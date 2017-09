Bromita y autoexpulsión. El árbitro que envió un audio por WhatsApp en Paysandú, tuvo que renunciar al gremio y abandonar de por vida dicha actividad

FUTBOL CHACARERO DE PAYSANDU. Desde Paysandú, Santiago Balbis para Diario Uruguay. Juan Álvez, el árbitro que envió un audio por WhatsApp haciendo referencia al encuentro entre Litoral y Progreso que dirigió hace algunas semanas, renunció a su gremial y abandona el arbitraje, según confirmó el presidente de la Corporación de Árbitros y él mismo.

Ángel Petroni, presidente de uno de los dos gremios de árbitros de Paysandú, dijo a EL TELEGRAFO que tomó el audio “como una joda, una conversación en la que se estaban tomando el pelo entre ellos, y salió así”.

Igualmente, afirmó que el árbitro en cuestión “va a renunciar a la Corporación y no dirigirá más”.



Ese era el paso al que apostaba el presidente de la Asociación Intergremial de Árbitros del Interior (AIAF), Walter Brajús, quien había señalado tras la viralización del audio que “la Liga debería abrir una investigación, que va a tener nuestro apoyo. Pero lo lógico sería que el árbitro deje la actividad. Mi política es estar en contra de cualquier hecho de violencia y en contra la coacción y prácticas de corrupción. No hay defensa”.

El árbitro que envió el audio filtrado había señalado en el mensaje que “iba ganando bien Progreso 1 a 0 y le cobré un penal en contra antes de que terminara el primer tiempo, y le empatamos. Después en el segundo tiempo le metimos el segundo y le ganamos bien a Progreso. Fue un partido parejo, pero nosotros hicimos mejor las cosas y le terminamos ganando. Y yo, que era el árbitro, cuando vi que Progreso se nos venía arriba y nos podía empatar, terminé el partido”.

Con el alejamiento del colegiado de las canchas, seguramente se tranquilizará el ámbito de la Liga. “Estamos evaluando con los abogados la situación. El tema está en la Policía” había señalado el presidente de la Liga, Nelson Manzor, aunque el jefe de Policía confirmó que en realidad no ha habido denuncia policial alguna con respecto al tema.

Igualmente, pocos días después de que se anexaran una serie de puntos en el contrato con los árbitros, explotó este audio que revolucionó el ambiente futbolístico. Y, sin dudas, llevará a que los jueces estén en el ojo de la tormenta. Brajús entendió igualmente que “acá el caso está plenamente identificado, y no son todos”, y añadió que “son muchos los árbitros que, molestos con la situación, se comunicaron conmigo”.

Martín Da Silva, presidente de Litoral, club involucrado en el audio, planteó su molestia más allá de que “estamos tranquilos y no nos quita el sueño”, pero “preocupa por lo que pueda pensar alguna gente. Nos tomó desubicados, no tenemos ninguna relación con él (el árbitro) pero nos salpicó a nosotros. Hablamos con la gente de Progreso y quedó en claro que nosotros nada tenemos que ver”.

¿Qué dijo el árbitro involucrado? Ayer señaló a EL TELEGRAFO que se trató de una broma que realizó a un tercero luego de que quien fue destinataria del mensaje le indicara que su tía le había contado que lo había insultado durante todo el partido.

“Se fue de las manos, fue una broma pero lo que pasa es que cada uno lo puede interpretar como quiera. Igual, me hago responsable. Todo el mundo sabe que no soy hincha de Litoral. Salió mal y me hago cargo. Pensaba retirarme el año que viene, pero ya presenté mi renuncia”, dijo quien incluso se reunió ayer con el abogado de la Liga de Fútbol.