La bronca de los maragatos por la entrega de su estadio a Torque FC de la AUF, en el pueblo del actual presidente de la OFI

POR EL INTERIOR DEL FUTBOL MARAGATO. Desde San José, OPINIÓN, Jorge Gutiérrez Pérez.

EL ESTADIO “CASTORQUE MARTÍNEZ LAGUARDA”: Desde hace unos años, el Gobierno Departamental de San José ha abierto las puertas del estadio “Casto Martínez Laguarda” a equipos del fútbol profesional (AUF), entre los que cuentan Boston River, Sudamérica, Huracán del Paso de la Arena y se anunció para este año la llegada de “Torque”. Desde el comienzo hubo reparos desde el ambiente del fútbol local, ya que generalmente han interferido con la actividad de los clubes y las selecciones juveniles de San José. No obstante se ha convivido desde hace algunos años con ellos, y en ocasión de las visitas de Sudamérica quedó algún dinero para la Liga Mayor.

“En el comienzo de este año y para asombro de la gente futbolera del departamento, se anuncia la llegada de “Torque”. Pero lo dramático no es que un club más de AUF venga a jugar a San José. Lo sorprendente es el marco que la Intendencia le dará a este club emergente y la “entrega” del estadio para un club de AUF…”

En momentos difíciles, para la Liga es bienvenido cualquier dinero. No se pregunta ni de parte de quién viene. Pero también es verdad, que a la hora de fijar partidos en nuestro máximo escenario, se han encontrado dificultades para que los clubes e incluso las selecciones de San José puedan jugar, tanto por la actividad de la Liga como por actividad interdepartamental de OFI. Ejemplos: Selección de San José Sub 15 (niños de 13 y 14 años) representando al departamento, debieron jugar un sábado a las 21 horas en pleno invierno, porque en la tarde hubo un partido de AUF que vendió 14 entradas. En 2014, un club de San José jugaba nada menos que la finalísima del interior.

Pretendió jugar un sábado para prolongar los festejos si el objetivo se cumplía. Esto no fue posible. Debió jugar un domingo porque el sábado jugaba Boston River en un partido que vendió 35 entradas. El domingo, un club de San José jugando la final del interior vendió cerca de 2.500 entradas. Pero esos son solo algunos ejemplos de decenas y decenas. Muchas veces para fijar partidos de nuestra Liga se debió esperar a que los señores de AUF fijaran los partidos de los clubes “profesionales” que oficiaban acá de locales, para ver que día libre quedaba para la actividad de San José, del más popular de los deportes.

En la última presidencia de la Liga Mayor de Álvaro Ciganda, una delegación que integramos junto al presidente y otros delegados como Yanes, Martínez, Bonnahón y algún otro, se le trasladó al Intendente Falero en su propio despacho, que la Liga Mayor había resuelto por UNANIMIDAD expresarle al Intendente el rechazo a la llegada de clubes profesionales que solo han entorpecido la actividad local. Después de eso fue que el dinero que se percibía por parte de Sudamérica comenzó a volcarse a las arcas de la Liga.

El año pasado jugó en San José, Huracán del Paso de la Arena, lo que aportó fue a la Liga de Ecilda (por más que el estadio se encuentra en jurisdicción deportiva de la Liga Mayor en la OFI), pero como jugaba los miércoles de tarde, casi que ni nos enterábamos.

“Ahora no es cuestión de pedir permiso a un club de Montevideo para poder jugar en nuestro propio estadio… ahora no se podrá jugar ningún día del fin de semana cuando juegue “el gran Torque”.

En el comienzo de este año y para asombro de la gente futbolera del departamento, se anuncia la llegada de “Torque”. Pero lo dramático no es que un club más de AUF venga a jugar a San José. Lo sorprendente es el marco que la Intendencia le dará a este club emergente y la “entrega” del estadio para un club de AUF, donde los clubes y la Liga de San José (nuestra gente) quedan privados de su uso cuando a Torque se le antoje. Una medida de este tipo es una medida política que el Intendente pudo haber tomado quizás por un asesoramiento poco adecuado. Se le da la espalda al fútbol de San José.

En base a declaraciones del Director de Deportes Miguel Ángel Calandria en Radio 41 en entrevista con Ricardo Piñeyro, quedan algunas cosas que son difíciles de entender. Torque invierte diez mil dólares. Seis mil quinientos en el piso del estadio (que será preservado para que lo utilicen ellos), y tres mil quinientos dólares para que la Liga reparta entre dos clubes para potenciar sus escenarios y usarlos como alternativa. Parece una broma. Unos cincuenta mil pesos (que para cualquiera son bienvenidos) no alcanza para adecuar ninguna cancha como estadio de alternativa. Según anunció “Pocho” Calandria 30 mil pesos por partido serán repartidos a las Ligas.

Más allá de los recursos que le puedan ingresar a las Ligas, lo complejo es la “entrega” del estadio a manos de un club de AUF, porque se ha dicho que los fines de semana que juegue ese club en San José, no se podrá utilizar el estadio por parte de los clubes y selecciones de NUESTRO San José. Una medida antipática para el fútbol local.

Es de perogrullo reconocer la permanente colaboración de la Intendencia de San José hacia la Liga y los clubes que la componen. Sin su colaboración, sería inviable presentar selecciones y clubes en torneos interdepartamentales. Es de suma importancia y se agradece permanentemente. Sin perjuicio de ello, señalar que la medida es desacertada e inconsulta a los protagonistas de nuestro departamento, no es “pegar por pegar”. Es una realidad que no ve quien no quiere verla. Prefiero evitar y no profundizar en cuanto a los justificativos vinculados al atractivo turístico. Ahora no es cuestión de pedir permiso a un club de Montevideo para poder jugar en nuestro propio estadio, (que se mantiene con los recursos de los habitantes de nuestro departamento) ahora no se podrá jugar ningún día del fin de semana cuando juegue “el gran Torque”.

A la hora de tomar la decisión, tampoco se tomó en cuenta que justamente este año 6 equipos de la Liga Mayor (cantidad inusual) jugarán actividad departamental, cuando seguramente varios querrán jugar en el máximo escenario deportivo.

Pongo como ejemplo a mi querido club, Central, que es el actual campeón del interior. En 2017 jugó (por elección) todos los partidos de la copa de OFI en el estadio. Logró el objetivo. Trajo la copa del interior para San José. Este año ya no será igual. En momentos donde se ha solicitado rebaja en el costo del estadio o directamente exoneración como pasa en otros departamentos, se impone un acuerdo que privará a los clubes de San José de utilizarlo cuando quieran. Y la elección muchas veces no es caprichosa. Se puede elegir jugar por la parte deportiva, pero también por la recaudación, la comodidad del espectador, seguridad, y para darle un marco de espectáculo a nuestro fútbol.

Nos están vendiendo espejitos de colores con el fútbol profesional, y compramos. Nunca es tarde. Ojalá haya tiempo para que las autoridades correspondientes revean la situación que poco aporta para el departamento.