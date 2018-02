Acusaciones desde Maldonado, hizo que el sindicato AIAF, y el presidente de la OFI, rechazaran los dichos, y este último intimó a los fernandinos, amenazando con retirarlos del torneo

POR EL INTERIOR DE LA OFI. Desde Redacción, Eduardo Mérica para Diario Uruguay. Con el sello del fútbol que ya es característico en el actual gobierno sindical de árbitros del interior, sin histerias ni patadas saca otro comunicado calificando ciertas palabras vertidas por la dirigencia del fútbol de Maldonado, encontrando rápidamente eco en el propio presidente de la OFI, que en una emisora de radio donde ambos residen, ubicaron el espacio necesario para terminar con una molesta acusación que vuelve a invadir la intimidad de los árbitros afiliados a la AIAF, siendo otro capítulo de esta historia moderna que vive el fútbol de tierra adentro del Uruguay.

Por tanto, en la jornada de hoy, cuando eran casi las 18 horas en CW Radio 41 de San José, concretamente en el programa “Fútbol Verdad” que es conducido por Ricardo Piñeyro y Natalio Negrín, el Presidente de la Organización del Fútbol del Interior Gustavo Bares manifestó que:“si Maldonado no se rectifica y OFI no recibe una nota antes del mediodía de mañana el Consejo Ejecutivo que él preside dejaría fuera del torneo de selecciones, que se está disputando, a los fernandinos”. Y parece que habló por experiencia…

Ahora buscaremos la otra campana para escuchar las dos versiones de el aire que se torna tremendamente complicado en plena dispuata del campeonato de selecciones, donde parece que la convivencia ya es insoportable y lamentablente se entremezclan con la gente que todavía va al fútbol.

Maldonado, 19 de Febrero de 2018

Señor Presidente de O.F.I. Don GUSTAVO BARES

De nuestra consideración:

El Consejo Ejecutivo de Liga Mayor de Maldonado, reunido en la fecha y frente a los acontecimientos desarrollados, antes , durante y luego del partido ante la Selección de Rocha ( categoría absoluta), tenemos la obligación, moral y ética, de presentarnos y denunciar ante el cuerpo que usted preside.-

Al recibir vuestro Boletín Informativo, previo al encuentro, nos sorprendió con las designaciones, del Sr. Veedor Eduardo Píriz, hombre vinculado al fútbol de nuestro ocasional rival, así como la terna arbitral , que tenía que aplicar justicia, en un gravitante encuentro, entre dos equipos de primer nivel en el fútbol del este uruguayo.-

No dudamos de la capacidad administrativa del Sr. Veedor designado, pero lamentablemente , nos olvidamos de la aplicación de los principios éticos, que tiene que presidir toda acción administrativa y nos preguntamos, que hubiere pasado, si el veedor fuera una persona vinculada al Fútbol de Liga Mayor.-

Hoy volvemos a cometer el mismo error, al reiterarlo, en su ciudad, como veedor del partido revancha.-

Sobre, la labor de la terna de árbitros, evidentemente, que con su actuación, ratificaron sus antecedentes, de muy bajo nivel técnico y carentes total de firmeza, como un amplio, aparente , desconocimiento a las normas de igualdad, justicia, y tener la altura deportiva para poder representar a la O.F.I. en una misión ciudadana donde prima la igualdad, la justicia y la honradez profesional.-

El Reglamento y las Leyes de Juego, se les quedaron olvidadas en el vestuario.-

Simplemente, recordamos, la validez del segundo gol del rival, jugada que tiene al autor del gol, en posición adelantada, clara, por más de dos metros, que el árbitro cerca de la incidencia NO VIO y su asistente, que sorpresivamente nunca llegaba a estar en línea con la pelota y el último hombre de Maldonado , miró para el costado.-

Sobre este hecho, como en varios que se sucedieron durante el transcurso del partido, donde todo el público fue testigo, tenemos el respaldo y la opinión de un neutral de O.F.I. , ubicado donde debería haber estado el profesional asistente.-

Si la terna designada, tienen antecedentes probatorios, de sus conocimientos reglamentarios, de sus derechos, deberes y obligaciones “ impartir justicia con ecuanimidad, seriedad y responsabilidad “ , si han aprobado su prueba física, dejando de lado sus últimos antecedentes, que provocaron reacciones que repudiamos y rechazamos, solo nos queda, poder expresar que los “errores” cometidos, no fueron producto de la casualidad, sino que bien pudieron ser perfectamente planificados de ante mano.-

Nada tenemos que decir, de la actuación y comportamiento de la Selección de Rocha, continuamos manteniendo nuestra amistad, franca y leal, entre los que en forma honoraria hacen cada día más fuerte el Fútbol del Interior, porque todos servimos al deporte, sin servirnos de él.-

Hoy, como tantas veces, nos tocó perder, perdimos por decisión parcializada de una terna arbitral, asalariada, con antecedentes nada positivos, quienes pintaron de negro una fiesta deportiva, hoy perdimos por voluntad de quienes debieron aplicar justicia.-

Liga Mayor de Maldonado, como primera instancia, declara a los señalados actores, personas NO GRATAS para el deporte de Maldonado, conformando un equipo de profesionales, para que estudie el caso y aconseje futuras acciones, en defensa del DEPORTE y del pueblo deportivo del departamento.-

Atentamente, por Liga Mayor Fútbol de Maldonado.

Canelones, 20 de febrero de 2018

Sr. presidente de OFI

Don Gustavo Bares



Presente:

La Comisión Directiva de AIAF atento a una nota remitida por la Liga de Mayor de Maldonado, con fecha 19 de febrero, en la cual realiza apreciaciones referentes a la actuación de la terna arbitral en el partido Maldonado – Rocha del pasado sábado 17 de febrero, se dirige a usted y demás integrantes del Consejo Ejecutivo a los efectos de realizar las siguientes consideraciones.

VISTO: que, en la referida nota, Liga Mayor de Maldonado realiza comentarios sobre aspectos técnicos de la actuación de la terna arbitral, así como de antecedentes de esta, asumimos que es un derecho que les asiste. Lo que no podemos dejar pasar por alto es la acusación de planificación e intencionalidad premeditada en perjudicar a la selección de Maldonado en dicho partido.

CONSIDERANDO: que la referida acusación de planificación e intencionalidad premeditada en perjuicio de la selección de Maldonado se entiende que las autoridades de Liga Mayor de Maldonado aportaran las pruebas de sus dichos, así como que realizaran las denuncias penales correspondientes, no solo en la justicia deportiva, sino en la justicia ordinaria de nuestro país.

Por todo lo expuesto, RESUELVE



1. Solicitar a Liga Mayor de Maldonado que aporte todas las pruebas que justifiquen la acusación de planificación e intencionalidad premeditada de la terna arbitral que dirigió el partido Maldonado – Rocha el pasado sábado 17 de febrero.

2. De no presentar las referidas pruebas, solicitar una retractación pública de esos dichos.

3. NO arbitrar por tiempo indeterminado desde el día de la fecha a ninguna de las selecciones o clubes de Liga Mayor de Maldonado tanto de local como de visitante hasta que cumpla alguno de los puntos anteriores.

4. Estar sesión permanente, a la espera de una respuesta a la presente, y reservarnos el derecho de recurrir a la justicia si lo entendiéramos conveniente, en defensa de todos los árbitros de nuestro país.

Sin otro asunto, saludan atte.

WALTER BRAJÚS (presidente)

ALBERTO OTHEGUI (secretario)