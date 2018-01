Tremendo accidente tuvieron futbolistas rochenses cuando se dirigían a Treinta Tres a jugar su partido por la Copa OFI de selecciones

AHORA ES NOTICIA. ACCIDENTE DE FUTBOLISTAS DE LA SELECCIÓN ROCHENSE

Como quedó registrado en nuestra portada, así quedó el vehículo luego del accidente protagonizado el 12 de enero, por parte de la delegación de la selección mayor de Rocha, en su viaje a la ciudad de Treinta y Tres.

El mismo ocurrió en la zona de Averías, luego de que el conductor perdiera el control del auto y después de zigzaguear unos 50 metros aproximadamente, chocara de frente con un árbol.

Los futbolistas rochenses que viajaban eran Gerardo Cardozo, Leonardo Olivera, Pablo Caballero, Daniel Rodríguez y Hernán Molina.

Daniel Rodríguez, Leonardo Olivera y Hernán Molina, fueron trasladados para ser atendidos por los golpes y cortes producidos.

Debido al gran impacto sufrido por Daniel, deberá ser intervenido quirúrgicamente en las próximas horas. Pablo Caballero fue el que menos consecuencias tuvo y tal es así que jugó el partido desde el arranque. Gerardo Cardozo presentó un fuerte golpe en la cabeza.

Nuestro corresponsal en Rocha, Jorge Méndez, nos amplió más detalles relatando:

“Por jugar un viernes, día laboral, los jugadores y el ayudante técnico no salieron temprano para Treinta y Tres… camino bravo… se llegaba tarde, derraparon dándose contra un árbol… si bien por suerte no hay fallecidos, sí, hay 3 futbolistas que resultaron con lesiones importantes… Por suerte no parece haber riesgo de vida, dos jugadores son tìtulares, por motivos laborales… se jugó el viernes – no viajaron el ómnibus… una desgracia con suerte…”

ULTIMO MOMENTO:

“DANIEL RODRIGUES FUE OPERADO AYER POR FRACTURAS EN SU MANDÍBULA, HERNAN MOLINA ESTA AFUERA POR LO MENOS 20 DÍAS, LEONARDO OLIVERA, EL AYUDANTE TECNICO GOLPES. LA NOTA LA DIO PABLO CABALLERO, SUBIO A UN AUTO QUE VENIA MÁS ATRÁS Y LLEGÓ FALTANDO 40 MINUTOS TODO ENSANGRENTADO… SE BAÑÓ, EQUIPO E INGRESÓ COMO TITULAR PESE AL SHOCK QUE DEBE HABERLE CAUSADO EL CHOQUE Y VER COMO LAS CAMILLAS SE LLEVABAN A SUS COMPAÑEROS. ROCHA JUGO CON 3 SUPLENTES… TODA UNA ODISEA…”

Fuente y foto: Revista El Atlante