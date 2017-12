Wilmar Valdez: “El modelo del acuerdo con Tenfield “se ha extinguido” y que “por más que haya un contrato firmado, hay que buscar los caminos para hacer otros negocios”

FUTBOL URUGUAYO TERMINADO.

El presidente de la AUF estuvo en el estudio de No toquen nada. Allí afirmó que “una prórroga de contrato con el mismo modelo es imposible” y habló del estudio de Mediapro, que muestra que mientras Tenfield recauda 50 millones de dólares al año por la televisación de los partidos le paga 11,6 millones a la AUF.

“Lo que surge es que este modelo se ha extinguido. Venimos de una relación de 19 años funcionando de la misma manera y estamos con el mismo modelo de negocios. No podemos seguir así”, dijo Valdez.

Agregó que “por más que haya un contrato firmado” con Tenfield cuando “la realidad te muestra otra cosa hay que buscar los caminos necesarios con la inteligencia necesaria y conversando con la propia empresa para hacer otro negocio”. Explicó Valdez que son “responsables como dirigentes de la AUF de no hacer las cosas a las apuradas y meter a la AUF en un brete jurídico” pero también son “responsables de cambiar este sistema que está llevando a un lugar que es un círculo vicioso en el que año a año pasa lo mismo”.

Respecto del intento de Tenfield y de los clubes más cercanos a la empresa de extender el contrato hasta el 2030, Valdez no dudó: “nosotros tenemos claro que una prórroga de contrato con el mismo modelo es imposible. Podrá haber sí una nueva negociación por determinados años y probaremos con otro modelo, con otra distribución. No puede haber una prórroga de contrato con el mismo modelo que tenemos hace 20 años”.

“Esta es la base para que cuando venga una propuesta se pueda compararla con esto, discutiremos con quien la haga y si no la quiere aceptar tendrá que demostrar científicamente que no es así. Pero nosotros tenemos esta base”, comentó el presidente de la Asociación y aseguró que hay que ir “hacia una repartición más justa”.

El estudio

“Si bien Mediapro no tiene acceso a los contratos de Tenfield, la presentación se hizo con datos reales y tras estudiar el mercado uruguayo. Ellos entienden que lo que genera el fútbol es esa cifra”, dijo Valdez.

El presidente de AUF admitió que manejaban “cifras bastante cercanas a las de este informe” pero que al verlo “en crudo” y recibir la explicación del negocio “uno entiende cómo se genera el dinero, porque hay veces que uno duda sobre si se generará tanto dinero en Uruguay que es un país pobre y un fútbol pobre”.

Según el estudio de Mediapro, la AUF recibe 11,6 millones de dólares mientras que la Federación Paraguaya de Fútbol, quien sigue a Uruguay en el final de la lista, recibe por su fútbol 15 millones. “Paraguay recibe 15 y hay menos abonados aunque tenga casi el doble que nuestra población”, añadió Valdez.

El estudio también pone de manifiesto que mientras en Argentina, Brasil, Colombia, Paraguay y Chile se televisan todos los partidos de la fecha, en Uruguay se televisan cuatro por fin de semana. “La mayoría de las ligas importantes el producto televisivo es fundamental y por eso se televisan todos los partidos. Eso en Uruguay no sucede. Del informe queda claro que las ligas tienen más espectáculo televisivo que en entradas”, dijo Valdez.

El presidente aseguró que “lo importante de este estudio” es que “por primera vez en la historia tenemos una base científica para sentarnos a conversar, con Tenfield o con quién sea, sobre el valor del producto”. Valdez admitió que “hasta ahora habíamos tocado de oído” por lo que se buscó “saber cuánto vale a través de gente profesional que lo asesore”.

Contó el presidente que Mediapro propone dos escenarios: “uno es sentarse a negociar con quien tiene los derechos pero negociar de otra manera; y la otra, que es la mejor, es crear un propio producto, generar el contenido con una empresa y venderlo”.

La selección

Con los derechos de imagen de la selección recuperados, luego de que Tenfield los tuviera hasta el 31 de diciembre del 2016, la AUF salió a vender su producto estrella. Valdez anunció que acordó con siete marcas que serán sponsors de la selección durante 2018. “Ha sido un arduo trabajo. Mediapro nos dio una estimación y nos orientó sobre cómo llevar la negociación. La AUF negoció y eso es un motivo de orgullo. Salir con la gerenta general y la gente de marketing como AUF fue complicado porque las empresas no estaban acostumbrados. Pero nos fue excelente, llegamos a las cifras y demostramos que como AUF podíamos concretar lo que Mediapro nos había dicho”, expresó.

La AUF recibirá tres millones de dólares al año y a comienzos del 2018 esa cifra se puede incrementar.

Valdez admitió que “hay un antes y un después” de la propuesta de Nike para quedarse con la camiseta uruguaya: “Fue el punto de partida para lo que hoy estamos viviendo”.

La relación con Tenfield

El presidente de la AUF reconoció que cambió la relación con Tenfield. “No es la misma que hace un año”, dijo y aseguró: “acá no es que alguien diga ‘no te quiero más porque no me gusta’, no es así; lo que decimos es que el modelo está perimido entonces yo te digo a vos, que estás hace 20 años, ‘cambiemos el sistema, repartamos mejor lo que hay que distribuir’. Si la otra parte no está dispuesta a cambiar es imposible”.

Dijo Valdez que le ha “manifestado esto al propio Casal y tiene una visión distinta hasta ahora”.

El presidente también explicó que se puso del lado de los jugadores en el conflicto con Tenfield porque discutieron mucho sobre el tema con los deportistas. Recordó una conversación que tuvo con Diego Godín en mayo de 2015 en Madrid en la que el capitán de la selección le hizo ver “con argumentos que las cosas son de determinada manera”, lo que motivó su decisión de tomar postura por los futbolistas.

“Me caracterizo por ser una persona racional y que le interesa el bien general sobre todas las cosas. La participación constructiva de los jugadores le hace bien al fútbol. Se terminó la época feudal”, dijo.

Fuente: 180