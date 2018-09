Autobombos finales desde OFI: Los centros de Bares, en San Gregorio, Canelones y San José, son la hermosa ilusión que no existe

POR EL INTERIOR DE LA OFI. Desde Redacción de DIARIO URUGUAY.

Gustavo Bares (Pte de @OFIUruguay) , @OrsiYamandu (Intendente de @IdCanelones), Pablo Hernández por @UyDeporte y Guillermo Fernández (Pte de la liga de Canelones), abren la ceremonia de lanzamiento del centro de desarrollo del futbolista juvenil. pic.twitter.com/9qeHx95Hnq — OFI (@OFIUruguay) 25 de septiembre de 2018

Las acciones de Bares al frente de la OFI, siguen en baja en la interna del Ejecutivo que ya se va esta semana. Pero entre todo ese barullo de nombres y proyectos que se avecinan para el principal organismo futbolero chacarero, y sabiendo que ya perdió todas las chances de seguir prendido a la Asociación Uruguaya de Fútbol, tras su desgraciada firma personal para intervenirla, Gustavo Bares, se sigue moviendo en serio, mientras los destinos de la OFI se bifurcan en el aire. Es por eso que todavía no concluyó su mandato, porque por estos días, al son de los bombos y platillos, se prestó para hacer una serie de inauguraciones antes los flashes y las cámaras que nada saben y preguntan, en un par de gestos que hasta hace un par de meses podía parecer más la obra de un truco fotográfico que de la realidad… Y sus apariciones han sido simbólicas. Como lo expresaría muy bien, uno de los dirigentes de vasta experiencia -que nos ha pedido absoluta reserva de identidad- apenas comenzó Bares sus discursos por internet y en TNU, en San Gregorio, Canelones y en su reducto residencial: San José.

Todo listo para el inicio de la ceremonia de lanzamiento del centro de desarrollo integral del futbolista juvenil en el departamento de Canelones. pic.twitter.com/qWwZ9vKCZl — OFI (@OFIUruguay) 25 de septiembre de 2018

Lo que pasa que busca desesperadamente un sincero “reconocimiento al presidente de OFI “-que es él-, pero a nadie se le escapa, como para marcar claramente sus actitudes, que su semblante está un tanto duro, como denunciando que algo no está del todo bien:“Porque hay un olvido de esta dirigencia de OFI, hacia los juveniles del interior”, según uno de los futuros dirigentes de la OFI.A tal punto, que nos han apuntado lo siguiente:“ahora inaugura 2 centros ficticios… para sacarse fotos. Centros que no estarán operativos hasta 2019”.

Si es así como lo están contando nuestros informantes. La gran pregunta sería: ¿Por qué hace esto el presidente Bares?, y el conteste está ahí:“Porque la gente no sabe nada de esto. Ni siquiera sabe que Gol al futuro está disponible”. Acto seguido, nos siguen denunciando:“Inauguran un centro U2030 en San José, en forma simbólica. O sea ficticia. Están inaugurando un centro ficticio en San José. Porque no tienen predio, ni cuerpos técnicos, nada de nada. Lo mismo hicieron en Canelones”.

Como lo calificó otra fuente de prestigio en el fútbol del interior:“La gente tiene que saber que los centros de desarrollo que está inaugurando Bares son ficticios. No se trabajó. No se hizo nada por los chicos. Antes de irse prepara inauguraciones vacías, no están preparados los predios, ni contratados los cuerpos técnicos, ni seleccionados los juveniles para esos centros. Casos San José y Canelones, los más graves. Nos mienten en la cara y se burlan de los dirigentes que no están informados”.

Y hay más palabras que retumban con un eco especial en todo el interior:“Mucha gente no habla, pero está esperando que alguien lo diga…”

A pesar de esta noticia que trae una sensación de angustia y pánico, escondida en la superficie de la OFI, pero latente en el fondo de las almas de dirigentes serios que los hay todavía en cualquier rincón del país. Ocurrió lo imprevisto, un mensaje alentador:“Todavía queda algo de mesura en OFI. Algunos consejeros no concurrieron a las inauguraciones de San José y Canelones, porque no están de acuerdo en hacer actos vacíos que no estuvieron precedidos de un trabajo serio”. Y como no podía ser de otra forma tratándose de juveniles y de esta circunstancia, en la Redacción de Diario Uruguay vivimos un día atípico, pasado de revoluciones desde el comienzo hasta el final, de punta a punta… Reflexionando:“¿Nadie se dio cuenta en 4 años, “la calidad de dirigentes” que votaron para que defendieran a la OFI?”. Esperemos que en Minas, Lavalleja, ilusionados al fin con lo que anunció tantas veces como su más íntimo deseo, el nuevo presidente de OFI, don Mario Cheppi, provoque en los delegados al 72° Congreso electoral del sábado 29 de septiembre, más de un cruce de miradas amenazantes entre los hombres que están en el fútbol de tierra adentro. Y que sólo exista un inevitable temor por la salud de OFI, en los próximos 4 años, por aquello de que no se cumpla con los preceptos básicos que impone la historia.

CARTA DE UN DIRIGENTE LECTOR

“Juveniles del interior: los grandes olvidados de esta dirigencia de OFI. Cuando en el año 2009 el gobierno de Tabaré Vázquez lanzó el programa de desarrollo juvenil Gol al Futuro, el fútbol del interior expresó su profundo malestar porque dicho programa no incluyó a los jóvenes futbolistas del interior. Tuvieron que pasar más de siete años para que a fines de 2016 el programa Gol al Futuro integrara a los futbolistas juveniles de OFI. Desde esa fecha OFI se había comprometido a instalar centros de desarrollo juvenil mediante su programa U2030 como brazo ejecutor de Gol al Futuro en el interior del país. El programa Gol al Futuro financia vestimenta, pelotas, materiales de entrenamientos, chequeos médicos, test deportivos especializados, médicos, psicólogos y educadores. Pasados casi dos años OFI sÓlo ha logrado la apertura de un centro en Mercedes en 2017, uno en Trinidad a mediados de este año y otro en San Gregorio de Polanco inaugurado el pasado viernes. En el caso de los dos últimos su iniciación es provisoria, ambos quedarán operativos plenamente en 2019. Es decir, actualmente existe un solo centro operativo en la ciudad de Mercedes. Ese es el ritmo de trabajo de la actual dirigencia de OFI en materia de desarrollo juvenil. Unos 1.500 juveniles esperan la oportunidad de sumarse al programa en su fase inicial a lo largo y lo ancho del interior del país. Pero Bares prefiere las luces del estadio, priorizó su tiempo de trabajo en operar exclusivamente en los temas de AUF y desatendió su propia casa, esa que en 2014 se le diera para presidir hasta 2017 y que en 2016 consiguiera un año más de extensión de su mandato para acompasar el período de mandato de OFI con el de AUF. Bares no es culpable de desconocer a profundidad el mundo del fútbol, pero sí de dar máxima prioridad a sus regodeos con AUF como si de eso dependiera desde ahora la vida de OFI. Bares es un gran buscador de prensa que no deja pasar una oportunidad para colocarse en el centro de la escena y desconocer a sus colaboradores. Su imagen y lo que digan de él es suficiente para separar amigos de adversarios, premiando a los primeros y socavando a los últimos. El 14 de setiembre de 2017, estaba todo previsto para la inauguración deL centro de desarrollo juvenil U2030 en la ciudad de Trinidad. Tanto Gol al Futuro como la Intendencia de Flores habían hecho un gran trabajo e invertido dinero para la apertura del centro en esa fecha. La mañana del 13 de setiembre, Bares ordena la suspensión del centro de desarrollo dejando a 30 chicos y 30 chicas que habían sido seleccionados para el programa con las manos vacías. Los juveniles ya habían hecho la prueba de ropa y se habían realizado las reuniones previas incluyendo a padres de jugadores. El gobierno municipal había contratado a los cuerpos técnicos, se había preparado el predio para los entrenamientos, todo estaba listo para el comienzo. A Bares le molestó unas declaraciones de prensa del entonces presidente de la Liga de Flores, y eso fue suficiente para tirar abajo un proyecto de desarrollo juvenil. ¿Se suspendió? ¿Cuándo venimos? ¿Es cierto que no pudo venir el maestro Tabarez?, eran algunas de las preguntas que circulaban entre los y las jóvenes preseleccionadas. La decepción y el abandono fue el precio que pagaron los chicos y chicas para salvaguardar la honorabilidad del impoluto y transparente Bares. Finalmente, casi un año después, fue inaugurado el centro en Trinidad aunque su operatividad plena la tendrían en 2019. Muy pocos saben estas historias. El dirigente del interior en promedio ni siquiera sabe que tiene a su disposición el programa Gol al Futuro. Para esta dirigencia de OFI, tal vez conviene que no lo sepan. En estos días, durante la disputa del torneo nacional sub-14 la selección de Salto le ganó a su similar de Tranqueras 7 a 0 y días más tarde la selección de Paysandú le ganó a Tranqueras 16 a 0. Datos suficientes para darse cuenta que queda mucho por hacer. Esperemos que lo de AUF pase pronto y se apaguen las luces que encandilaron a más de uno y que los nuevos dirigentes de OFI que asumirán en octubre vuelvan decididos a que la mayor prioridad es atender la casa”

Hoy se realiza la ceremonia de lanzamiento del Centro de Desarrollo Integral del Futbolista Juvenil en el departamento de Canelones en el marco del programa “U2030”.

Apoyan: @UyDeporte y @GolalFuturo pic.twitter.com/mNrAFKmXPR — OFI (@OFIUruguay) 25 de septiembre de 2018

El video de @DiegoLugano para el lanzamiento del centro de desarrollo del futbolista juvenil en San José. pic.twitter.com/2k06HHLa6F — OFI (@OFIUruguay) 25 de septiembre de 2018

@DiegoLugano y el maestro Tabárez se hicieron presentes en la ceremonia de lanzamiento del centro de desarrollo del futbolista juvenil en San José, enviando sus mensajes para los presentes. pic.twitter.com/1FfPnsMbfd — OFI (@OFIUruguay) 24 de septiembre de 2018

En estos momentos se lleva a cabo en San José de Mayo, la ceremonia de lanzamiento del centro de desarrollo integral del futbolista juvenil.

Este proyecto está enmarcado dentro del programa “U2030” y la iniciativa es apoyada por @UyDeporte y @GolalFuturo pic.twitter.com/EtrdlkHN0u — OFI (@OFIUruguay) 24 de septiembre de 2018

En estos momentos en la ciudad de San Gregorio de Polanco, departamento de Tacuarembó, se lleva a cabo la ceremonia de lanzamiento del Centro de Desarrollo Integral del Futbolista Juvenil. pic.twitter.com/ee07o84TYE — OFI (@OFIUruguay) 21 de septiembre de 2018

En la sala de prensa de torre ejecutiva, comienza la presentación del “Programa de apoyo al fútbol del interior”.@loteriauruguaya @UyDeporte pic.twitter.com/WlPuIdWtlM — OFI (@OFIUruguay) 20 de septiembre de 2018

Este proyecto está enfocado hacia las divisiones formativas, financiadas con recursos generados por la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas.

Foto: @UyDeporte pic.twitter.com/Fw0aXAltmt — OFI (@OFIUruguay) 20 de septiembre de 2018