65, 85, Franco Pereira 77)(Alexander Rodríguez 40)

02-09-2017

Sarandí del Yí 8-0 Batlle y Ordóñez

(Facundo Barnech 26, Rodrigo Trucido 30, José Lamadrid 38, 67, César Bonomi 39, 54, 58, Axel Ifrán 83)

Treinta y Tres 6-0 Cerro Chato

(Bruno Machado 9, 84, Aaron Silveira 17, 57, 82, Kevin Graví 38)

03-09-2017

Cerro Chato 1-2 Batlle y Ordóñez

(Franco Olivera 75)(Rodrigo González 20, Jonathan López 73)

Sarandí del Yí 2-2 Treinta y Tres

(Facundo Barnech 27, Valentin Barez 70)(Aaron Silveira 40, Laureano Castillo 56)

15-09-2017

Treinta y Tres 4-1 Batlle y Ordóñez

Goles: Aaron Silveira 38, Alem Reyes 49, Jorge Agustín Pereira 63, Facundo Bazuil 80 y Valentín Mercadal 37.

Sarandí del Yí 3-1 Cerro Chato

Goles: Valentín Barez 20, César Bonomi 27, Facundo Barnech 31 y Brando Fernández 38.

16-09-2017

Sarandí del Yí 7-1 Batlle y Ordóñez

Goles: Valentín Barez 2, 25, 51, José Martín Lamadrid 20, Néstor Rodríguez 38, César Bonomi 79, 80 y Diego Martín Fernández 32.

Cerro Chato 2-1 Treinta y Tres

Goles: Brando Fernández 29, Alexander Rodríguez 64 y Laureano Castillo 3.

17-09-2017

Cerro Chato 4-2 Batlle y Ordóñez

Goles: Franco Olivera 32, 46, 73, Jorge Andrada 81 y Anthony Rodríguez 9, Jonathan López 50.

Sarandí del Yí 2-1 Treinta y Tres

Goles: César Bonomi 13, 27 y Juan Andrés Vergara 85.

POSICIONES FINALES EN LA SERIE: Sarandí del Yí 16, Treinta y Tres 10, Cerro Chato 6 y Batlle y Ordóñez 3.

Serie K

01-09-2017

Vergara 0-2 Lascano

Goles: Douglas Delgado 10, Ildefonso Pintos 70.

02-09-2017

Lascano 0-3 Melo

Goles: Juan Bautista Vila 21, Bruno Chávez 25, Yesti Caticha 46.

03-09-2017

Vergara 0-5 Melo

Goles:Gonzalo Rivero 3, Juan Andrés Techera 33, Adiel Silva 55, Daniel Perdomo 73, Federico Tabárez 84.

22-09-2017

Vergara 0-9 Melo

Goles: Santiago Arancet 14, Yeison Viera 24, Alejandro Perdomo 31, Bruno Chávez 34, 40, Juan Bautista Vila 37, 58, 72, Santiago Benítez 78.

23-09-2017

Lascano 0-1 Melo

Goles: Bruno Jara 36.

24-09-2017

Vergara 2-0 Lascano

Goles: José María Zuluaga 19, Mauro Suárez 54.

POSICIONES FINALES EN LA SERIE: Melo 12, Lascano y Vergara 3 puntos.

SEGUNDA FASE

NOTA: Aquí hay 8 Series de 3 selecciones cada una.

Donde los primeros de cada Serie clasifican a los Cuartos de final.

Serie A2



30-09-2017

Rivera 1-2 Artigas

Goles: Jonathan Bizera 10 y Nicolás Moreira 23, Agustín Díaz 60.

07-10-2017

Salto 1-0 Rivera

Goles: Juan Errandonea 57.

14-10-2017

Artigas 0-0 Salto

POSICIONES FINALES EN LA FASE: Artigas 4, Salto 2 1 1 0 1- 0 4 y Rivera 0.

Serie B2



30-09-2017

Mercedes 1-0 Guichón

Goles: Luciano Falcioni 80.

07-10-2017

Guichón 0-2 Paysandú

Goles:Lucas Castillo 30, Franco Martínez 52.

14-10-2017

Paysandú 2-1 Mercedes

Goles: Zelamar Moriondo 10, Pablo Fernández 55 y Luciano Falcioni 79.

POSICIONES FINALES EN LA FASE: Paysandú 6, Mercedes 2 1 0 1 2- 2 3 y Guichón 2 0 0 2 0- 3 0

Serie C2



30-09-2017

Young 1-2 Flores

Goles: Aparicio Chiesa 66 y Martín Taberne 8, 21.

07-10-2017

Carmelo 3-2 Young

Goles: Néstor Zagarzazú 55, 80, Mauro Viazzo 68 y Juan Echevarne 18, Cairo Díaz 50.

14-10-2017

Flores 1-0 Carmelo

Goles: Santiago Vega 80 penal.

POSICIONES FINALES EN LA FASE: Flores 6, Carmelo 3 y Young 0.

Serie D2



30-09-2017

Nueva Palmira 2-1 Colonia

Goles: Ignacio Aranguren 29, Felipe Castro 74 y Rodrigo Pérez 21.

07-10-2017

Colonia 0-3 Ecilda Paullier

Goles: Ignacio Fernández 38, Lucas Domínguez 42, Franco Friedrich 79.

14-10-2017

Ecilda Paullier 2-0 Nueva Palmira

Goles: Emanuel de León 34, Luis Femia 48.

POSICIONES FINALES EN LA FASE: Ecilda Paullier 6, Nueva Palmira 3 y Colonia 0.

Serie E2



30-09-2017

Paso de los Toros 3-0 Sarandí del Yí

Goles: Oscar González 47, Esteban Rosa 52, Santiago Espinosa 55.

07-10-2017

Sarandí del Yí 0-4 Durazno

Goles: Valentín Hernandes 6, Sebastián Dinardi 21, 64, 80.

14-10-2017

Durazno 3-1 Paso de los Toros

Goles: Sebastán Dinardi 4, 12, Ramón Bolognini 7 y Santiago Falcón 40.

POSICIONES FINALES EN LA FASE: Durazno 6, Paso de los Toros 3 y Sarandí del Yí 0.

Serie F2

30-09-2017

Pando 2-1 Canelones

Goles: Steven Silveira 21, Bruno Castro 52 y Luciano González 73.

07-10-2017

Canelones 1-0 Florida

Goles: Luciano González 12.

14-10-2017

Florida 2-0 Pando

Goles:Elías Salazar 30, Emiliano Vidart 80.

POSICIONES FINALES EN LA FASE: Florida, Canelones y Pando 3 puntos.

Serie G2

30-09-2017

Lascano 0-1 Rocha

Goles: Juan Ignacio Castillo 2.

07-10-2017

Minas 3-0 Lascano

Goles: Ryduan Apestheguy 22, Felipe Villalba 54, Juan Pablo Fernández 69.

15-10-2017

Rocha 1-0 Minas

Goles: Francisco Pereyra 80.

POSICIONES FINALES EN LA FASE: Rocha 6, Minas 3 y Lascano 0.

Serie H2



01-10-2017

Treinta y Tres 2-2 Melo

Goles: Tomás Gallegos 73 penal, Laureano Castillo 76 y Alejandro Perdomo 20, Juan Bautista Vila 63.

07-10-2017

Maldonado 2-0 Treinta y Tres

Goles: Santiago Rodríguez 56, Facundo Vicente 61.

15-10-2017

Melo 0-3 Maldonado

Goles:Martín Renaud 12, Rodrigo Correa 58, Facundo Vicente 60.

POSICIONES FINALES EN LA FASE: Maldonado 6, Treinta y Tres y Melo 1.

CUARTOS DE FINAL

21-10-2017

Artigas 1-1 Paysandú

Goles:Facundo Valenti 40 y Nahuel Mendieta 68.

28-10-2017

Paysandú 2-1 Artigas

Goles: Fernando Jaén 40, Sebastián Firpo 80 y Graciano Quevedo 9.

21-10-2017

Flores 3-0 Ecilda Paullier

Goles:Alfonso Bentancur 30, Martín Taberne 44, Richard Franco 73.

28-10-2017

Ecilda Paullier 1-1 Flores

Goles: Federico Broer y Valentín Sueiro.

21-10-2017

Durazno 2-0 Florida

Goles:Ramón Bolognini 74, Brandon Morales 81.

28-10-2017

Florida 3-1* Durazno

Goles: Ramiro Soria 18, Giuliano Egüez 26, 66 y Valentín Hernandes 63.

21-10-2017

Rocha 0-0 Maldonado

28-10-2017

Maldonado 2-0 Rocha

Goles:Facundo Vicente 8, Cristian Patrón 53.

SEMIFINALES

04-11-2017

Flores 1-2 Paysandú

Goles: Lautaro Pedreira 79penal y Sebastián Firpo 47, 59.

11-11-2017

Paysandú 4-1 Flores

Goles: Nicolás Fernández 23, Kevin Janchhuk 28, Sebastián Firpo 40, Facundo Rodríguez 74 y Richard Franco 50.

05-11-2017

Maldonado 0-2 Durazno

Goles: Franco Dinardi 24, Sebastián Dinardi 80.

11-11-2017

Durazno 0-0 Maldonado

LAS FINALES SUB 15

19-11-2017

Paysandú 1-1 Durazno

Goles: Aaron Pérez 80 y Brandon Martínez 14 penal.

26-11-2017

Durazno 3 – Paysandú 1

Goles: 31 pt. Sebastián Dinardi, 32 st. Maikol Pereira, 38 st. Sebastián Dinardi (Durazno),3 st. Federico Fernández (P).



CAMPEON SUB 15 LA SELECCIÓN DE DURAZNO

(Desde el portal Durazno Digital) Mucho público asistió al Landoni y alentó el desempeño de los jugadores identificados con la casaca color pitanga. Al finalizar el encuentro los alegres chiquilines recibieron la Copa y dieron la vuelta, instancia que fue ovacionada por la multitud que permaneció hasta último momento para testimoniar su valoración por esta campaña.

Sobre la hora 22:30 los brillantes campeones del fútbol Sub 15 del Interior recorrieron las calles de la ciudad. La ruidosa caravana fue saludada por los vecinos de buena parte del centro de Durazno.

Goles. 31 pt. Sebastián Dinardi, 32 st. Maikol Pereira, 38 st. Sebastián Dinardi (Durazno),3 st. Federico Fernández (P). Expulsado: Facundo Rodríguez (Paysandú) quien había sido excluido en el pt.

DURAZNO: 3 Rodrigo Santellán, Lucas Gérez, Franco Dinardi, Guillermo Arambillet,Brandon Martínez, Felipe Moraes (Steven Rojas), Maicol Pereira, Facundo Martínez (Valentin Hernández), Sebastián Dinardi, Ezequiel Somma (Rodrigo Aragón) y Ramón Bolognini (Joaquín Pereira). DT. J. Dinardi

PAYSANDÚ:1 Guillermo Romeou, César Romero (Bruno Díaz), Bryan Presentado, Facundo Rodríguez (Federico Fernández), Nahuel Mendieta, Zelmar Moriondo, Lucas Castillo, Michael Cocio (Facundo Pereira), Kevin Janchuk , Pablo Fernández y Sebastián Firpo. DT: G. Arias

Amarillas: Maikol Pereira, Rodrigo Santellán, Facundo Martínez (Durazno), Nahuel Pereira (Paysandú).

FOTOS DE VICTOR DARWIN RODRIGUEZ

ASÍ LA VIERON LA FINALÍSIMA DESDE PAYSANDÚ

DURAZNO (por Daniel Bazet Fernández, enviado especial de El Telégrafo). Durazno se quedó con el título de la Copa Nacional de Selecciones Sub 15 de OFI al derrotar en la segunda final a Paysandú, por 3 a 1, luego de la igualdad en un tanto registrada en el choque de ida.

La diferencia en este segundo y definitivo partido estuvo en la eficacia del dueño de casa y la falta de contundencia de la visita, que luego de un comienzo desprolijo y de despojarse de los nervios comenzó a jugar mejor la pelota, y generó posibilidades que no pudo concretar.

Es más: antes de que Durazno abriera el tanteador, Paysandú tuvo tres claras ocasiones de gol que desperdició. Y el local no perdonó: tras una salida en largo luego de un tiro libre en contra, y la falla en mitad de campo sanducero a la hora de contener, llegó la apertura del tanteador.

Paysandú no se descontroló. Insistió, fue protagonista, pero recién apenas comenzado el complemento pudo alcanzar la igualdad, tras lo que intentó no apartarse de la receta. Pero en su mejor momento, cuando presionaba en cancha rival, se perdió el balón en mitad de terreno y todo derivó en un tiro libre en contra que terminó con un golazo del local.

Ya era complicado, pero la Pay 15 buscó por todos lados, ahora dejando de lado la prolijidad. Y tampoco hubo caso. Por el contrario: Durazno volvió a pegar tras recuperar la pelota en mitad de terreno. Paysandú se quedó con las manos vacías y espera, ahora, por el torneo que integrará a OFI con AUF en pocas semanas.

Durazno 3 Paysandú 1

Escenario: Estadio Silvestre Landoni. Árbitros: Martín Rodríguez, Carlos Diano y Ruben Abreu (Lavalleja y Maldonado Interior).

Durazno: Rodrigo Santellán, Lucas Gerez, Franco Dinardi, Guillermo Arambillet, Ezequiel Somma (St. 20’ Rodrigo Aragón), Felipe Moraes (St. 15’ Esteven Rojas), Maicol Pereira, Facundo Martínez (St. 13’ Valentín Hernández), Ramón Bolognini (St.38’ Joaquín Pereyra) y Sebastián Dinardi. DT: Javier Dinardi.

Paysandú: Guillermo Romeau, Facundo Rodríguez (Pt. 9’ Federico Fernández), César Romero (St. 38’ Bruno Díaz), Zelmar Moriondo, Bryan Presentado, Nahuel Mendietta, Lucas Castillo, Michael Cosio (St. 36’ Facundo Pereira), Kevin Janchuk (St. 34’ Aaron Pérez), Pablo Fernández y Sebastián Firpo. DT: Guillermo Arias.

Goles: Pt. 31’ Sebastián Dinardi; St. 5’ Federico Fernández, 31’ Maicol Pereira, 39’ Cristian Dinardi.

Exp: St. 24’ Facundo Rodríguez (estaba en el banco).