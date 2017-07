La denominada Liga de Desarrollo planteada como iniciativa de la Conmebol, será el primer paso de integración OFI- AUF en formativas

INTEGRACION OFI – AUF. Desde Paysandú, Santiago Balbis para Diario Uruguay. La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), la Organización del Fútbol del Interior (OFI), la Organización Nacional de Fútbol Infantil (ONFI) y la Asociación Uruguaya de Fútbol Infantil (AUFI) se integrarán en competencia de la denominada Liga de Desarrollo que se planteó ante iniciativa de la Conmebol, que permitirá que el fútbol uruguayo comience a integrarse en una competencia que estará destinada a las categorías formativas.

Mientras la AUF y OFI esperan por la firma del estatuto unificador del fútbol uruguayo, tal como lo exige FIFA, la Conmebol dio el primer paso para la integración deportiva.

La Confederación Sudamericana de Fútbol llevará adelante esta propuesta en sus 10 federaciones miembro, con la idea de que cada una de ellas pueda disputar torneos Sub 13 masculino, Sub 14 y Sub 16 femenino, que se llevarán a cabo tanto en el Interior como en la capital.

En este caso habrá un campeón y vice del Interior, y otro tanto de la capital, que se enfrentarán en la fase nacional de los campeonatos para conocer al mejor.

Los clasificados como campeones serán de la partida en un torneo continental que tendrá a Paraguay como sede.

La Conmebol aportará dinero para desarrollar las fases regionales en el Interior, así como para las finales (10 mil y 50 mil dólares, respectivamente).

La competencia de Sub 13 masculino se desarrollará con la organización de AUFI, en coordinación con ONFI y AUF. La fase eliminatoria se está disputando, la etapa regional irá en setiembre y las finales nacionales a finales de octubre, en Maldonado.

La actividad Sub 14 femenina será organizada por ONFI, en coordinación con OFI y AUF. Las inscripciones serán este mes, entre setiembre y noviembre se jugará la fase regional y en diciembre la nacional. El campeón jugará el torneo continental, y el campeón de dicha competencia participará de la Copa Disney.

En cuanto al torneo Sub 16, organizado por OFI y AUF, tendrá su final nacional en diciembre, con el campeón y vice de ambas asociaciones.

La fase de AUF ya está en marcha, estimándose que finalizará a fines de octubre o principios de noviembre. Y la de OFI, el Nacional Sub 16, se pondrá en marcha el 2 de setiembre, para finalizar en noviembre, y en diciembre se disputará la fase nacional, posiblemente en San José.

En las tres categorías se conocerá el campeón de cada país, que en Paraguay, entre enero y marzo del próximo año, jugarán el Sudamericano.