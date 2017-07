Hay dinero de por medio y debería repartirse también con OFI, para sus proyectos, una vez que el Estatuto esté aprobado en la AUF

INTEGRACION OFI – AUF. Desde Paysandú Santiago Balbis para Diario Uruguay. La gran pregunta pasa por saber por qué los clubes profesionales intentan postergar la aprobación del nuevo estatuto que exige FIFA a la AUF, y que integrará a OFI dentro del ámbito de la Asociación.

En honor a la verdad, hay que señalar que los cambios que se han planteado son muchos, y que la forma de gobierno que a esta altura exige FIFA para sus afiliadas es muy diferente a la que históricamente se ha utilizado.

Pero en la Asamblea del viernes quedó en claro que los profesionales poco quieren saber con el hecho de que OFI no solo pase a integrar el Consejo Ejecutivo de la AUF, sino sobre todo que el fútbol del Interior tenga en los futuros Congresos (Asambleas) nada menos que seis votos.

Solo hace falta recordar que fue el voto de OFI, uno solo, el que definió a favor de que la AUF escuchara la oferta de Nike para vestir a las selecciones nacionales, lo que obligó a Tenfield (y a través de ella a Puma) a igualar esa oferta de 24,5 millones de dólares.

Así, es de imaginarse que con seis votos, el fútbol del Interior podría llegar a definir muchísimas votaciones a futuro.

El motivo es claro: los clubes no quieren perder poder.

Pero no es el único aspecto que tienen en cuenta los equipos profesionales. No hay que olvidarse de otros dos puntos más que interesantes: por un lado, el estatuto traerá exigencias importantes, al punto que más de uno seguramente no podrá cumplirlas; y, por otro, también hay dinero en juego.

El reglamento de licencias de clubes está latente en el estatuto.

Ello significará, de aprobarse, que las instituciones deberán cumplir con una serie de requisitos para ser profesionales. Y son varios los que no podrán.

A nivel de la Conmebol, se está previendo que ese reglamento entre en vigencia a partir de 2018.

Otro aspecto no menor es el dinero que aporta FIFA para llevar adelante proyectos de desarrollo, a través del Programa Forward.

¿Qué tiene que ver OFI? Que FIFA contemplará aportar dinero para sus proyectos (de hecho hay varios en carpeta), y esto restringirá el aporte para la AUF.

Para tener una idea clara: la FIFA firmará un solo contrato con cada una de las federaciones o confederaciones miembros, estando estipulado según el reglamento del Programa Forward que para los proyectos de desarrollo que se presenten, FIFA aportará hasta 500 mil dólares al año por federación miembro “en concepto de costes operativos, en forma de incentivos que alienten a las buenas prácticas”.



Además, señala que aportará “750 mil dólares al año por federación miembro para proyectos de fútbol concretos, como nuevas instalaciones e iniciativas de fútbol femenino y fútbol juvenil, sobre la base de contratos objetivos”. Y hay más: “cada confederación recibirá 10 millones de dólares al año para proyectos futbolísticos”, y se agrega que “las federaciones regionales recibirán hasta un millón de dólares al año para torneos de fútbol juvenil y femenino”.

El documento, firmado por el propio presidente de FIFA, Gianni Infantino, afirma que “aquellos miembros que lo precisen recibirán más ayudas para equipamiento de fútbol y para los viajes de sus equipos femeninos y juveniles, así como para mejorar las capacidades del personal a través de prácticas e intercambios laborales”.

Más claro: hay dinero en danza, y la torta debería repartirse también con OFI, para sus proyectos, una vez que el estatuto esté aprobado.