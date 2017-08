¿Desobedeció el club Peñarol de Rivera a la OFI, la medida de que los clubes no negociaran jugadores con Racing Club Montevideo?

FUTBOL CHACARERO DE RIVERA. Desde Paysandú, Santiago Balbis para Diario Uruguay.

El martes 4 de julio OFI solicitó a los clubes que no negociaran jugadores con destino a Racing de Montevideo, luego de que el presidente de los de Sayago, Raúl Rodríguez, tuviera palabras para con el fútbol del Interior en la Asamblea de la AUF llevada a cabo el 30 de junio que no cayeron bien en el seno de la organización.

Pero lo cierto es que la prohibición duró poco: un futbolista de Rivera pidió en los últimos días pase para Racing.

Juan Martín Bentancur, delantero goleador Sub 18, que militó en Oriental pero con su pase perteneciente a Peñarol de Rivera, fue el futbolista que fue traspasado al club capitalino.

“Se pagó todo lo que había que pagar. La familia del jugador vino a hablar con nosotros”, dijo el dirigente carbonero Juan Da Cunha al ser consultado al respecto.

Peñarol dio el permiso para que el futbolista jugara en Racing, y ante esto la Liga de Rivera aprobó el traspaso, y pasó los detalles a OFI.

¿Qué puede hacer OFI? Nada: la prohibición fue, en realidad, un exhorto a sus clubes para que no negociaran con los cerveceros, porque en definitiva OFI no puede negar el traspaso. Es decir que si una institución hace caso omiso a la solicitud de la organización, ésta tiene prácticamente nulo poder para no aprobar un pase.

DENUNCIA ANTE LA AUF



Racing no se quedó quieto luego de que OFI pidiera a los clubes que prohibieran traspasos a los de Sayago. En las últimas semanas presentó una denuncia por la situación ante la AUF, que derivó al Tribunal de Contiendas, según pudo saber EL TELEGRAFO.

Como se han sucedido las cosas, seguramente no tendrá derivación alguna esta presentación de Racing. Primero, porque OFI tenía en claro que no podía paralizar alguna solicitud para dicha institución desde algún club del Interior, por lo que apelaba a que éstos fueran los que no negociaran. Segundo, porque en definitiva se le dará el visto bueno al pasaje de Bentancur a la institución capitalina.

¿Qué fue lo que derivó en el pedido de OFI aquel 4 de julio? Las palabras de Rodríguez, el presidente de Racing, que señaló en la Asamblea de la AUF que “pretender que tiene seis representantes un fútbol que no participa en lo absoluto de la vida del fútbol uruguayo me parece un poco fuera de la realidad”, haciendo referencia a los seis votos que tendría OFI en el futuro Congreso de la AUF una vez que se apruebe el nuevo estatuto.